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تونس تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بكورونا

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١١ م
كورونا
كورونا
أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكّي عن تسجيل أوّل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لرجل في الأربعينات من العمر عائدا من إيطاليا. وأوضح المكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول. وقال إن المريض وصل إلى تونس يوم 27 فبراير دون أية أعراض للفيروس، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف الفيروس لديه يوم 29 من الشهر ذاته، فيما لم يكشف عن مكان إقامة المصاب بداعي التحفظ.

وأضاف وزير الصحة أن الوزارة بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة.

وأعلن الوزير أن الوزارة ستقوم، بناءً على المعطيات الجديدة، باتخاذ عدة إجراءات عاجلة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا في تونس.


فيروس- كورونا (16)

وضع وزير كويتي في الحجر المنزلي بسبب كورونا

كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن وضع مبارك الحريص وزير الدولة لشؤون الخدمات ومجلس الأمة الكويتي في الحجر المنزلي، بعد عودته من إجازة قضاها في إيطاليا؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19). ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الإثنين، أن الوزير لن يحضر الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم؛ وذلك كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن إجراءات وزارة الصحة الكويتية الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) تطبق على الجميع، دون النظر إلى مناصبهم.
كورونا

لمواجهة كورونا.. إغلاق دوائر حكومية في العراق

أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات احترازية وقائية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينها غلق دوائر عراقية حتى الخميس المقبل، إذ قال المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان في بيان تلقته قناة «السومرية نيوز»: «إن محافظ ميسان علي دواي وجه اللجنة العليا وخلية المتابعة بغلق دوائر التقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس، فضلا عن الحدائق والمتنزهات ومخاطبة دوائر الدولة بتخفيض أعداد الموظفين».
فيروس-كورونا (2)

البحرين: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا، أنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة، موضحة أنه ضمن الـ47 حالة تم تشخيص 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا «كوفيد19» اليوم، وهي لثلاث بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة.
قصف-سوريا

القوات التركية تقصف مقر القيادة الروسية بشمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باستهدف القوات التركية، اليوم الأحد، مقر القيادة الروسية في ريف منبج بشمال سوريا، إذ قال المرصد وفقا لقناة «العربية الإخبارية»، إن القوات التركية قصفت مناطق في: «العريمة، والخالدية، والكاوكلي، واليالني، وجب الحمرا»، الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري وقوات النظام بريف منبج الغربي، ومبنى قيادة القوات الروسية ومقر لقوى الأمن الداخلي.
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فيروس- كورونا (16)

الصين: 2915 وفاة و80 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، عن 42 حالة وفاة، و202 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أمس الأحد، مما يرفع إجمالي الوفيات في شتى أنحاء البلاد إلى 2915، والإصابات المؤكدة إلى 80174 حتى نهاية أمس، متابعة بأن جميع حالات الوفيات المسجلة كانت في مقاطعة هوبي (مركز تفشي فيروس كورونا الجديد وسط الصين) التي سجلت أيضا 196 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بينما تم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة فقط بالفيروس في باقي أنحاء الصين.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: 2348 حالة وفاة و76 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تلقيها تقارير بتسجيل 397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و109 وفيات يوم أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 2348 وفاة و76 ألف 76394 إصابة مؤكدة، مضيفة أنه من بين الوفيات، 106 وفيات تم تسجيلها في مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس)، وواحدة في مقاطعة خبي، وواحدة في شنجهاي، وواحدة في منطقة شينجيانغ، وتم تسجيل 1361 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس أمس.
كورونا

2121 وفاة و74675 مصابًا حصيلة ضحايا فيروس كورونا بالصين

نشرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين تقريرا اليوم الخميس، عن اكتشاف 394 حالة جديدة مصابة بكورونا، و114 حالة وفاة، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد إلى 74675 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ووفاة 2121. وذكرت اللجنة، فى تقريرها، أنه من بين الوفيات، 108 حالات فى مقاطعة هوبى وحالة واحدة فى كل من مقاطعات خبي وفوجيان وشاندونج ويونان وشنشي وبلدية شنجهاي.
كورونا

الصين: 1771 حالة وفاة و70 ألف إصابة بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، أنها تلقت تقارير عن 2048 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و105 حالات وفاة جديدة حتى نهاية يوم أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد إلى 70 ألفا و635 شخصا، بالإضافة إلى 1771 حالة وفاة، مضيفة أن حالات الوفيات المسجلة جاءت بواقع 100 حالة في مقاطعة هوبي (مركز تفشى الفيروس وسط الصين)، و3 حالات في مقاطعة خنان وحالتان في مقاطعة قوانغدونج.
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