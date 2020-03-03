سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.59 جنيه، ونحو 15.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، والمصرف المتحد، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الكويت الوطني، وبنك التعمير والإسكان، وبنك