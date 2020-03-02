محمود خطاب يكشف تآثير فيروس كورونا على أسعار الأجهزة
سلاسل الإمداد بالسلع والمنتجات الإلكترونية ستصاب بمشكلة كبيرة وبعض الشركات في السوق المحلي بدأت تتأثر بسبب كورونا، وسوف يتضح التأثر بشكل كبير خلال شهر أبريل المقبل
تحرير:أحمد البرماوي
٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
محمود خطاب
كشف محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة بي تك، عن ارتفاع أسعار بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترنية، في السوق المصري خلال الأيام الماضية، بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن المستهلك شعر بزيادة الأسعار لتزامن انتشار الفيروس مع انتهاء عروض تخفيضات شهر يناير السنوية، لافتًا إلى وجود شركات قامت برفع أسعار منتجاتها تخوفًا من نفاذ المخزون قبل عودة المصانع للعمل بقوتها مرة أخرى".
وأضاف خطاب خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن الزيادة في الأسعار لم تحدث في كل المنتجات، وإنما في بعض الأجهزة أو مقاسات محددة في شاشات التلفزيون على سبيل المثال.
وأوضح أن سلاسل الإمداد وتوريد السلع والمكونات تمر بمشكلة كبيرة، قد تؤدي إلى نقص في المعروض بالأسواق، وعدم توفرها بشكل طبيعي ومستمر، مؤكدًا أن الجميع سيعاني من الآلام الاقتصادية بسبب تفشي كورونا خاصة مع غموض الفيروس المستجد ومستقبل التعامل معه والسيطرة عليه.
وقال خطاب إن سلاسل الإمداد بالسلع ستصاب بمشكلة
وأوضح أن سلاسل الإمداد وتوريد السلع والمكونات تمر بمشكلة كبيرة، قد تؤدي إلى نقص في المعروض بالأسواق، وعدم توفرها بشكل طبيعي ومستمر، مؤكدًا أن الجميع سيعاني من الآلام الاقتصادية بسبب تفشي كورونا خاصة مع غموض الفيروس المستجد ومستقبل التعامل معه والسيطرة عليه.
وقال خطاب إن سلاسل الإمداد بالسلع ستصاب بمشكلة كبيرة وإن بعض الشركات بدأت تتأثر بالفعل بسبب كورونا، وأن شهر أبريل المقبل سيظهر فيه التأثر في الأسواق بشكل واضح يشعر به الجميع.
وأضاف أن الصين ليست موردة فقط للمنتجات النهائية ولكن الخامات ومكونات الإنتاج أيضا، ومن ثم سيكون تأثيرها أيضا على التصنيع المحلي.
وفيما يخص الاعتماد على التصنيع في السوق المحلي، قال خطاب، "لا يمكن القول بأننا سوف نستبدل المنتج الصيني بالتصنيع المحلي، الكلام سهل والأمور ليست بهذه السهولة، كما أن المكونات نفسها مستوردة من الصين".
وأعلن خطاب عن تفاصيل ما تم إنجازه من نجاحات خلال العام السابق 2019، على الصعيدين الاستثماري والمجتمعي، وما تخطط له الشركة استمرارا في خطتها التوسعية خلال العام الجاري 2020، وقد تحدث في المؤتمر الدكتور محمودخطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بحضور لفيف من قيادات الشركة.
وصرح الدكتور محمود خطاب أن شركة "بي تك" خططت لضخ أكثر من 400 مليون جنيه استثمارات جديدة، وزيادة المساحات البيعية من خلال زيادة عدد الفروع لتصل إلى 103 فرع بنهاية العام الجاري 2020، ولتتواجد في 25 محافظة و28 مدينة، بزيادة 14 فرع عن العام السابق 2019، وتستهدف تحقيق نمو في المبيعات بنسبة 30% عن العام السابق 2019.
كما استعرض الدكتور محمود خلال المؤتمر الصحفي ما تم إنجازه خلال العام الماضي 2019، حيث ضخت الشركة استثمارات تجاوزت 300 مليون جنيه، لتحقيق التوسع الكبير في المساحات البيعية والتوسع في البنية التحتية من المخازن، والمباني الإدارية، وكذلك تطوير تكنولوجيا المعلومات، وتم توفير 900 فرصة عملجديدة خلال 2019 ليصل عدد الموظفين بالشركة إلى 4200 موظف.
وأضاف خطاب "منذ اليوم الأول لنشأة الشركة تراهن بي تك على قدرة السوق المصري لاستيعاب استثمارات جديدة، فهو سوق واعد ويمتلك كل مقومات الجذب الاستثماري، فعلى الرغم من التحديات العديده إلا أننا نجحنا في تحقيق مزيد من النمو على كافة الأصعدة، واستطعنا تحقيق نمو في المبيعات بنسبة 15% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018".
ليستطرد دكتور محمود "نحن على دراية تامة بمستحدثات السوق ونعمل على مواكبة التطور التكنولوجي في مجال التسوق الإليكتروني، فقمنا بتطوير تطبيقنا الإليكتروني وفق أعلى معايير الجودة والأمان، ليحقق التطبيق نجاحًا كبيرًا خلال العام الماضي 2019، ونمت مبيعات منصاتنا الإليكترونية المختلفة بنسبة 75%، لتمثل 16% من إجمالي حجم مبيعات الشركة عن عام 2019، كما وصل عدد عملاء منصاتنا الإليكترونية إلى أكثر من 341 ألف عميل، ووصل عدد زيارات موقعنا الإليكتروني لأكثر من 36 مليون زائر".
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي في مجال التسوق الإلكتروني، ينمو بمعدلات كبيرة، وأن أن القنوات الرقمية استحوذت على 16% من إجمالي حجم مبيعات الشركة عن عام 2019.
وتابع أن المبيعات عبر المنصات الإليكترونية المختلفة ارتفع بنسبة 75%، مشيرًا إلى أن عدد عملاء المنصات الإلكترونية للشركة تخطى 341 ألف عميل، ووصل عدد زيارات الموقع الإلكتروني أكثر من 36 مليون زائر".