سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

محمود خطاب يكشف تآثير فيروس كورونا على أسعار الأجهزة

سلاسل الإمداد بالسلع والمنتجات الإلكترونية ستصاب بمشكلة كبيرة وبعض الشركات في السوق المحلي بدأت تتأثر بسبب كورونا، وسوف يتضح التأثر بشكل كبير خلال شهر أبريل المقبل
تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
محمود خطاب
محمود خطاب
كشف محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة بي تك، عن ارتفاع أسعار بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترنية، في السوق المصري خلال الأيام الماضية، بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن المستهلك شعر بزيادة الأسعار لتزامن انتشار الفيروس مع انتهاء عروض تخفيضات شهر يناير السنوية، لافتًا إلى وجود شركات قامت برفع أسعار منتجاتها تخوفًا من نفاذ المخزون قبل عودة المصانع للعمل بقوتها مرة أخرى". وأضاف خطاب خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن الزيادة في الأسعار لم تحدث في كل المنتجات، وإنما في بعض الأجهزة أو مقاسات محددة في شاشات التلفزيون على سبيل المثال.
وأوضح أن سلاسل الإمداد وتوريد السلع والمكونات تمر بمشكلة كبيرة، قد تؤدي إلى نقص في المعروض بالأسواق، وعدم توفرها بشكل طبيعي ومستمر، مؤكدًا أن الجميع سيعاني من الآلام الاقتصادية بسبب تفشي كورونا خاصة مع غموض الفيروس المستجد ومستقبل التعامل معه والسيطرة عليه. وقال خطاب إن سلاسل الإمداد بالسلع ستصاب بمشكلة
اقرأ المزيد
الذهب (2)

تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 698

تراجعت أسعار الذهب، مساء اليوم الإثنين، 5 جنيهات، وذلك عقب تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس لأدنى من 1600 دولار للأوقية، لتسجل 1592 دولار في التعاملات المسائية حتى الآن، ويتواصل التذبذب فى سعر الذهب جراء العرض والطلب. وكانت أسعار الذهب ارتفعت خلال التعاملات الصباحية لنفس اليوم، إلى 8 جنيهات.
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

«قناة السويس»: حركة الملاحة منتظمة وكورونا لم يؤثر عليها

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تسير بصورة منتظمة وفق المعدلات الطبيعية ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات فيروس كورونا. وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص، توفي منهم نحو 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا.
اقتصاد (2)

التعاون الاقتصادى: كورونا يقود النمو العالمى للتباطؤ

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين، من أن تفشي فيروس كورونا يدفع الاقتصاد العالمي نحو أسوأ تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية، مناشدة الحكومات والبنوك المركزية مكافحة ذلك تجنبا لهبوط أشد حدة. وقالت المنظمة في تحديث لتوقعاتها إن الاقتصاد العالمي مقبل على نمو نسبته 2.4%هذا العام، هو الأدنى منذ 2009 وانخفاضا من توقعات عند 2.9% صدرت في نوفمبر. وتوقع منتدى السياسات الذي يتخذ من باريس مقرا أن يتعافى الاقتصاد العالمي في 2021 ليسجل نموا 3.3 %.
الذهب (2)

ارتفاع أسعار الذهب 11 جنيها في بداية تعاملات الأسبوع

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأثنين 2 مارس 2020 بقيمة 11.37 جنيه للجرام. وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 8 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم ، لتعاود الارتفاع بنحو 3.37 جنيه في منتصف التعاملات، وذلك لصعود أسعار الذهب عالميا للمرة الثانية بنحو 6 دولار، ليبلغ اجمالي الارتفاع لـ 22 دولار مقارنة مع نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضية. يأتي هذا الارتفاعا وسط آمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية لتخفيف أثر فيروس كورونا سريع الانتشار.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا2

«كورونا» يتحول لأزمة سياسية.. وواشنطن في قفص الاتهام

يبدو أن فيروس "كورونا" القاتل في الصين تحول من كارثة إنسانية إلى أزمة سياسية وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في وفاة 361 شخصا في الصين حتى الآن، كما أنه تسبب في قلق واسع النطاق حول العالم. فمع تدهور الأوضاع في ووهان، المدينة المصدر لـ"كورونا"، دخل الفيروس إلى حيز السياسة الدولية، إذ انتقدت الصين، الإثنين، رد فعل حكومة الولايات المتحدة على انتشار فيروس كورونا، متهمة واشنطن بالمبالغة في ذلك وتشجيع الهلع الجماعي حول العالم. واتهمت بكين واشنطن بـ"إثارة الذعر" من الفيروس بعد فرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى الولايات المتحدة.
في-اول-رحلة-بحرية لها-عبور-اكبر-سفينة حاويات-بالعالم-قناة-السويس (3)

قناة السويس: تدابير احترازية مشددة بسبب «كورونا»

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن تأكد إصابة حالات بفيروس كورونا بمستشفيات الهيئة، مؤكدا على اتخاذ الهيئة لحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وأن مستشفى نمرة 6 استقبلت سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وذلك بعد عودتها من أداء مناسك العمرة، وعزل الأطباء المختصين الحالة وتك سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.
كورونا

كورونا يصيب 4 أشخاص بسنغافورة لم يسبق لهم زيارة الصين

سجلت سنغافورة أول حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد لأشخاص لم يسبق لهم زيارة الصين. وأفادت صحيفة "سترايتس تايمز"، اليوم الثلاثاء، بأن الحالات تعود لأربع سيدات، اثنتان كانتا تعملان في متجر يقوم ببيع منتجات صينية، ويستقبل سائحين صينيين، والحالة الثالثة لخادمة لإحدى السيدتين العاملتين بالمتجر، والرابعة لمرشدة سياحية كانت تصطحب المجموعات السياحية لنفس المتجر. وأعلنت سنغافورة اليوم تسجيل حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بالفيروس، وبذلك تبلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس في سنغافورة 24 حالة.
فيروس-كورونا (3)

كورونا: الصين تحظر «الماجونج».. وأول حالة بسنغافورة

منعت السلطات الصينية خروج المواطنين من منازلهم أو تجمعهم في أي مقهى وحظر لعب "الماجونج" ذات الشعبية الكبيرة في الصين خارج المنازل، وانتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، ظهر فيه مجموعة من الأشخاص في إحدى قرى مدينة تشنجدو الجنوبية الغربية يلعبون "الماجونج"، وعندما رصدهم أحد المسؤولين بواسطة طائرة بدون طيار، طلب منهم من خلال مكبر صوت مغادرة المقهى على الفور، منوها بأن لعب "الماجونج" خارج المنزل محظور بسبب الوباء المنتشر حاليا، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]