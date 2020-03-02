تونس تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بكورونا

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١١ م

كورونا

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكّي عن تسجيل أوّل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لرجل في الأربعينات من العمر عائدا من إيطاليا. وأوضح المكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول. وقال إن المريض وصل إلى تونس يوم 27 فبراير دون أية أعراض للفيروس، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف الفيروس لديه يوم 29 من الشهر ذاته، فيما لم يكشف عن مكان إقامة المصاب بداعي التحفظ.