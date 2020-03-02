إصابة زوجين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤١ م

حريق

انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى الشقق السكنية، الكائنة بمنطقة المنتزة ثالث، شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، ما أسفر عن إصابة مواطن وزوجته، حيث وقع الانفجار أثناء تواجدهما بالمنزل، فيما تمكنت إدارة الحماية المدنية، بقيادة اللواء جمال يسن، مدير إدارة الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بورود بلاغًا من ضباط إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية، الأمر الذي أسفر عن إصابة مواطن وزوجته.على الفور انتقلت القيادات الأمنية ومأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ،