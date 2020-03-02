أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بكورونا

تحرير:محمد مصباح ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٦ م

قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تسير بصورة منتظمة وفق المعدلات الطبيعية ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات فيروس كورونا. وتهيب هيئة قناة السويس بكافة وسائل الإعلام استقاء كافة المعلومات ذات الصلة بالهيئة من خلال التصريحات التي يدلي بها الفريق رئيس الهيئة أو عبر البيانات الرسمية التي يصدرها المتحدث الرسمي، وذلك في إطار حرص الهيئة على تدفق المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، مشددة على أن كافة الأخبار الخاصة بالهيئة يتم تحديثها بصفة دورية على منصة الموقع الرسمي.

يذكر أن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة كان قد أصدر قراراً بتكليف الأستاذ جورج صفوت بمهام المتحدث الرسمي، والذي بدوره يتولى الرد على استفسارات جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بخصوص أية معلومات أو بيانات أو أحداث تتعلق بالهيئة والوحدات التابعة لها.



