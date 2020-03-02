رياضة

استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي

تحرير:على الزيني ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٠ م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
تقدم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني بدوري الدرجة الثانية، بإستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعاً ومحباً ... حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الاهلي وكل أنديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي في وقت سابق، قد أصدر بيانًا رسميًا، للرد على المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بشأن الاستقالة من الرئاسة الشرفية للأحمر.  وترجمت الجلسات التي جرت مؤخرًا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمستشار تركي آل الشيخ، التقارب في وجهات
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الاهلي- والترسانة

المظاليم.. الترسانة يواصل السقوط وفوز بتروجت

تلقى فريق الترسانة، هزيمة ثقيلة، أمام نظيره الداخلية، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري الدرجة الثانية، وتعد هذه المواجهة هي الأولى لشاكر عبد الفتاح في تدريب الشواكيش. سجل أهداف الداخلية كل من علي حسين هدفين ومحمود طلعت هدف، وشهدت المباراة حصول أحمد بحبح لاعب الفريق الشرطي على البطاقة الحمراء بعد حصوله على إنذارين، ورفع الداخلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الشواكيش عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.
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وزير الرياضة: نبذ التعصب الرياضي مسئولية الجميع

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن عودة الجماهير إلى المدرجات في استادات مصر المختلفة، والاجراءات التي تتخذها الوزارة مع اتحاد كرة القدم والجهات المعنية، وذلك خلال حواره لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث قال إن عودة الجماهير بشكل كامل ستكون خلال الموسم الكروي المقبل، وذلك عقب الانتهاء من استكمال منظومة الاستادات الرياضية بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم. وحول الرسالة التي يوجهها لمشجعي كرة القدم من الشباب، أكد على أن نبذ التعصب الرياضي مسئولية يشترك فيها الجميع؛ خاصة الأندية الشعبية التي تمتلك جمهورًا عريضًا وكذلك اتحاد الرياضة التي يديرها.
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وزير الرياضة: مبادرة السيسي تضمن امتلاك الصحة والقوة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الرياضة للجميع" واهتمامه غير المسبوق بالرياضة واعتبارها قضية "أمن قومي" ، مشددًا على أن الوزارة تعي هذا التوجه جيدًا وتسعى لتطبيقه بوصفه "أسلوب حياة" يضمن للشباب امتلاك الصحة والقوة. وقال صبحي، إن السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالرياضة في مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات من خلال التعاون البناء بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ العديد من الأنشطة المختلفة في مجالات التنمية الرياضية والصحية.
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سيد عبد الحفيظ - محمود الخطيب

الأهلي في زمن الخطيب أدمن خسارة البطولات

في الثلاثين من شهر نوفمبر عام 2017، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من النجوم التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يزيد على عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له، وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعًا.
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يوجه رسالة لميدو بعد خلافه مع القيعي

نشب خلاف بين عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، وأحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمدير الفني السابق لمصر المقاصة، حول مصادر تمويل صفقات القلعة الحمراء، جاء ذلك خلا عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، عندما أكد القيعي أن الأهلي يدعم صفقاته من ميزانيته الخاصة وموارده بعد إتمام عقد رعاية ضخم بجانب وجود سياسة تسويقية مميزة. لكن ميدو تدخل وقاطع القيعي، وقال أن تركي آل الشيخ، ساهم في بعض صفقات الأهلي، موضحًا أنه نجح في إعادة عبد الله السعيد إلى الأهلي بعد توقيعه للزمالك، بخلاف صفقة صلاح محسن، التي تحمل تكاليفها بالكامل.
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مرتضى منصور لـ تركي آل الشيخ: انتظر مفاجآتي

رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحدث رئيس القلعة البيضاء في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "صبري عليك نفذ وانتظر مفاجآتي ليك". وأعلن مرتضى عن إزالة اللافتة المكتوب عليها اسم تركي آل الشيخ من على المبنى الاجتماعي بنادي الزمالك، بسبب استفزازه المستمر لجماهير الزمالك مؤخرًا.
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مواجهة ثأرية للأهلي.. والزمالك يواجه حامل اللقب

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، فيما يلاقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، وأقيمت القرعة مساء اليوم، الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة. ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس، فيما يلعب الزمالك مباراة الذهاب على أرضه، على أن يخوض مواجهة الإياب في تونس.
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