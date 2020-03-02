سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب 11 جنيها في بداية تعاملات الأسبوع

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م
الذهب
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأثنين 2 مارس 2020 بقيمة 11.37 جنيه للجرام. وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 8 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم ، لتعاود الارتفاع بنحو 3.37 جنيه في منتصف التعاملات، وذلك لصعود أسعار الذهب عالميا للمرة الثانية بنحو 6 دولار، ليبلغ اجمالي الارتفاع لـ 22 دولار مقارنة مع نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضية. يأتي هذا الارتفاعا وسط آمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية لتخفيف أثر فيروس كورونا سريع الانتشار.

وسجل سعر عيار 24 نحو 808.77 جنيه، وعيار 21 نحو 707.69 جنيه، وعيار 18 نحو 606.58 جنيه، و سعر جنيه الذهب نحو 5661 جنيه بارتفاع 27 جنيه، تزامنا مع صعود سعر المعدن الأصفر في منتصف تعاملات اليوم بالبورصات العالمية ليسجل نحو 1609 دولار للأوقية بارتفاع 6 دولارات.

 

بورصة (2)

بعد جلسة دامية.. البورصة تتماسك ورأس المال السوقي يحقق أرباح طفيفة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة أرباح قدرها 674 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 635.661 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب، مقابل شراء المستثمرين المصريين. وعلى صعيد المؤشرات سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاع بنسبة 0.56% ويغلق عند مستوى 12291 نقطة ، بينما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1126 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 بنحو 0.06% ليغلق عند 1240 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 224 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 27 ألف عملية لعدد 183 شركة، وارتفعت أسهم 59 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.
بورصة (1)

الأحد الأسود.. كورونا يفقد البورصة 32 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس الجاري، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 634.9 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، خلال جلسة منتصف التعاملات، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. كما أوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.
سجائر

أسعار السجائر بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة الأخيرة

كشفت شركات السجائر والدخان العاملة بالسوق المصرية، عن الأسعار الرسمية النهائية لبيع منتجاتها وذلك بعد قرار وزارة المالية بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر. وكان مجلس النواب أقر الاسبوع الماضي تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة، والتي تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشا للشريحة الأولى، وجنيه للشريحة الثانية، و50 قرشا للشريحة الثالثة. وشمل مشروع القانون الذي أقره البرلمان، رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
في-اول-رحلة-بحرية لها-عبور-اكبر-سفينة حاويات-بالعالم-قناة-السويس (2)

ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 458.2 مليون دولار

قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان اليوم الأحد إن إيرادات القناة بلغت 458.2 مليون دولار في فبراير مقارنة مع 433.9 مليون دولار في ذات الشهر من العام الماضي. والإيرادات بهذا أقل من حصيلة يناير كانون البالغة 497.1 مليون دولار. وقناة السويس هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]