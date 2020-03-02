رياضة

المظاليم.. الترسانة يواصل السقوط وفوز بتروجت

تحرير:علي الزيني ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٤ م
الترسانة
الترسانة
تلقى فريق الترسانة، هزيمة ثقيلة، أمام نظيره الداخلية، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري الدرجة الثانية، وتعد هذه المواجهة هي الأولى لشاكر عبد الفتاح في تدريب الشواكيش. سجل أهداف الداخلية كل من علي حسين هدفين ومحمود طلعت هدف، وشهدت المباراة حصول أحمد بحبح لاعب الفريق الشرطي على البطاقة الحمراء بعد حصوله على إنذارين، ورفع الداخلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الشواكيش عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.
وفي الجولة ذاتها، حقق فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال، الفوز على الزرقا بهدف نظيف، جاء عن طريق سامح إبراهيم في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة. الفوز رفع رصيد الفريق البترولي إلى 28 نقطة في المركز الثالث، بجدول ترتيب مجموعة القاهرة، بفارق الأهداف عن الداخلية، صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد الزرقا
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الجمهور- قبل -المباراة (2)

وزير الرياضة: نبذ التعصب الرياضي مسئولية الجميع

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن عودة الجماهير إلى المدرجات في استادات مصر المختلفة، والاجراءات التي تتخذها الوزارة مع اتحاد كرة القدم والجهات المعنية، وذلك خلال حواره لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث قال إن عودة الجماهير بشكل كامل ستكون خلال الموسم الكروي المقبل، وذلك عقب الانتهاء من استكمال منظومة الاستادات الرياضية بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم. وحول الرسالة التي يوجهها لمشجعي كرة القدم من الشباب، أكد على أن نبذ التعصب الرياضي مسئولية يشترك فيها الجميع؛ خاصة الأندية الشعبية التي تمتلك جمهورًا عريضًا وكذلك اتحاد الرياضة التي يديرها.
السيسى-يزور-معسكر-منتخب-مصر-صباح-اليوم (5)

وزير الرياضة: مبادرة السيسي تضمن امتلاك الصحة والقوة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الرياضة للجميع" واهتمامه غير المسبوق بالرياضة واعتبارها قضية "أمن قومي" ، مشددًا على أن الوزارة تعي هذا التوجه جيدًا وتسعى لتطبيقه بوصفه "أسلوب حياة" يضمن للشباب امتلاك الصحة والقوة. وقال صبحي، إن السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالرياضة في مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات من خلال التعاون البناء بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ العديد من الأنشطة المختلفة في مجالات التنمية الرياضية والصحية.
أحمد شوبير

شوبير يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري، في أزمة حقيقية قبل مواجهتي توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2012، حيث قال شوبير في تصريحات إذاعية: "البدري في مأزق بسبب اعتماد الأهلي والزمالك على الأجانب في التشكيل الأساسي، وذلك يؤثر بشكل واضح على جاهزية وحالة اللاعب المصري الذي يعتمد عليه منتخب الفراعنة، والأهلي يعتمد على أليو ديانج وعلي معلول وجونيور أجاي وأحيانًا جيرالدو، والزمالك يعتمد على فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحيانًا كاسونجو".
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اتحاد-الكرة (2)

المسابقات تعلن موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، انطلاق مباريات الدور الثاني من الدوري المصري (الأسبوع الـ18)، اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل، كما أعلنت مواعيد مباريات الإسبوعين الـ19 و20 على النحو المرفق، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الإفريقية. كما حددت المسابقات يوم 5 مارس، لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19، حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.
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أبو جريشة: الزمالك سبب شهرتي.. وساهمت في انتقال صلاح للمقاولون (حوار)

«هو واحد من نجوم الكرة المصرية الذين كتبوا اسمهم بحروف من ذهب فى تاريخ اللعبة محليا وإفريقيا، ساهم بأهدافه فى حصول الإسماعيلى على أول بطولة إفريقية لكرة القدم يفوز بها ناد مصرى وعربى».. هو الكابتن على أبو جريشة، المُلقب بالهر الساحر أو فاكهة الكرة المصرية، أحد المواهب البارزة فى تاريخ «الدراويش». فى إحدى فيلات التجمع الخامس، يجلس على أبو جريشة، الذى ولد فى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر عام 1947، وتحدث فى حوار لـ«التحرير» عن البطولة الإفريقية الأولى التى حصل عليها مع الإسماعيلى، مع استرجاع ذكريات الماضى الجميل، كما حكى لنا قصصًا وكواليس تحدث عنها لأول مرة
محمد صلاح

محمد صلاح لأتليتكو مدريد: «أنفيلد ينتظركم»

وجه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد الإسباني، بعد الخسارة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد، جاء عن طريق ساؤول، قبل مباراة العودة بين الفريقين، المقرر إقامتها في الحادي عشر من شهر مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل الريدز. ونشر النجم المصري صورتين له من مباراة الذهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقًا عليها، قائلًا:"أنفيلد ينتظركم"، في رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد.
محمد صلاح

كلوب: قرار استبدال صلاح أمام أتليتكو تكتيكي

برر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، قراره باستبدال محمد صلاح مهاجم فريقه في مباراة أتليتكو مدريد رغم تأخر الريدز بهدف، علمًا بأن اللقاء إنتهى بفوز الروخيبلانكوس على الريدز، بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "استبدال صلاح كان بهدف إجراء بعض التعديلات التكتيكية فقط، ولست محبطًا من أداء اللاعبين، وفي الحقيقة رأيت في حياتي مباريات أسوأ بكثير من هذه المباراة، وأنا راضٍ تمامًا عما قدمه اللاعبون، وفي الواقع مشكلتنا الوحيدة كانت تكمن في غياب الحسم في الثلث الأخير فقط".
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