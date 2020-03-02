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وزيرة الصحة تسلم هدية ورسالة السيسي للصين

٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٧ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فور وصولها إلى جمهورية الصين الشعبية، اليوم الإثنين، نائب رئيس البرلمان الصيني رئيس جمعية الصليب الأحمر، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية للصحة "القائم بأعمال وزير الصحة الصيني"، وذلك خلال زيارتها التي تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين الشعبية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وصول الوزيرة إلى مطار بكين تم إخضاعها والوفد المرافق لها لكافة الفحوصات من خلال الحجر الصحي بالمطار، وكان في استقبالها سفير مصر لدى الصين. وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت الشكر للسلطات الصينية
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زلزال

بقوة 3 ريختر.. هزة أرضية في هضبة «أم السيد» بشرم الشيخ

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، هزه أضية على بعد 9 كم جنوب هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ.
فيروس- كورونا (16)

سفير مصر ببكين: مسؤولو الصين أكدوا امتنانهم للسيسي والشعب المصري

قال سفير مصر لدى الصين الدكتور محمد البدري، إن المسؤولين الصينيين أعربوا عن امتنانهم الشديد لمصر شعبا وحكومة وللرئيس عبد الفتاح السيسي على تضامنهم مع الصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأضاف البدري، بمناسبة زيارة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لبكين، "بالنسبة للجانب الصيني، أكد نائب رئيس مجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان) ونائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة (وزارة الصحة) خلال لقاء وزيرة الصحة، أن زيارتها في هذا التوقيت مهمة وإيجابية للغاية، لا سيما وأنها أول وزير صحة على مستوى العالم يزور الصين منذ إكتشاف الفيروس".
هرم زوسر

الآثار: افتتاح هرم زوسر المدرج بسقارة بعد ترميمه الخميس المقبل

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الخميس المقبل هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به. ومن المقرر أن يعقد الدكتور خالد العناني مؤتمرا صحفيا عقب الافتتاح للكشف عن تفاصيل مشروع ترميم هرم زوسر، أقدم بناء حجري في العالم، وذلك بحضور نخبة من سفراء الدول الاجنبية ورؤساء البعثات الاثرية ووسائل الإعلام المحلية والاجنبية.
فيروس- كورونا (8)

الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بفيروس كورونا

دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وبناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقعا إلكترونيا توعوي عن فيروس كورونا، تحت عنوان Www.care.gov.eg. ويشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظي بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

هالة زايد عن بلاغات الإصابة بكورونا: أنفلونزا موسمية

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد، اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية منحت الشعب الصيني مستلزمات طبية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة على حرص القيادة السياسية المصرية على التضامن مع الشعب الصيني في هذه الظروف الحرجة، إذ قالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الصيني بالقاهرة قبيل مغادرتها إلى بكين، إن القيادة السياسية في مصر تحرص على قوة العلاقات التاريخية بين الشعب المصري والشعب الصيني، مؤكدة على الاهتمام بمد يد العون للشعب الصيني ومساعدته في التغلب على هذا الوباء لحماية الإنسانية وجميع دول العالم.
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الصحة عن ظهور أول حالة كورونا في مصر: لدينا أجهزة كاشفة للمرض

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزيرة الصحة، اليوم السبت، إن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: «لدينا أجهزة كاشفة للمرض لسرعة مواجهتها واتخاذ اللازم»، مضيفًا أن الوزارة تنظم برنامج إلكتروني لفحص كل القادمين من الدول الموبوءة، متابعًا:«لا يوجد حالات أخرى مشتبه في إصابتها بفيورس كورونا في مصر حتى الآن»، نافيًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، ما تردد عن وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مصر.
كورونا 2

بالأرقام.. 34.9 ألف مصاب بفيروس كورونا في 29 دولة

كشف موقع "ورلد ميتر"، أن هناك زيادة هائلة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، أدى إلى حالة من الهلع في العالم بأسره، وفرض حالة من العزلة على الصين التي شهدت ولادة الفيروس القاتل. ووصل إجمالي المصابين حول العالم إلى 34.9 ألف حالة، منهم 34.5 في الصين فقط، وباقي الحالات موزعة على 28 دولة، وفقًا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين.
فيروس-كورونا (3)

ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى 13 حالة

أعلنت السلطات الألمانية ، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة. وذكرت وزارة الخارجية حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - أنه سيتم إعادة المواطنين الألمان وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية في أسرع وقت ممكن.
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