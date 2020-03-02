السيسى يؤكد حرصه على التواصل المستمر مع المستشار النمساوي

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥ م

السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى الحرص على التواصل المستمر مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا الإقليمية في الإطار الأورومتوسطي، معربا، في هذا الصدد، عن التطلع لمواصلة الارتقاء بالتعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تبادل الخبرات والزيارات بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، لفولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير النمساوي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي رحب بسوبوتكا في مصر، طالبا نقل تحياته إلى المستشار النمساوي، كما أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للحفاوة والمناقشات البناءة التي جرت في مقر البرلمان النمساوي خلال زيارته إلى النمسا في ديسمبر 2018، والتي عكست تميز علاقات الصداقة