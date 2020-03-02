سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«قناة السويس»: حركة الملاحة منتظمة وكورونا لم يؤثر عليها

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٣ م
قناة السويس
قناة السويس
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تسير بصورة منتظمة وفق المعدلات الطبيعية ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات فيروس كورونا. وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص، توفي منهم نحو 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا.

وصرحت أورسولا فون، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الخطر من معتدل إلى مرتفع.

الذهب (2)

تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 698

تراجعت أسعار الذهب، مساء اليوم الإثنين، 5 جنيهات، وذلك عقب تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس لأدنى من 1600 دولار للأوقية، لتسجل 1592 دولار في التعاملات المسائية حتى الآن، ويتواصل التذبذب فى سعر الذهب جراء العرض والطلب. وكانت أسعار الذهب ارتفعت خلال التعاملات الصباحية لنفس اليوم، إلى 8 جنيهات.
اقتصاد (2)

التعاون الاقتصادى: كورونا يقود النمو العالمى للتباطؤ

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين، من أن تفشي فيروس كورونا يدفع الاقتصاد العالمي نحو أسوأ تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية، مناشدة الحكومات والبنوك المركزية مكافحة ذلك تجنبا لهبوط أشد حدة. وقالت المنظمة في تحديث لتوقعاتها إن الاقتصاد العالمي مقبل على نمو نسبته 2.4%هذا العام، هو الأدنى منذ 2009 وانخفاضا من توقعات عند 2.9% صدرت في نوفمبر. وتوقع منتدى السياسات الذي يتخذ من باريس مقرا أن يتعافى الاقتصاد العالمي في 2021 ليسجل نموا 3.3 %.
الذهب (2)

ارتفاع أسعار الذهب 11 جنيها في بداية تعاملات الأسبوع

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأثنين 2 مارس 2020 بقيمة 11.37 جنيه للجرام. وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 8 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم ، لتعاود الارتفاع بنحو 3.37 جنيه في منتصف التعاملات، وذلك لصعود أسعار الذهب عالميا للمرة الثانية بنحو 6 دولار، ليبلغ اجمالي الارتفاع لـ 22 دولار مقارنة مع نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضية. يأتي هذا الارتفاعا وسط آمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية لتخفيف أثر فيروس كورونا سريع الانتشار.
بورصة (2)

بعد جلسة دامية.. البورصة تتماسك ورأس المال السوقي يحقق أرباح طفيفة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة أرباح قدرها 674 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 635.661 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب، مقابل شراء المستثمرين المصريين. وعلى صعيد المؤشرات سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاع بنسبة 0.56% ويغلق عند مستوى 12291 نقطة ، بينما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1126 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 بنحو 0.06% ليغلق عند 1240 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 224 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 27 ألف عملية لعدد 183 شركة، وارتفعت أسهم 59 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]