70 مليون جنيه ميزانية لرصف الطرق الداخلية بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٩ م

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات رصف وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمركز ومدينة الإسماعيلية وحدها ضمن خطة العام المالى الجارى 2020/2021 قد بلغت نحو 70 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ ورؤساء مراكز ومدن الإسماعيلية وأبوصوير والقصاصين الجديدة ورؤساء الأحياء ومديرى العموم لمديريات وقطاعات الطرق والصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحى وجهاز التجميل والتطوير وجهاز

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ ورؤساء مراكز ومدن الإسماعيلية وأبوصوير والقصاصين الجديدة ورؤساء الأحياء ومديرى العموم لمديريات وقطاعات الطرق والصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحى وجهاز التجميل والتطوير وجهاز تشغيل الشباب ومكتب خدمة المستثمرين وجمع كبير من الصحفيين والإعلاميين ومراسلى الصحف وذلك لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ونسب التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة عددا من القضايا الجماهيرية والملفات الهامة التى تمس المواطنين عن قرب وطرح الحلول والمقترحات اللازمة لها.

واستعرض المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل تقريرا تفصيليا لخطة المحافظة لرصف ورفع كفاءة الشوارع والميادين والطرق الداخلية للعام المالى 2020 /2021 والتى بلغت جملة اعتماداتها المالية نحو 70 مليون جنيها وتشمل تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى بشارع الدقهلية بحى ثان بتكلفة خمسة ملايين جنيها وبطول واحد كيلومترا ومشروع توسعة واعادة رصف شارع العشرينى من هدى شعراوى الى شارع شبين الكوم بتكلفة 6 مليون جنيه وبطول 2و1 كيلو مترا وإعادة رصف وتطوير الشوارع العرضية بحى السلام والمحصورة فيما بين شارعى شبين الكوم ودمنهور وشارعى العشرينى والبحرى بحى ثان بتكلفة 8 مليون جنيها وبطول 4 كيلومترا.

وأوضح الشيمي، أنه تم رفع كفاءة وإعادة رصف الشوارع بخطة التعديلات المرورية شمال ووسط المدينة بتكلفة قدرها 27 مليون جنيه 8 كيلومترا، ومشروع إعادة الشيء لأصله لأعمال الحفر لمرافق الصرف الصحى والمياه والغاز الطبيعى وشبكة الكهرباء وخلافه بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه، كذلك عملية توسيع وتطوير وإعادة رصف محور الدقهلية من شارع الغابة وصولا إلى شارع السكة الحديد بتكلفة 13 مليون جنيه وبطول 4 و2 كيلومترا.

ولفت الشيمي، إلى أنه تم أيضًا إنشاء ورصف طريق من مآخذ ترعة السويس وحتى كوبرى الدريسة بقرية نفيشة بتكلفة 6 و6 مليون جنيه وبطول 4 و2 كيلومترا، كذلك إعادة الشيء لأصله بشارع أم كلثوم "تحول رقمى" بتكلفة 6و2 مليون جنيه وبطول 4 كيلومترا.