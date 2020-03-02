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سفير مصر ببكين: مسؤولو الصين أكدوا امتنانهم للسيسي والشعب المصري

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٦ م
كورونا
كورونا
قال سفير مصر لدى الصين الدكتور محمد البدري، إن المسؤولين الصينيين أعربوا عن امتنانهم الشديد لمصر شعبا وحكومة وللرئيس عبد الفتاح السيسي على تضامنهم مع الصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأضاف البدري، بمناسبة زيارة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لبكين، "بالنسبة للجانب الصيني، أكد نائب رئيس مجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان) ونائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة (وزارة الصحة) خلال لقاء وزيرة الصحة، أن زيارتها في هذا التوقيت مهمة وإيجابية للغاية، لا سيما وأنها أول وزير صحة على مستوى العالم يزور الصين منذ إكتشاف الفيروس".
وتابع البدري، أن "ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنارة أبرز الآثار المصرية في الأقصر وأسوان والقلعة بعلم الصين تضامنا معها، كان له أكبر الأثر لدى الصينيين، حيث إن الصور تتناولها حاليا عشرات الملايين من حسابات التواصل الاجتماعي، ومنتشرة على مختلف نشرات الأخبار والصحف والمواقع الإخبارية، وأن المسؤولين
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بقوة 3 ريختر.. هزة أرضية في هضبة «أم السيد» بشرم الشيخ

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، هزه أضية على بعد 9 كم جنوب هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ.
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الآثار: افتتاح هرم زوسر المدرج بسقارة بعد ترميمه الخميس المقبل

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الخميس المقبل هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به. ومن المقرر أن يعقد الدكتور خالد العناني مؤتمرا صحفيا عقب الافتتاح للكشف عن تفاصيل مشروع ترميم هرم زوسر، أقدم بناء حجري في العالم، وذلك بحضور نخبة من سفراء الدول الاجنبية ورؤساء البعثات الاثرية ووسائل الإعلام المحلية والاجنبية.
فيروس- كورونا (8)

الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بفيروس كورونا

دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وبناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقعا إلكترونيا توعوي عن فيروس كورونا، تحت عنوان Www.care.gov.eg. ويشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظي بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.
استمرار موجة الطقس البارد على القاهرة-5

دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، بينما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. فيما يسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، حار نهارا على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة. وتنشط الشبورة الصباحية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

هالة زايد عن بلاغات الإصابة بكورونا: أنفلونزا موسمية

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد، اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية منحت الشعب الصيني مستلزمات طبية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة على حرص القيادة السياسية المصرية على التضامن مع الشعب الصيني في هذه الظروف الحرجة، إذ قالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الصيني بالقاهرة قبيل مغادرتها إلى بكين، إن القيادة السياسية في مصر تحرص على قوة العلاقات التاريخية بين الشعب المصري والشعب الصيني، مؤكدة على الاهتمام بمد يد العون للشعب الصيني ومساعدته في التغلب على هذا الوباء لحماية الإنسانية وجميع دول العالم.
اجتمع- السيد- الرئيس

3 توجيهات من السيسي لمواجهة فيروس كورونا

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.
هالة- زايد

الصحة: لا إصابات بـ«كورونا» بين العائدين من «ووهان»

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن جميع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وسوف يعودون لمنازلهم، موضحة أنه لم يتم الكشف عن إصابة أي منهم بفيروس كورونا، جاء ذلك في تصريحات لها، اليوم الإثنين، بمقر فندق الحجر الصحي بمطروح، خلال متابعتها لإجراءات فض معسكر الحجر الصحي للعائدين من ووهان الصينية، بالتزامن مع انتهاء فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يوما، والاطمئنان على جميع المتواجدين بالمعسكر.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة عن ظهور أول حالة كورونا في مصر: لدينا أجهزة كاشفة للمرض

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزيرة الصحة، اليوم السبت، إن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: «لدينا أجهزة كاشفة للمرض لسرعة مواجهتها واتخاذ اللازم»، مضيفًا أن الوزارة تنظم برنامج إلكتروني لفحص كل القادمين من الدول الموبوءة، متابعًا:«لا يوجد حالات أخرى مشتبه في إصابتها بفيورس كورونا في مصر حتى الآن»، نافيًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، ما تردد عن وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مصر.
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