المظاليم.. الترسانة يواصل السقوط وفوز بتروجت

تحرير:علي الزيني ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٤ م

الترسانة

تلقى فريق الترسانة، هزيمة ثقيلة، أمام نظيره الداخلية، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري الدرجة الثانية، وتعد هذه المواجهة هي الأولى لشاكر عبد الفتاح في تدريب الشواكيش. سجل أهداف الداخلية كل من علي حسين هدفين ومحمود طلعت هدف، وشهدت المباراة حصول أحمد بحبح لاعب الفريق الشرطي على البطاقة الحمراء بعد حصوله على إنذارين، ورفع الداخلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الشواكيش عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي الجولة ذاتها، حقق فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال، الفوز على الزرقا بهدف نظيف، جاء عن طريق سامح إبراهيم في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة. الفوز رفع رصيد الفريق البترولي إلى 28 نقطة في المركز الثالث، بجدول ترتيب مجموعة القاهرة، بفارق الأهداف عن الداخلية، صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد الزرقا