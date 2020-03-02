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رئيس الوزراء يتابع إجراءات التعامل مع الأجنبي المصاب بكورونا

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٦ م
مدبولي
مدبولي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، في إطار متابعته إجراءات التعامل مع الحالة الأجنبية الإيجابية المكتشفة لـ"كورونا" وفحص المخالطين، وكذا المُستجدات التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" (COVID-19). وخلال التقرير، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، على نحو تفصيلي خلال التقرير، إلى الحالة الإيجابية التي تم الكشف عنها مساء أمس، لأجنبى، يعمل في إحدى الشركات المصرية، والذي وصل إلى مصر في فبراير 2020، وقضى فترة ترانزيت في إحدى الدول لمدة 4 ساعات.
ولفت إلى أن الحالة توجهت إلى عيادة الشركة في الأول من مارس طلباً للرعاية الطبية، مع وجود علامات وأعراض مرضية، وبعد التشاور مع مديرية الصحة، تم تشخيص الحالة على أنها حالة مشتبه COVID-19 ، فتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف مخصصة إلى مستشفى النجيلة المخصص للإحالة.وأضاف الدكتور علاء عيد أنه تم دخول المريض للمستشفى
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زلزال

بقوة 3 ريختر.. هزة أرضية في هضبة «أم السيد» بشرم الشيخ

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، هزه أضية على بعد 9 كم جنوب هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ.
فيروس- كورونا (16)

سفير مصر ببكين: مسؤولو الصين أكدوا امتنانهم للسيسي والشعب المصري

قال سفير مصر لدى الصين الدكتور محمد البدري، إن المسؤولين الصينيين أعربوا عن امتنانهم الشديد لمصر شعبا وحكومة وللرئيس عبد الفتاح السيسي على تضامنهم مع الصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأضاف البدري، بمناسبة زيارة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لبكين، "بالنسبة للجانب الصيني، أكد نائب رئيس مجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان) ونائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة (وزارة الصحة) خلال لقاء وزيرة الصحة، أن زيارتها في هذا التوقيت مهمة وإيجابية للغاية، لا سيما وأنها أول وزير صحة على مستوى العالم يزور الصين منذ إكتشاف الفيروس".
هرم زوسر

الآثار: افتتاح هرم زوسر المدرج بسقارة بعد ترميمه الخميس المقبل

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الخميس المقبل هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به. ومن المقرر أن يعقد الدكتور خالد العناني مؤتمرا صحفيا عقب الافتتاح للكشف عن تفاصيل مشروع ترميم هرم زوسر، أقدم بناء حجري في العالم، وذلك بحضور نخبة من سفراء الدول الاجنبية ورؤساء البعثات الاثرية ووسائل الإعلام المحلية والاجنبية.
فيروس- كورونا (8)

الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بفيروس كورونا

دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وبناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقعا إلكترونيا توعوي عن فيروس كورونا، تحت عنوان Www.care.gov.eg. ويشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظي بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي عن بيان الصحة الفرنسية: اتخذنا اللازم.. وطلبنا إفادة رسمية

تطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال تفقده الحجر الصحى بمطار الغردقة لما أعلنته وزارة الصحة الفرنسية يوم الخميس الماضى، قرب منتصف الليل، عن عدد من الحالات المصابة بالفيروس، وأن اثنين منهم كانا فى رحلة سياحية لمصر، والإجراء العادى أن يكون هناك إفادة رسمية من قبل الوزارة الفرنسية، ومنذ تلك اللحظة تواصلنا مع الجانب الفرنسى وسفيرنا فى باريس للحصول على أى معلومة بهذا الشأن، وقد وردت إلينا معلومات، ظهر أمس الجمعة، تفيد بأن هذين الشخصين كانا مقيمين فى مصر مع فوج سياحى خلال الفترة من 5 فبراير وحتى تمت مغادرتهم فى 16 فبراير.
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رئيس الوزراء: مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات الوقاية من كورونا

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة الإجراءات الصحية التي يتم اتباعها مع السائحين القادمين إلى مطار الغردقة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك فور وصوله للمدينة وقبل بدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات بها، التي يرافقه خلالها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظ اللواء عمرو حنفي، وعدد من قيادات المحافظة.
فيروس-كورونا (1)

الصين: 812 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 812 وفاة و37 ألفا و251 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد، وذلك حتى نهاية أمس السبت، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2656 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و89 حالة وفاة جديدة بنهاية يوم أمس، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالتي وفاة في مقاطعة خنان إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من خبي وهيلونغجيانغ وآنهوي وشاندونغ وهونان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.
كورونا 2

بالأرقام.. 34.9 ألف مصاب بفيروس كورونا في 29 دولة

كشف موقع "ورلد ميتر"، أن هناك زيادة هائلة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، أدى إلى حالة من الهلع في العالم بأسره، وفرض حالة من العزلة على الصين التي شهدت ولادة الفيروس القاتل. ووصل إجمالي المصابين حول العالم إلى 34.9 ألف حالة، منهم 34.5 في الصين فقط، وباقي الحالات موزعة على 28 دولة، وفقًا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين.
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