بعد جلسة دامية.. البورصة تتماسك ورأس المال السوقي يحقق أرباح طفيفة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٨ م

البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة أرباح قدرها 674 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 635.661 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب، مقابل شراء المستثمرين المصريين. وعلى صعيد المؤشرات سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاع بنسبة 0.56% ويغلق عند مستوى 12291 نقطة ، بينما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1126 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 بنحو 0.06% ليغلق عند 1240 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 224 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 27 ألف عملية لعدد 183 شركة، وارتفعت أسهم 59 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.