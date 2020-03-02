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70 مليون جنيه ميزانية لرصف الطرق الداخلية بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٩ م
محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات رصف وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمركز ومدينة الإسماعيلية وحدها ضمن خطة العام المالى الجارى 2020/2021 قد بلغت نحو 70 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ ورؤساء مراكز ومدن الإسماعيلية وأبوصوير والقصاصين الجديدة ورؤساء الأحياء ومديرى العموم لمديريات وقطاعات الطرق والصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحى وجهاز التجميل والتطوير وجهاز
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افتتاح- ميدان- عبد -الرحمن -الابنودي (2)

بعد التطوير.. افتتاح ميدان عبد الرحمن الأبنودي بالإسماعيلية

افتُتحت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، ميدان الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي، في منطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، بعد أعمال تجديده وتطويره التي قامت بها إدارة الأشغال بالهيئة، تحت رعاية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إذ شهد الافتتاح نائبا عن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الأستاذ يحي المحجوب مدير إدارة الرئاسة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، نائبا عن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وبحضور الإعلامية نهال كمال زوجة الشاعر الراحل وأسرته، وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين، ولفيف من القيادات التنفيذية بالهيئة، على رأسها المهندس محمد عبد العظيم مدير إدارة الاشغال، والمهندس محمد فريد مدير الإدارة الهندسية.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء: 2 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق المحلية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معظم مطالب أعضاء مجلس النواب حول مشاكل الصرف الصحي في المحافظات يليها رصف الطرق، لافتا إلى أن وزارة النقل تباشر هذا الأمر، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن معظم الطرق الداخلية في مختلف محافظات مصر تحتاج إلى إعادة تأهيل، مشيرًا إلى أن رصف الطرق الداخلية يخفف المعاناة على المواطنين في القرى والمناطق النائية.
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