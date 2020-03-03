164 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب نهاية فبراير

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٧ ص

الذهب

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.588 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير السابق عليه، أي بزيادة بلغت نحو 164 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.510 مليارات دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 45.457 مليار دولار بنهاية شهر يناير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 53 مليون دولار.

وسجلت العملات الأجنبية ضمن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 41.733 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 41.756 مليار دولار بنهاية شهر يناير السابق عليه، بانخفاض بلغ نحو 23 مليون دولار.وتشمل الاحتياطات بالعملات الأجنبية الأوراق المالية، بالإضافة إلى الودائع، التى تنقسم إلى ودائع لدى