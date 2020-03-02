ارتفاع أسعار الذهب 11 جنيها في بداية تعاملات الأسبوع
تحرير:أحمد البرماوي
٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأثنين 2 مارس 2020 بقيمة 11.37 جنيه للجرام.
وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 8 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم ، لتعاود الارتفاع بنحو 3.37 جنيه في منتصف التعاملات، وذلك لصعود أسعار الذهب عالميا للمرة الثانية بنحو 6 دولار، ليبلغ اجمالي الارتفاع لـ 22 دولار مقارنة مع نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضية.
يأتي هذا الارتفاعا وسط آمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية لتخفيف أثر فيروس كورونا سريع الانتشار.
وسجل سعر عيار 24 نحو 808.77 جنيه، وعيار 21 نحو 707.69 جنيه، وعيار 18 نحو 606.58 جنيه، و سعر جنيه الذهب نحو 5661 جنيه بارتفاع 27 جنيه، تزامنا مع صعود سعر المعدن الأصفر في منتصف تعاملات اليوم بالبورصات العالمية ليسجل نحو 1609 دولار للأوقية بارتفاع 6 دولارات.