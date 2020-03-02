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السيسى يؤكد حرصه على التواصل المستمر مع المستشار النمساوي

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥ م
السيسي
السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى الحرص على التواصل المستمر مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا الإقليمية في الإطار الأورومتوسطي، معربا، في هذا الصدد، عن التطلع لمواصلة الارتقاء بالتعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تبادل الخبرات والزيارات بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، لفولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير النمساوي بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي رحب بسوبوتكا في مصر، طالبا نقل تحياته إلى المستشار النمساوي، كما أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للحفاوة والمناقشات البناءة التي جرت في مقر البرلمان النمساوي خلال زيارته إلى النمسا في ديسمبر 2018، والتي عكست تميز علاقات الصداقة
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بقوة 3 ريختر.. هزة أرضية في هضبة «أم السيد» بشرم الشيخ

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، هزه أضية على بعد 9 كم جنوب هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ.
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سفير مصر ببكين: مسؤولو الصين أكدوا امتنانهم للسيسي والشعب المصري

قال سفير مصر لدى الصين الدكتور محمد البدري، إن المسؤولين الصينيين أعربوا عن امتنانهم الشديد لمصر شعبا وحكومة وللرئيس عبد الفتاح السيسي على تضامنهم مع الصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأضاف البدري، بمناسبة زيارة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لبكين، "بالنسبة للجانب الصيني، أكد نائب رئيس مجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان) ونائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة (وزارة الصحة) خلال لقاء وزيرة الصحة، أن زيارتها في هذا التوقيت مهمة وإيجابية للغاية، لا سيما وأنها أول وزير صحة على مستوى العالم يزور الصين منذ إكتشاف الفيروس".
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الآثار: افتتاح هرم زوسر المدرج بسقارة بعد ترميمه الخميس المقبل

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الخميس المقبل هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به. ومن المقرر أن يعقد الدكتور خالد العناني مؤتمرا صحفيا عقب الافتتاح للكشف عن تفاصيل مشروع ترميم هرم زوسر، أقدم بناء حجري في العالم، وذلك بحضور نخبة من سفراء الدول الاجنبية ورؤساء البعثات الاثرية ووسائل الإعلام المحلية والاجنبية.
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الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بفيروس كورونا

دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وبناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقعا إلكترونيا توعوي عن فيروس كورونا، تحت عنوان Www.care.gov.eg. ويشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظي بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.
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السيسي يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما أوفد السيسي، العميد شريف أحمد رشدي حسن، للتعزية في وفاة راجية محمود عمر مكرم، حفيدة الزعيم عمر مكرم، وإبلاغ أسرتها خالص تعازيه ومواساته.
السيسي (1)

قرض بـ14 مليون دولار.. السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 519 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019، كما أصدر السيسي القرار رقم 76 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مطروح لاستخدامها في بعض المشروعات، والقرار رقم 77 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 12,81 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة محطة مياه الصرف الصحي.
محمد-حسنى-مبارك (5)

الكويت تخلد ذكرى مبارك بإطلاق اسمه على صرح هام

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في تدوينة له عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، أمر بإطلاق اسم رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك على أحد الصروح الهامة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي تقديرا لمكانة الراحل الكبير وتخليدا لذكراه، وإلى دور مبارك الكبير في مواجهة الغزو العراقي للكويت، مشددا على أن هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائما وأبدا عنوانا للوفاء والإخلاص محفورا في قلوب وذاكرة الكويتيين.
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سفارة مصر بالكويت تفتح سجل العزاء في وفاة مبارك

فتحت سفارة مصر لدى الكويت، اليوم الخميس، سجل التعازي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بمقر سكن السفير طارق القوني. وتوافد عدد كبير من الوزراء والمسئولين الكويتيين، بالإضافة إلى السفراء العرب، والأفارقة، والأجانب على مقر سكن السفير، للعزاء بالرئيس الأسبق مبارك، حيث استقبلهم سفير مصر لدى الكويت طارق القوني وحرمه هدى القوني. وكان في مقدمة الحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي حرص على تسجيل كلمة في سجل التعازي.
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