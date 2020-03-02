اختيار السفيرة مشيرة خطاب رئيسا تنفيذيا لمؤسسة بطرس غالي

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٠ م

مشيرة خطاب

أعلن ممدوح عباس رئيس مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" اليوم الاثنين عن اختيار السفيرة مشيرة خطاب لتولي منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وقال ممدوح عباس، اليوم الإثنين، إن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة قد اجمعوا على اختيار السفيرة مشيرة خطاب لما لها من تاريخ دبلوماسي وسياسي حافل ومشرف، فضلا عن دعمها لثقافة السلام والمعرفة التي تدعو اليها المؤسسة.

وشدد ممدوح عباس على أهمية تولي شخصية قوية و معروفة دوليًا مثل السفيرة خطاب لمنصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة مما يليق باسم الدكتور الراحل بطرس بطرس غالي الذي يحظى باحترام وتقدير في مختلف دول العالم.وذكر أن السفيرة مشيرة خطاب هي احد تلاميذ الدكتور بطرس غالي ولن تدخر جهدا من اجل العمل على نشر ثقافة السلام

وشدد ممدوح عباس على أهمية تولي شخصية قوية و معروفة دوليًا مثل السفيرة خطاب لمنصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة مما يليق باسم الدكتور الراحل بطرس بطرس غالي الذي يحظى باحترام وتقدير في مختلف دول العالم.



وذكر أن السفيرة مشيرة خطاب هي احد تلاميذ الدكتور بطرس غالي ولن تدخر جهدا من اجل العمل على نشر ثقافة السلام التي تعد ركيزة الاستقرار وأساس كل تقدم و هو ما دعا له دوما بطرس غالي.



وأضاف ممدوح عباس، أن المؤسسة تتطلع للعمل مع السفيرة مشيرة خطاب و ستعمل على استثمار أفكار بطرس غالي لخدمة المجتمع المصري والتنمية المستدامة المنشودة.



جدير بالذكر أن مشيرة خطاب هي وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة وهى ثانى سيدة تتولى منصب وزير الدولة لشئون الخارجية، كما انها كانت مرشحة مصر لمنصب الامين العام لمنظمة اليونيسكو التابعة لأمم المتحدة، وعملت كسفيرة لمصر في عدة دول.





