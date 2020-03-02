الحكومة: عينة الدنماركية المشتبه في إصابتها بكورونا «سلبية»
٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٩ م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
أصدر مجلس رئاسة الوزراء بيانا رسميا، اليوم الإثنين، بشأن الاشتباه في إصابة سيدة دنماركية بفيروس كورونا واحتجازها بمستشفى حميات إمبابة، موضحة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تلقى تقريرا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بنتائج العينات الخاصة بالسيدة الدنماركية، يفيد بسلبية للكورونا وسلبية للأنفلونزا، وذلك في إطار المتابعة لأي مستجدات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" (COVID-19).
وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، خلال التقرير، إلى أنه فيما يخص البلاغ الوارد إلى القطاع 1/ 3 /2020 بشأن وجود حالة لشخص أجنبي يعانى من أعراض ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب بالحلق وسعال مقيمة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، فقد قام الفريق الوقائي بالوزارة بالتوجه لمقر سكن الحالة، وتحويلها
وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، خلال التقرير، إلى أنه فيما يخص البلاغ الوارد إلى القطاع 1/ 3 /2020 بشأن وجود حالة لشخص أجنبي يعانى من أعراض ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب بالحلق وسعال مقيمة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، فقد قام الفريق الوقائي بالوزارة بالتوجه لمقر سكن الحالة، وتحويلها إلى مستشفى حميات إمبابة.
وأضاف عيد، أنه تم على الفور تشكيل فريق من الطب الوقائي بالمحافظة، وعمل التقصي الميداني للحالة وتبين أنها لسيدة دنماركية، 46 عاما، وصلت إلى مطار القاهرة يوم الجمعة بتاريخ 28 /2 /2020 قادمة من البرتغال، وقامت بعمل ترانزيت بدولة ألمانيا، وهى الان تقيم بمنطقة المهندسين بالجيزة، وظهرت عليها أعراض ارتفاع درجة حرارة والتهاب بالحلق وسعال بتاريخ 29 /2 /2020، وتم تحويلها من قبل الفريق الوقائي بوزارة الصحة إلى مستشفى حميات إمبابة.
وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي وتطبيق تعريف الحالة عليها والتشخيص المبدئي اشتباه الإصابة بفيروس "كورونا" (COVID-19)، كما تم عمل أشعة على الصدر، ولا يوجد أي علامات التهاب رئوي بالأشعة، وتم سحب عينة مزدوجة من الحلق والأنف ومزرعة بصاق وعينة سيرم من الحالة، وإرسالها إلى المعامل المركزية للفحص.
وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن نتائج العينات جاءت سلبية للكورونا، وسلبية للأنفلونزا.