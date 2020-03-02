الحكومة: عينة الدنماركية المشتبه في إصابتها بكورونا «سلبية»

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٩ م

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

أصدر مجلس رئاسة الوزراء بيانا رسميا، اليوم الإثنين، بشأن الاشتباه في إصابة سيدة دنماركية بفيروس كورونا واحتجازها بمستشفى حميات إمبابة، موضحة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تلقى تقريرا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بنتائج العينات الخاصة بالسيدة الدنماركية، يفيد بسلبية للكورونا وسلبية للأنفلونزا، وذلك في إطار المتابعة لأي مستجدات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" (COVID-19).

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، خلال التقرير، إلى أنه فيما يخص البلاغ الوارد إلى القطاع 1/ 3 /2020 بشأن وجود حالة لشخص أجنبي يعانى من أعراض ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب بالحلق وسعال مقيمة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، فقد قام الفريق الوقائي بالوزارة بالتوجه لمقر سكن الحالة، وتحويلها