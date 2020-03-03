الصين: 2964 حالة وفاة و80 ألف إصابة بـ«كورونا»

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن 125 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و31 حالة وفاة أمس الإثنين، ما يرفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 2946 وفاة و80302 إصابة حتى نهاية أمس، مشيرة إلى أن جميع الوفيات المسجلة أمس كانت في مقاطعة "هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) التي سجلت كذلك 114 حالة إصابة جديدة فيما تم تسجيل 11 حالة فقط في باقي أنحاء الصين، وأن 2742 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد،

وأضافت اللجنة أن انخفض عدد الحالات الخطيرة انخفض بمعدل 304 حالات لتصل إلى 6 آلاف و806 حالات، فيما بلغ إجمالي من تعافوا وخرجوا من المستشفيات حتى نهاية أمس 47 ألفا و260 شخصا.وبحلول نهاية أمس، تم الإبلاغ عن 100 حالة مؤكدة، منها حالتا وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو