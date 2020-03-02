«نيويورك تايمز»: 90 ألف مصاب بفيروس كورونا في 65 دولة

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٣١ م

كورونا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن عدد الدول التي جرى التعرف فيها على حالات اصابة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد بلغ 65 دولة على الأقل. وأشارت الصحيفة، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر رسمية وبحثية، إلى ارتفاع عدد الحالات التي شُخّصت إصابتها بالفيروس إلى أكثر من 89 ألفا و700 شخص، وفقا للإحصاءات الرسمية حتى صباح اليوم، فيما توفي 3056 شخصا على الأقل جراء إصابتهم بالعدوى، 144 منهم فقط خارج بَرّ الصين الرئيسي.

وأضافت أن كلا من كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وإيران باتت تشهد انتقالا مستداما للفيروس على المستوى المحلي، وهو ما يثير مخاوف من جائحة عالمية وباء واسع الانتشار، وحّذرت السلطات الأمريكية من السفر لغير الضرورة إلى الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.ولفتت إلى أن العديد من المصابين في الولايات المتحدة