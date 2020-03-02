سفير مصر ببكين: مسؤولو الصين أكدوا امتنانهم للسيسي والشعب المصري

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٦ م

كورونا

قال سفير مصر لدى الصين الدكتور محمد البدري، إن المسؤولين الصينيين أعربوا عن امتنانهم الشديد لمصر شعبا وحكومة وللرئيس عبد الفتاح السيسي على تضامنهم مع الصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأضاف البدري، بمناسبة زيارة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لبكين، "بالنسبة للجانب الصيني، أكد نائب رئيس مجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان) ونائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة (وزارة الصحة) خلال لقاء وزيرة الصحة، أن زيارتها في هذا التوقيت مهمة وإيجابية للغاية، لا سيما وأنها أول وزير صحة على مستوى العالم يزور الصين منذ إكتشاف الفيروس".

وتابع البدري، أن "ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنارة أبرز الآثار المصرية في الأقصر وأسوان والقلعة بعلم الصين تضامنا معها، كان له أكبر الأثر لدى الصينيين، حيث إن الصور تتناولها حاليا عشرات الملايين من حسابات التواصل الاجتماعي، ومنتشرة على مختلف نشرات الأخبار والصحف والمواقع الإخبارية، وأن المسؤولين

وتابع البدري، أن "ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنارة أبرز الآثار المصرية في الأقصر وأسوان والقلعة بعلم الصين تضامنا معها، كان له أكبر الأثر لدى الصينيين، حيث إن الصور تتناولها حاليا عشرات الملايين من حسابات التواصل الاجتماعي، ومنتشرة على مختلف نشرات الأخبار والصحف والمواقع الإخبارية، وأن المسؤولين الصينيين أعربوا عن امتنانهم الشديد للتضامن المصري معهم".



وأشار البدري، إلى أن "استقبال نائب رئيس مجلس نواب الشعب الصيني لوزيرة الصحة في قاعة الشعب الكبرى ذا مغزى كبير في بكين، وأنه أكد لها أن (الصديق لوقت الضيق)، وأن الرئيس السيسي والشعب المصري يقفون إلى جانب الصين وقت الضيق".





