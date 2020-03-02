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اختيار السفيرة مشيرة خطاب رئيسا تنفيذيا لمؤسسة بطرس غالي

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٠ م
مشيرة خطاب
مشيرة خطاب
أعلن ممدوح عباس رئيس مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" اليوم الاثنين عن اختيار السفيرة مشيرة خطاب لتولي منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وقال ممدوح عباس، اليوم الإثنين، إن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة قد اجمعوا على اختيار السفيرة مشيرة خطاب لما لها من تاريخ دبلوماسي وسياسي حافل ومشرف، فضلا عن دعمها لثقافة السلام والمعرفة التي تدعو اليها المؤسسة.
وشدد ممدوح عباس على أهمية تولي شخصية قوية و معروفة دوليًا مثل السفيرة خطاب لمنصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة مما يليق باسم الدكتور الراحل بطرس بطرس غالي الذي يحظى باحترام وتقدير في مختلف دول العالم.وذكر أن السفيرة مشيرة خطاب هي احد تلاميذ الدكتور بطرس غالي ولن تدخر جهدا من اجل العمل على نشر ثقافة السلام
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بقوة 3 ريختر.. هزة أرضية في هضبة «أم السيد» بشرم الشيخ

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، هزه أضية على بعد 9 كم جنوب هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ.
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سفير مصر ببكين: مسؤولو الصين أكدوا امتنانهم للسيسي والشعب المصري

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الآثار: افتتاح هرم زوسر المدرج بسقارة بعد ترميمه الخميس المقبل

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الخميس المقبل هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به. ومن المقرر أن يعقد الدكتور خالد العناني مؤتمرا صحفيا عقب الافتتاح للكشف عن تفاصيل مشروع ترميم هرم زوسر، أقدم بناء حجري في العالم، وذلك بحضور نخبة من سفراء الدول الاجنبية ورؤساء البعثات الاثرية ووسائل الإعلام المحلية والاجنبية.
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الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بفيروس كورونا

دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وبناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقعا إلكترونيا توعوي عن فيروس كورونا، تحت عنوان Www.care.gov.eg. ويشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظي بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.
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السيسي يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما أوفد السيسي، العميد شريف أحمد رشدي حسن، للتعزية في وفاة راجية محمود عمر مكرم، حفيدة الزعيم عمر مكرم، وإبلاغ أسرتها خالص تعازيه ومواساته.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: قضية فلسطين حاضرة في قلوب الدول الإفريقية

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأكيد على دعم الدول الإفريقية لحقوق الشعب الفلسطيني، قائلا: «القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الإفريقية، التي ستستمر في تضامنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية العادية الـ33، اليوم الأحد، والتي تعقد هذا العام تحت شعار «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا»، وذلك بحضور 31 رئيسا، وتبحث القمة أزمات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والإصلاح الهيكلي للاتحاد الإفريقي.
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وزير الكهرباء: استراتيجية جديدة لتقليل نسبة الأعطال

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن هناك خطة واستراتيجية جديدة تقوم بها الوزارة من اجل العمل على رفع الكفاءة وكذلك تقليل نسبة الأعطال، مضيفا أنه تم ضخ استثمارات كبيرة جدا معظمها بقروض دولية لا بد من تسديدها في موعدها، وطبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه يتم سداد كافة المستحقات الدولية أو المحلية في موعدها، لأن الرئيس شدد على هذا الأمر ويستدعيني قبل اي قرض ويعرف كيفية السداد في الموعد المحدد، وهي تعليمات واضحة بالالتزام بالسداد وفي مواعيدها، كاشفا أن الوزارة تورد لوازرة البترول ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: مصر تبنت خطة الارتقاء بالبنية التحتية في إفريقيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تبنت خطة الارتقاء بالبنية التحتية في القارة السمراء، كما حرصت على المشاركة في جميع المحافل الدولية الخاصة بإفريقيا. وأضاف السيسي خلال كلمته في القمة الإفريقية الـ33 بأديس أبابا، أنه خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، حرص على وضع القارة على الخريطة الاستثمارية الدولية واستفادة شعوبها من التمنية. كما أكد الرئيس السيسي دعمه التام لرئيس جنوب إفريقيا خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي في الدورة المقبلة.
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