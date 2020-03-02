«قناة السويس»: حركة الملاحة منتظمة وكورونا لم يؤثر عليها

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٣ م

قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تسير بصورة منتظمة وفق المعدلات الطبيعية ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات فيروس كورونا. وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص، توفي منهم نحو 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا.