جريمة

ميل عقار مكون من 12 طابقًا وتصدع آخرين بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٢ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٥ م
انهيار عقار - أرشيفية
انهيار عقار - أرشيفية
تواصل أزمة العقارات المائلة زحفها بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد أن شهدت منطقة الجمرك، بوسط المحافظة، ميل جديد بأحد العقارات، مساء اليوم الإثنين، حيث أصيب سكان المنطقة بحالة من القلق إزاء ملاحظتهم لميل العقار وتسببه في تصدع عقارين ملاصقين، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة والتى تحركت مباشرة لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الأمر مباشرة وذلك بإبلاغ إدارة حي الجمرك بقيادة المهندسة نجوى أمين للعمل على سرعة حل الأزمة وبدء معاينة العقار واتخاذ قرار سواء بإخلائه أو السماح لقاطنيه بالاستمرار.
تلقى اللواء سامى غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بميل أحد العقارات - حديث العهد- ومكون من 12 طابق وأثر سلبا على عقارين مجاورين، له مأهولين بالسكان، والحق بها شروخ واضحة.على الفور انتقلت القيادات الأمنية ومأمور وضباط مباحث القسم وقوات من الحماية
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حريق مصنع (1)

إصابة زوجين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية

انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى الشقق السكنية، الكائنة بمنطقة المنتزة ثالث، شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، ما أسفر عن إصابة مواطن وزوجته، حيث وقع الانفجار أثناء تواجدهما بالمنزل، فيما تمكنت إدارة الحماية المدنية، بقيادة اللواء جمال يسن، مدير إدارة الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
حبس-كلابشات

مهندس يدعى مهاجمة 3 ملثمين لمنزله وسرقة 250 ألف جنيه

لجأ مهندس على المعاش لحيلة غريبة للتخلص من ديونه التي تراكمت بكثرة فأصاب نفسه بجروح مختلفة باستخدام سلاح أبيض مدعيا قيام 3 أشخاص بمهاجمته والتعدي عليه بأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى أنه اختلق واقعة سرقة، موضحا أنه تعرض لسرقة نحو ربع مليون جنيه، وذلك بحضور زوجته والتي أقرت بذلك خلال التحقيقات وتطوير المناقشة معها. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من مهندس بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، بتعرضه لاعتداء السرقة بمنزله.
هشام-عشماوى

الإعدام لعشماوي و36 آخرين في قضية أنصار بيت المقدس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة هشام عشماوى و36 آخرين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 61 متهمًا بالسجن المؤبد، و15 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن 10 سنوات لـ21 متهمًا، كما قضت بمعاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات وانقضاء الدعوى لـ22 متهمًا لوفاتهم، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها وعزلهم من الوظائف الأميرية ووضعهم تحت المراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما ألزمتهم المحكمة بدفع تعويض 150 مليون جنيه لوزراة الداخلية تعويضًا مؤقتا، بالقضية المعروفة إعلاميا «أنصار بيت المقدس».
حريق- في -ارض- زراعية

دون خسائر.. السيطرة على حريق في 18 فدانًا للقصب بقنا

اندلع مساء اليوم الأحد، حريق في 18 فدانا من محصول القصب، بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في 18 فدانا من زراعات القصب بقرية أبو مناع بدشنا. على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية في نجع حمادي، برئاسة المقدم أحمد نعيم، والنقيب علاء الديب، وتمكنت من اخماد الحريق قبل امتداده للمنازل.
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كلبش

آه من حواء.. الزوجة الثانية كشفت دهاء بعلها المُسن

"خطة 10/ 10"، هكذا ظن مهندس بلغ من العمر أرذله، أنه بصدد تنفيذ جريمة مكتملة الأركان؛ هربًا من سداد قيمة نفقة زوجته الأولى وملاحقة أشقائه له للحصول على إرثهم إلا أن زوجته الثانية حالت دون ذلك، كشفت المستور، وزجت بعلها خلف القضبان. البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من مهندس بالمعاش 66 عامًا، مقيم قرية أبو السعود، أنه في أثناء وجوده بمسكنه رفقة زوجته 33 عامًا، فوجئ بدخول 3 أشخاص مُلثمين لمسكنهما من الباب الخلفي، وهددوهما بأسلحة نارية، وتعدوا عليهما بالضرب، واستولوا على 250 ألف جنيه.
حشيش

ضبط مسجل خطر بـ30 طربة حشيش في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسكندرية، ضربة أمنية قوية ومؤثرة لأحد أكبر مروجي المواد المخدرة لشخص مسجل شقي خطر، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة من الحشيش، حيث أعلنت الإدارة العامة لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، عن تمكنها من ضبط عاطل، مسجل شقي خطر، بحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وتزن نحو 7 كيلو متر خلال أحد الأكمنة المعدة مسبقاً لضبط المتهم الخارج عن القانون وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات التى كانت بحوزته تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة.
جثة

أثناء التنقيب عن الآثار.. هدم عقار لاستخراج جثة سباك

باءت محاولات لجنة هندسية بحي شرق الإسكندرية في استخراج جثة سباك مدفونة أسفل عقار، بمحطة الرمل، شرق المدينة، أثناء التنقيب عن الآثار، بالفشل وأرفقت اللجنة، في تقريرها، بضرورة هدم العقار والمكون من 3 طوابق حتى سطح الأرض. وكان المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه، قد أصدر قرارا بتشكيل بتشكيل لجنة من كلية الهندسة وحي شرق والدفاع المدني لاتخاذ اللازم بشأن استخراج جثة "راضي ع"، يبلغ من العمر 28 عاما، سباك، دون حدوث أي أضرار خاصة بالعقارات المجاورة.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

ضبط طن دواجن ولحوم فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، بأحد المنافذ الخاصة بدون ترخيص، وذلك بنطاق دائرة حي الجمرك وسط المحافظة، صباح اليوم الخميس. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بإدارة منفذ لحوم ودواجن بدون ترخيص وأن اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.
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