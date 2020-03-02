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مؤلف «صندوق الدنيا»: الفيلم يكشف وجوه القاهرة المتعددة

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٤ م
صندوق الدنيا
صندوق الدنيا
قال السيناريست أسامة حبشي مؤلف فيلم "صندوق الدنيا" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي، إن الفيلم يكشف وجوه القاهرة العديدة ويقدم شكلا جديدا مغايرا لمنطقة وسط البلد من خلال شخصيات مختلفة وجديدة على الشاشة كشخصية "حاتم" التي قدمها باقتدار عمرو القاضي، وكذلك شخصية "عصفور" التي قدمها الفنان أحمد كمال. ونوه حبشي: بشخصية "آدم" الكاتب التي قدمها المبدع خالد الصاوي، وكذلك شخصية "عبد الدايم" الريفي التي جسدها الرائع باسم سمره وشخصية "سيد مرجيحة" للفنان علاء مرسي، وأيضا "فاطمة" التي قدمتها النجمة رانيا يوسف.
وأضاف أن أحداث الفيلم تدور حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع في كيفية التعامل مع الحياة في النجاح أو الفشل، لافتا إلى أن الفيلم مرشح للمشاركة في عدد من المهرجانات السينمائية في داخل مصر وخارجها خلال الفترة المقبلة. وأوضح حبشي أن الفيلم في أول عروضه السينمائية خطف الأبصار بسبب طريقة كتابته المختلفة، لافتا
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