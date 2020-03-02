الآثار: افتتاح هرم زوسر المدرج بسقارة بعد ترميمه الخميس المقبل

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٠ م

هرم زوسر

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الخميس المقبل هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به. ومن المقرر أن يعقد الدكتور خالد العناني مؤتمرا صحفيا عقب الافتتاح للكشف عن تفاصيل مشروع ترميم هرم زوسر، أقدم بناء حجري في العالم، وذلك بحضور نخبة من سفراء الدول الاجنبية ورؤساء البعثات الاثرية ووسائل الإعلام المحلية والاجنبية.

وقال الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له اليوم، إن مشروع ترميم هرم سقارة هو أحد أهم مشروعات الترميم التي تنفذها الوزارة، وبدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف في نهاية عام 2013.وأضاف أن مشروع الترميم تضمن أعمال درء الخطورة، وأن الترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل

وقال الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له اليوم، إن مشروع ترميم هرم سقارة هو أحد أهم مشروعات الترميم التي تنفذها الوزارة، وبدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف في نهاية عام 2013.



وأضاف أن مشروع الترميم تضمن أعمال درء الخطورة، وأن الترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة الى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.



وأوضح انه تم ترميم الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، والانتهاء من أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجاري أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالاضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.



وهرم زوسر المدرج هو أول هرم وأول بناء حجري في العالم ويقع الهرم فى منطقة آثار سقارة، ويطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، وهو أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة فى مصر، بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر.





