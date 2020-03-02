استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي

تحرير:على الزيني ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٠ م

تركي ال الشيخ

تقدم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني بدوري الدرجة الثانية، بإستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعاً ومحباً ... حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الاهلي وكل أنديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي في وقت سابق، قد أصدر بيانًا رسميًا، للرد على المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بشأن الاستقالة من الرئاسة الشرفية للأحمر. وترجمت الجلسات التي جرت مؤخرًا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمستشار تركي آل الشيخ، التقارب في وجهات