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الآثار: افتتاح هرم زوسر المدرج بسقارة بعد ترميمه الخميس المقبل

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٠ م
هرم زوسر
هرم زوسر
يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الخميس المقبل هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به. ومن المقرر أن يعقد الدكتور خالد العناني مؤتمرا صحفيا عقب الافتتاح للكشف عن تفاصيل مشروع ترميم هرم زوسر، أقدم بناء حجري في العالم، وذلك بحضور نخبة من سفراء الدول الاجنبية ورؤساء البعثات الاثرية ووسائل الإعلام المحلية والاجنبية.
وقال الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له اليوم، إن مشروع ترميم هرم سقارة هو أحد أهم مشروعات الترميم التي تنفذها الوزارة، وبدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف في نهاية عام 2013.وأضاف أن مشروع الترميم تضمن أعمال درء الخطورة، وأن الترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل
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زلزال

بقوة 3 ريختر.. هزة أرضية في هضبة «أم السيد» بشرم الشيخ

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، هزه أضية على بعد 9 كم جنوب هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ.
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سفير مصر ببكين: مسؤولو الصين أكدوا امتنانهم للسيسي والشعب المصري

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الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بفيروس كورونا

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استمرار موجة الطقس البارد على القاهرة-5

دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

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اهرامات-الجيزة

افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات هذا الشهر

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات خلال شهر مارس الجاري وذلك ضمن مشروع إدارة الخدمات بالمنطقة، مشيرا إلى أن المطعم سيكون على طراز فريد بدون أية بناء أو إنشاءات، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار، لبحث تطور الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، وتناول اللقاء مناقشة ما وصلت إليه التجهيزات للبدء في تشغيل خدمات الزائرين بالمنطقة وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها.
الكعبة

«السياحة» عن تعليق رحلات العمرة: لن يضار أي مصري ماديًا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تشكيل غرفة عمليات وعقد اجتماعات مستمرة؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بالقرار الذي اتخذته السلطات السعودية بتعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ والوصول مع السلطات السعودية إلى الحلول والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن القرار يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المعتمرين المصريين وحقوقهم.
المتحف-المصري-الكبير

هل حددت الحكومة 500 جنيه سعر تذكرة المتحف الكبير؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 500 جنيه للمواطن المصري. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير بـ500 جنيه للمواطن المصري، وأن أسعار التذاكر سيتم طرحها بقيم رمزية وفقاً لما أعلنته الوزارة مسبقا.
متابعة- الموقف- -التنفيذي -لمشروع -المتحف -المصري -الكبير

عقبات السياحة والمتحف الكبير.. ماذا طلب السيسي من الحكومة؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، مع كلًا من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية.
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