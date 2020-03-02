تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 698

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٢ م

الذهب

تراجعت أسعار الذهب، مساء اليوم الإثنين، 5 جنيهات، وذلك عقب تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس لأدنى من 1600 دولار للأوقية، لتسجل 1592 دولار في التعاملات المسائية حتى الآن، ويتواصل التذبذب فى سعر الذهب جراء العرض والطلب. وكانت أسعار الذهب ارتفعت خلال التعاملات الصباحية لنفس اليوم، إلى 8 جنيهات.

أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين.عيار 18 سجل 598 جنيها للجرامعيار 21 سجل 698 جنيها للجرامعيار 24 سجل 797 جنيها للجرامالجنيه الذهب 5584 جنيهاأوقية الذهب 1592 دولار.وحقق الذهب ارتفاعات كبيرة على مدار فبراير الماضى جراء انتشار فيروس كورونا في الصين وعدد من الدول، حيث حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،

أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين.



عيار 18 سجل 598 جنيها للجرام



عيار 21 سجل 698 جنيها للجرام



عيار 24 سجل 797 جنيها للجرام



الجنيه الذهب 5584 جنيها



أوقية الذهب 1592 دولار.



وحقق الذهب ارتفاعات كبيرة على مدار فبراير الماضى جراء انتشار فيروس كورونا في الصين وعدد من الدول، حيث حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاثنين، من التداعيات الكبيرة لتفشّي فيروس كورونا المستجد على النمو الاقتصادي العالمي هذا العام وخفضت توقّعاتها لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 2,4 بالمئة، أدنى مستوى منذ أزمة 2008-2009 المالية.



وافترضت المنظمة الدولية، في توقعاتها بأن يتراجع مستوى تفشي الفيروس هذا العام، إلا أنها حذرت من أن تزايد انتشاره "سيضعف التوقعات بشكل كبير".



ويواجه الاقتصاد العالمي في الأساس خطر حدوث انكماش في الربع الأول من العام، بحسب المنظمة التي تضم مجموعة من الدول التي تتبنى مبادئ السوق الحرة.



وأفادت المنظمة في أول دراسة شاملة لتداعيات الفيروس على كبرى اقتصادات العالم أنها تتوقع بأن يصل النمو السنوي في إجمالي الناتج الداخلي في الصين، بؤرة تفشي المرض منذ ديسمبر، إلى 4,9% في انخفاض بـ0,8 نقطة عن توقّعات النمو الأساسية التي أعلنتها المنظمة في نوفمبر.



وأفادت المنظمة التي تضم 36 بلدا أن "تداعيات انكماش الإنتاج الصيني وصلت إلى أنحاء العالم"، في وقت يواصل انتشار الفيروس التأثير على خطوط الإنتاج والتجارة والسفر لأغراض السياحة والأعمال التجارية.





