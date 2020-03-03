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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٢ ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1609 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 700 جنيهًا.عيار 24: 800 جنيهًا.عيار 18: 600 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5600 جنيهًا.سعر الأوقية: 1609 دولارًا.وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي.وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو
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الذهب (2)

تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 698

تراجعت أسعار الذهب، مساء اليوم الإثنين، 5 جنيهات، وذلك عقب تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس لأدنى من 1600 دولار للأوقية، لتسجل 1592 دولار في التعاملات المسائية حتى الآن، ويتواصل التذبذب فى سعر الذهب جراء العرض والطلب. وكانت أسعار الذهب ارتفعت خلال التعاملات الصباحية لنفس اليوم، إلى 8 جنيهات.
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

«قناة السويس»: حركة الملاحة منتظمة وكورونا لم يؤثر عليها

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تسير بصورة منتظمة وفق المعدلات الطبيعية ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات فيروس كورونا. وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص، توفي منهم نحو 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا.
اقتصاد (2)

التعاون الاقتصادى: كورونا يقود النمو العالمى للتباطؤ

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين، من أن تفشي فيروس كورونا يدفع الاقتصاد العالمي نحو أسوأ تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية، مناشدة الحكومات والبنوك المركزية مكافحة ذلك تجنبا لهبوط أشد حدة. وقالت المنظمة في تحديث لتوقعاتها إن الاقتصاد العالمي مقبل على نمو نسبته 2.4%هذا العام، هو الأدنى منذ 2009 وانخفاضا من توقعات عند 2.9% صدرت في نوفمبر. وتوقع منتدى السياسات الذي يتخذ من باريس مقرا أن يتعافى الاقتصاد العالمي في 2021 ليسجل نموا 3.3 %.
الذهب (2)

ارتفاع أسعار الذهب 11 جنيها في بداية تعاملات الأسبوع

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأثنين 2 مارس 2020 بقيمة 11.37 جنيه للجرام. وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 8 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم ، لتعاود الارتفاع بنحو 3.37 جنيه في منتصف التعاملات، وذلك لصعود أسعار الذهب عالميا للمرة الثانية بنحو 6 دولار، ليبلغ اجمالي الارتفاع لـ 22 دولار مقارنة مع نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضية. يأتي هذا الارتفاعا وسط آمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية لتخفيف أثر فيروس كورونا سريع الانتشار.
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سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 مارس 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1568 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (6)

الذهب يستقر في السوق المحلي وعيار 21 يسجل 714 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1646 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1646 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1654 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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