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«نيويورك تايمز»: 90 ألف مصاب بفيروس كورونا في 65 دولة

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٣١ م
كورونا
كورونا
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن عدد الدول التي جرى التعرف فيها على حالات اصابة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد بلغ 65 دولة على الأقل. وأشارت الصحيفة، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر رسمية وبحثية، إلى ارتفاع عدد الحالات التي شُخّصت إصابتها بالفيروس إلى أكثر من 89 ألفا و700 شخص، وفقا للإحصاءات الرسمية حتى صباح اليوم، فيما توفي 3056 شخصا على الأقل جراء إصابتهم بالعدوى، 144 منهم فقط خارج بَرّ الصين الرئيسي.
وأضافت أن كلا من كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وإيران باتت تشهد انتقالا مستداما للفيروس على المستوى المحلي، وهو ما يثير مخاوف من جائحة عالمية وباء واسع الانتشار، وحّذرت السلطات الأمريكية من السفر لغير الضرورة إلى الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.ولفتت إلى أن العديد من المصابين في الولايات المتحدة
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فيروس- كورونا (19)

الولايات المتحدة تسجل ثاني حالة وفاة جراء كورونا

أعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي البلاد. وتوفي رجل سبعيني من جراء إصابته بفيروس كورونا في سياتل، وفقا للسلطات الصحية، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية. وأول من أمس السبت، أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينيات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل أن يصاب بالفيروس القاتل. وتلاحق إدارة ترامب الفيروس سريع الانتشار، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بالكورونا في واشنطن

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إذ قالت مصارد حكومية إن حالة الوفاة سجلت في ولاية واشنطن، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، الخميس الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد، إذ ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس.
سد- النهضة -الجديد (2)

الولايات المتحدة: لا ملء لسد النهضة قبل توقيع الاتفاق

أعربت وزراة الخارجية الأمريكية، عن تقديرها لاستعداد مصر للتوقيع النهائى على الاتفاقية الخاصة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بالأحرف الأولى فى نهاية اجتماع واشنطن اليوم. وأكدت الوزارة، فى بيان صادر اليوم، على أهمية عدم البدء فى ملء سد النهضة بدون إبرام اتفاق ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان. وأشارت وزارة الخزانه الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة قدمت تسهيلات لإعداد اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناءً على الأحكام التى اقترحتها الفرق القانونية والتقنية فى مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولى.
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ترامب: نقوم «بعمل لا يصدق» في التعامل مع كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تقوم "بعمل لا يصدق" لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19)، بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا، إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثاً عن أعراض المرض، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وصرح ترامب للصحفيين أمس الخميس في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لديها 15 شخصاً مصابين بالفيروس وليس الآلاف، مضيفاً أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه.
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كورونا

الجزائر تعلن أول إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»

أعلنت الجزائر عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد، وهي إصابة ظهرت على إيطالي وصل البلاد يوم 17 فبراير الجاري، وتم وضعه في الحجر الصحي. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تدوينة له، اليوم الأربعاء، عبر موقع «تويتر»: «أمرت الحكومة وكافة السلطات الصحية في البلاد بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر». وحث الجزائريين على الانتباه والحذر فيما يتعلق بالمعلومات التي يتناقلونها على الإنترنت. وكان شمال إيطاليا، الذي يضم عددا كبيرا من الجزائريين، أحد مراكز تفشي الفيروس مع رصد أكثر من 280 حالة إصابة وتسجيل 11 وفاة.
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إصابة 60 حالة بفيروس «كورونا» على متن سفينة باليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لأشخاص كانوا على متن السفينة «دايموند برينسس» السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء «يوكوهاما» مؤخرا. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بالإعلان عن هذه الحالات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» الجديد على متن السفينة إلى 130 حالة. من ناحية أخرى، ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا الجديد بنحو 97 شخصا، أمس الأحد، وهو أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد.
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الصين: 812 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 812 وفاة و37 ألفا و251 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد، وذلك حتى نهاية أمس السبت، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2656 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و89 حالة وفاة جديدة بنهاية يوم أمس، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالتي وفاة في مقاطعة خنان إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من خبي وهيلونغجيانغ وآنهوي وشاندونغ وهونان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.
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بالأرقام.. 34.9 ألف مصاب بفيروس كورونا في 29 دولة

كشف موقع "ورلد ميتر"، أن هناك زيادة هائلة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، أدى إلى حالة من الهلع في العالم بأسره، وفرض حالة من العزلة على الصين التي شهدت ولادة الفيروس القاتل. ووصل إجمالي المصابين حول العالم إلى 34.9 ألف حالة، منهم 34.5 في الصين فقط، وباقي الحالات موزعة على 28 دولة، وفقًا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين.
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