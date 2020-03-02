محمود خطاب يكشف تآثير فيروس كورونا على أسعار الأجهزة

سلاسل الإمداد بالسلع والمنتجات الإلكترونية ستصاب بمشكلة كبيرة وبعض الشركات في السوق المحلي بدأت تتأثر بسبب كورونا، وسوف يتضح التأثر بشكل كبير خلال شهر أبريل المقبل

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

محمود خطاب

كشف محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة بي تك، عن ارتفاع أسعار بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترنية، في السوق المصري خلال الأيام الماضية، بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن المستهلك شعر بزيادة الأسعار لتزامن انتشار الفيروس مع انتهاء عروض تخفيضات شهر يناير السنوية، لافتًا إلى وجود شركات قامت برفع أسعار منتجاتها تخوفًا من نفاذ المخزون قبل عودة المصانع للعمل بقوتها مرة أخرى". وأضاف خطاب خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن الزيادة في الأسعار لم تحدث في كل المنتجات، وإنما في بعض الأجهزة أو مقاسات محددة في شاشات التلفزيون على سبيل المثال.

وأوضح أن سلاسل الإمداد وتوريد السلع والمكونات تمر بمشكلة كبيرة، قد تؤدي إلى نقص في المعروض بالأسواق، وعدم توفرها بشكل طبيعي ومستمر، مؤكدًا أن الجميع سيعاني من الآلام الاقتصادية بسبب تفشي كورونا خاصة مع غموض الفيروس المستجد ومستقبل التعامل معه والسيطرة عليه. وقال خطاب إن سلاسل الإمداد بالسلع ستصاب بمشكلة