سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

اليوم.. طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٦ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على مناطق القاهرة والوجه البحري وسواحل البلاد الشمالية الغربية، حيث يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط معتدل للرياح بينما يظل التحذير من الشبورة المائية على الطرق في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل. وتكون حالة الطقس على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون هناك شبورة كثيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
بينما يكون الطقس حارا وذلك خلال ساعات النهار على مناطق جنوب الصعيد. وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح
اقرأ المزيد
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزيرة الصحة تسلم هدية ورسالة السيسي للصين

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فور وصولها إلى جمهورية الصين الشعبية، اليوم الإثنين، نائب رئيس البرلمان الصيني رئيس جمعية الصليب الأحمر، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية للصحة "القائم بأعمال وزير الصحة الصيني"، وذلك خلال زيارتها التي تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين الشعبية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
زلزال

بقوة 3 ريختر.. هزة أرضية في هضبة «أم السيد» بشرم الشيخ

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، هزه أضية على بعد 9 كم جنوب هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ.
فيروس- كورونا (16)

سفير مصر ببكين: مسؤولو الصين أكدوا امتنانهم للسيسي والشعب المصري

قال سفير مصر لدى الصين الدكتور محمد البدري، إن المسؤولين الصينيين أعربوا عن امتنانهم الشديد لمصر شعبا وحكومة وللرئيس عبد الفتاح السيسي على تضامنهم مع الصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأضاف البدري، بمناسبة زيارة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لبكين، "بالنسبة للجانب الصيني، أكد نائب رئيس مجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان) ونائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة (وزارة الصحة) خلال لقاء وزيرة الصحة، أن زيارتها في هذا التوقيت مهمة وإيجابية للغاية، لا سيما وأنها أول وزير صحة على مستوى العالم يزور الصين منذ إكتشاف الفيروس".
هرم زوسر

الآثار: افتتاح هرم زوسر المدرج بسقارة بعد ترميمه الخميس المقبل

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الخميس المقبل هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به. ومن المقرر أن يعقد الدكتور خالد العناني مؤتمرا صحفيا عقب الافتتاح للكشف عن تفاصيل مشروع ترميم هرم زوسر، أقدم بناء حجري في العالم، وذلك بحضور نخبة من سفراء الدول الاجنبية ورؤساء البعثات الاثرية ووسائل الإعلام المحلية والاجنبية.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-معتدل (2)

غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-بارد (2)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
طقس-بارد (2)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (3)

الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]