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تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 698

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٢ م
الذهب
الذهب
تراجعت أسعار الذهب، مساء اليوم الإثنين، 5 جنيهات، وذلك عقب تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس لأدنى من 1600 دولار للأوقية، لتسجل 1592 دولار في التعاملات المسائية حتى الآن، ويتواصل التذبذب فى سعر الذهب جراء العرض والطلب. وكانت أسعار الذهب ارتفعت خلال التعاملات الصباحية لنفس اليوم، إلى 8 جنيهات.
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين.عيار 18 سجل 598 جنيها للجرامعيار 21 سجل 698 جنيها للجرامعيار 24 سجل 797 جنيها للجرامالجنيه الذهب 5584 جنيهاأوقية الذهب 1592 دولار.وحقق الذهب ارتفاعات كبيرة على مدار فبراير الماضى جراء انتشار فيروس كورونا في الصين وعدد من الدول، حيث حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،
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السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

«قناة السويس»: حركة الملاحة منتظمة وكورونا لم يؤثر عليها

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تسير بصورة منتظمة وفق المعدلات الطبيعية ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات فيروس كورونا. وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص، توفي منهم نحو 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا.
اقتصاد (2)

التعاون الاقتصادى: كورونا يقود النمو العالمى للتباطؤ

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين، من أن تفشي فيروس كورونا يدفع الاقتصاد العالمي نحو أسوأ تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية، مناشدة الحكومات والبنوك المركزية مكافحة ذلك تجنبا لهبوط أشد حدة. وقالت المنظمة في تحديث لتوقعاتها إن الاقتصاد العالمي مقبل على نمو نسبته 2.4%هذا العام، هو الأدنى منذ 2009 وانخفاضا من توقعات عند 2.9% صدرت في نوفمبر. وتوقع منتدى السياسات الذي يتخذ من باريس مقرا أن يتعافى الاقتصاد العالمي في 2021 ليسجل نموا 3.3 %.
الذهب (2)

ارتفاع أسعار الذهب 11 جنيها في بداية تعاملات الأسبوع

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأثنين 2 مارس 2020 بقيمة 11.37 جنيه للجرام. وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 8 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم ، لتعاود الارتفاع بنحو 3.37 جنيه في منتصف التعاملات، وذلك لصعود أسعار الذهب عالميا للمرة الثانية بنحو 6 دولار، ليبلغ اجمالي الارتفاع لـ 22 دولار مقارنة مع نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضية. يأتي هذا الارتفاعا وسط آمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية لتخفيف أثر فيروس كورونا سريع الانتشار.
بورصة (2)

بعد جلسة دامية.. البورصة تتماسك ورأس المال السوقي يحقق أرباح طفيفة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة أرباح قدرها 674 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 635.661 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب، مقابل شراء المستثمرين المصريين. وعلى صعيد المؤشرات سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاع بنسبة 0.56% ويغلق عند مستوى 12291 نقطة ، بينما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1126 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 بنحو 0.06% ليغلق عند 1240 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 224 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 27 ألف عملية لعدد 183 شركة، وارتفعت أسهم 59 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.
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فيروس-كورونا (3)

ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى 13 حالة

أعلنت السلطات الألمانية ، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة. وذكرت وزارة الخارجية حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - أنه سيتم إعادة المواطنين الألمان وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية في أسرع وقت ممكن.
فيروس-كورونا (3)

وفيات فيروس كورونا في الصين تتجاوز 560 حالة

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إنه تم اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية قيد الحجر الصحي في ميناء ياباني، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 563 شخصا مع ظهور نحو 3 آلاف حالة إصابة جديدة. وسيظل نحو 3700 شخص على متن السفينة دايموند برنسيس التي تديرها شركة كارنيفال السياحية قيد الحجر الصحي لأسبوعين على الأقل، وتأكدت إصابة 20 منهم بالفيروس فيما لا تزال الفحوص مستمرة، وسجلت اليابان 45 حالة إصابة حتى الآن.
بيل-جيتس

100 مليون دولار من بيل جيتس لمواجهة «كورونا»

أعرب الملياردير الأمريكي بيل جيتس، عن عزمه التبرع بـ100 مليون دولار، لمكافحة فيروس «كورونا». جاء ذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إطلاق برنامج لمساعدة الدول التي انتشر فيها الفيروس، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم». وقال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء: «اليوم نطلق استراتيجية للاستعداد والاستجابة بهدف مساعدة الدول في منع انتشار المرض واكتشافه وتشخيصه.. نحتاج إلى 675 مليون دولار لتنفيذ هذا المخطط»، موضحا أن المنظمة تساعد الدول في التصدي لانتشار فيروس «كورونا».
فيروس-كورونا (2)

الصين تواجه فيروس كورونا بـ«الروبوتات»

أطلقت السلطات الصينية، اليوم الخميس، مجموعة من الروبوتات الآلية التي تعمل بتقنية "5G"، بهدف قياس درجة حرارة المارة والمواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل في مختلف المناطق الصينية. وذكرت صحيفة "دايلي تايمز" البريطانية أن الشرطة الصينية نشرت آليات وروبوتات تتحكم بها وقد سجلت الشرطة على هذه المكنات أصوات تدعو إلى ارتداء قناع وجه أثناء الخروج، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمع، والتطوع لقياس درجة حرارة الجسم. كما تخبر الروبوتات الشرطة في حال رصدت شخصا لا يرتدي قناعا، وهو إجراء وقائي إلزامي، وهي يمكن أن تساعد في منع انتشار الفيروس.
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