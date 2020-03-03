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الصين: 2964 حالة وفاة و80 ألف إصابة بـ«كورونا»

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن 125 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و31 حالة وفاة أمس الإثنين، ما يرفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 2946 وفاة و80302 إصابة حتى نهاية أمس، مشيرة إلى أن جميع الوفيات المسجلة أمس كانت في مقاطعة "هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) التي سجلت كذلك 114 حالة إصابة جديدة فيما تم تسجيل 11 حالة فقط في باقي أنحاء الصين، وأن 2742 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد،
وأضافت اللجنة أن انخفض عدد الحالات الخطيرة انخفض بمعدل 304 حالات لتصل إلى 6 آلاف و806 حالات، فيما بلغ إجمالي من تعافوا وخرجوا من المستشفيات حتى نهاية أمس 47 ألفا و260 شخصا.وبحلول نهاية أمس، تم الإبلاغ عن 100 حالة مؤكدة، منها حالتا وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو
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فيروس- كورونا (16)

الاتحاد الأوروبي يرفع درجة خطر فيروس «كورونا»

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية?أورسولا فون، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا، وأنه تم رفع درجة الخطر من معتدل إلى مرتفع، قائلة: "تم تشكيل قوة مجابهة كورونا لتنسيق جهود الدول الأعضاء لمواجهة تفشي الفيروس، فخطر فيروس كورونا على دول الاتحاد الأوروبي انتقل من مرحلة متوسط إلى مرتفع، بعد ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي إلى 38"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
انتخابات اسرائيل

للمرة الثالثة خلال عام.. عقد انتخابات برلمان إسرائيل

انطلقت، اليوم الإثنين، في إسرائيل ثالث انتخابات برلمانية عامة في غضون عام واحد، بعدما فشلت الانتخابات الأولى والثانية في فرز تحالفات وائتلافات تستطيع تشكيل حكومة تحصل على أكثرية ولو بسيطة، ولم يتمكن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ولا منافسه الرئيسي بيني جانتس، من تشكيل ائتلاف أغلبية بعد الانتخابات في المرتين السابقتين، وتشير آخر استطلاعات للرأي قبل الاقتراع إلى أن نتائج هذه الانتخابات ستكون متقاربة جدا بدورها. ويسعى نتنياهو إلى إعادة انتخابه قبل أسبوعين من موعد محاكمته بتهم فساد.
فيروس- كورونا (17)

إلغاء معرض الكتاب في باريس بسبب «كورونا»

أفاد موقع «سكاي نيوز» بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الإثنين، بإلغاء معرض الكتاب في باريس بسبب مخاوف من فيروس كورونا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأعلنت فرنسا تأكيد 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 57، ونصح وزير الصحة أوليفييه فيران، المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى، قائلا إن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة من أجل وقف انتشار الفيروس. وقالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، عبر "تويتر"، إنه تم الإبلاغ عن تأكيد عدة إصابات بفيروس كورونا في قاعدة كريل العسكرية.
فيروس- كورونا (16)

الصين: 2915 وفاة و80 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، عن 42 حالة وفاة، و202 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أمس الأحد، مما يرفع إجمالي الوفيات في شتى أنحاء البلاد إلى 2915، والإصابات المؤكدة إلى 80174 حتى نهاية أمس، متابعة بأن جميع حالات الوفيات المسجلة كانت في مقاطعة هوبي (مركز تفشي فيروس كورونا الجديد وسط الصين) التي سجلت أيضا 196 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بينما تم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة فقط بالفيروس في باقي أنحاء الصين.
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فيروس- كورونا (8)

الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بفيروس كورونا

دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وبناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقعا إلكترونيا توعوي عن فيروس كورونا، تحت عنوان Www.care.gov.eg. ويشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظي بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.
فيروس- كورونا (13)

تونس تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بكورونا

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكّي عن تسجيل أوّل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لرجل في الأربعينات من العمر عائدا من إيطاليا. وأوضح المكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول. وقال إن المريض وصل إلى تونس يوم 27 فبراير دون أية أعراض للفيروس، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف الفيروس لديه يوم 29 من الشهر ذاته، فيما لم يكشف عن مكان إقامة المصاب بداعي التحفظ.
فيروس- كورونا (16)

الصين: 2915 وفاة و80 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، عن 42 حالة وفاة، و202 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أمس الأحد، مما يرفع إجمالي الوفيات في شتى أنحاء البلاد إلى 2915، والإصابات المؤكدة إلى 80174 حتى نهاية أمس، متابعة بأن جميع حالات الوفيات المسجلة كانت في مقاطعة هوبي (مركز تفشي فيروس كورونا الجديد وسط الصين) التي سجلت أيضا 196 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بينما تم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة فقط بالفيروس في باقي أنحاء الصين.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: 35 حالة وفاة و573 إصابة جديدة بكورونا

قالت السلطات الصحية بالصين، اليوم الأحد، إنها سجلت 35 حالة وفاة بفيروس كورونا، أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 2870، كما تم تسجيل 573 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 427 حالة في اليوم السابق، ما يصل بإجمالي الإصابات إلى 79 ألفا و824 حالة، وضمت الوفيات 34 حالة في إقليم هوبي موطن الفيروس الذي سجل أيضا 570 حالة إصابة جديدة. وكانت اللجنة الوطنية للصحة أعلنت، أمس السبت، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا الجديد في ازدياد يوميا، في بر البلاد الرئيسي لليوم الـ17 على التوالي.
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