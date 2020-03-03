السودان يسحب 13 ألف جنسية منحها نظام البشير لأجانب

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٧ ص

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان - صورة أرشيفية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، قرارا بسحب نحو 13 ألف جنسية سودانية منحت لأجانب من أصول غير سودانية حصلوا عليها من قبل نظام الرئيس السابق عمر البشير، وشمل القرار حظر ومراجعة مجموعات أخرى من ملفات الجنسيات السودانية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية حتى تتم مراجعة السلطات المختصة للتأكد من سلامة إجراءات الحصول عليها، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن صحيفة "السوداني" السودانية.

كما شمل القرار الصادر مراجعة جميع جوازات السفر الممنوحة للأجانب من أصول غير سودانية، ما بين عامي 1989 - 2019، داخل وخارج البلاد، وسيتم وفقا للقرار أيضا الرجوع لملف الجنسية والرقم الوطني بالإدارة العامة للسجل المدني لأغراض التأكد من سلامتها.ومنذ 21 أغسطس الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا