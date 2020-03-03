سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020 في البنوك
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ ص
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.59 جنيه، ونحو 15.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوك
سجل سعر الدولار في كل من البنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، والمصرف المتحد، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الكويت الوطني، وبنك التعمير والإسكان، وبنك
سعر الدولار اليوم فى البنوك
سجل سعر الدولار في كل من البنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، والمصرف المتحد، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الكويت الوطني، وبنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار في كل من المصرف العربي الدولي، وبنك البركة، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عودة نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
بينما سجل سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك التجاري الدولي، وبنك بلوم نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء.