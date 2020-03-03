سفير الصين يشيد بدعم مصر لبكين في مواجهة «كورونا»

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٣ ص

كورونا - صورة أرشيفية

قال السفير الصيني لدى القاهرة لياو لي تشيانج، إن الصين ومصر شريكان وصديقان حقيقيان، مشيدا بالدعم الذي تحظى به بلاده من جانب مصر رئيسا وحكومة وشعبا في جهود الصين لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مضيفا: "بعد تفشي الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أعربت مصر حكومة وشعبا عن ثقتها القوية في انتصار الصين على الفيروس وقدمت مساعدات حقيقية بقلوبها الدافئة"، جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة (الشعب اليومية) الصينية، اليوم الإثنين، بتوقيع السفير بعنوان (الصين ومصر.. صديقان عند الشدائد في مكافحة فيروس كورونا الجديد).

ونقل تشيانج عن الرئيس السيسي قوله "إن مصر - حكومة وشعبًا - تدعم الجانب الصيني بثبات، وأن الصين قادرة على تحقيق الانتصار على هذا الفيروس بسرعة".وأضاف: "منذ تفشي الفيروس، أعربت شخصيات من جميع مناحي الحياة في مصر عن تضامنها مع الصين. وأكد بعض أصدقائنا استعدادهم للتغلب على الصعوبات مع الشعب الصيني. وعبرت