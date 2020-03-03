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هروب أول مصاب بكورونا في اليمن من المستشفى

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
ذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن الشاب الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من الخارج، عمد إلى الفرار من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له، قائلة إنه وبعد أن أثبتت نتائج الفحص الإصابة بالفيروس تم إبلاغ مستشفى ابن سيناء (أكبر مستشفيات حضرموت) ليتم تجهيز غرفة حجر صحي له، إلا أن السلطات الصحية فوجئت بالشاب يلوذ بالفرار قبل أن يتم نقله إلى هناك. وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وانتشرت، أمس الإثنين، أنباء عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في منطقة المكلا، بعد خضوع شخص للفحص في مستشفى البرج حيث تأكدت إصابته بالفيروس.
وأشارت الأنباء إلى أن الحالة تعود لشاب عائد من إحدى الدول دون تحديدها. ونفت مصادر مطلعة بمستشفى ابن سيناء العام بالمكلا، الأنباء التي تحدثت عن ظهور حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي اليمنية.كما نفت مصادر مطلعة كل تلك الأنباء، مؤكدة أن ما يجري يسبب القلق للناس، وأن الأمور في المكلا
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فيروس- كورونا (16)

الكويت توضح حقيقة إجلاء رعايا مصريين بسبب «كورونا»

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد لدى السلطات الكويتية نية لإجلاء المواطنين الكويتيين من مصر، لافتة إلى أنها تراقب الوضع العام الدولي، لتحديد مدى الحاجة لإجراءات احترازية إضافية. وقالت بثينة المضف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، خلال مؤتمر صحفي مخصص للإعلان عن مستجدات فيروس "كورونا" في البلاد، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء": "لا توجد حتى الآن أي نية لإجلاء الكويتيين من مصر، ولكن نحن نراقب الوضع بشكل عام في العالم، ونحدد مدى الحاجة لمزيد من الإجراءات الاحترازية التي سنقوم في الإعلان عنها في حينه".
الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبى يستهدف منصات تركية في مطار معيتيقة

استهدفت قوات الجيش الوطنى الليبي، اليوم الثلاثاء، منصات الدفاع الجوى التى ثبتتها القوات التركية منذ أيام قليلة فى مطار معيتيقة ودمرتها بالكامل، وذلك بحسب ما أفادت به غرفة العمليات التابعة للجيش، وأفادت شعبة الإعلام الحربى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان صحفي، أوردته قناة "العربية" الفضائية، بأن أصواتا قوية نجمت عن انفجار منصات الدفاع الجوى التابعة للقوات التركية التى تم استهدافها من قبل الجيش. وبدورها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة، توقف حركة الملاحة الجوية وإخلاء المطار من المسافرين والعاملين به.
تظاهر العراقيين بالكمامات

ارتفاع أسعار الكمامات في السعودية بنسبة 1700%

رصدت صحيفة "عكاظ" السعودية، ارتفاع أسعار الكمامات بنسبة 1700% في بعض المحلات التجارية داخل المملكة. ووفقا لما نشرته الصحيفة، تقوم بعض المحلات ببيع كرتونة الكمامات (50 كمامة) بسعر 10.5 ريال، فيما تعرضها مواقع عبر الإنترنت بسعر 189 ريالا. وتواصلت الصحيفة مع المورد الرئيسي لأشهر أنواع الكمامات، إذ بين مدير التسويق في إحدى الشركات المتخصصة يزيد الغامدي، أن الكمامات التي تباع في الأسواق تم استيرادها خلال الفترة الماضية من الصين، وفي الوقت الحالي توقف الاستيراد تزامنا مع تفشي فيروس كورونا.
البرهان

السودان يسحب 13 ألف جنسية منحها نظام البشير لأجانب

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، قرارا بسحب نحو 13 ألف جنسية سودانية منحت لأجانب من أصول غير سودانية حصلوا عليها من قبل نظام الرئيس السابق عمر البشير، وشمل القرار حظر ومراجعة مجموعات أخرى من ملفات الجنسيات السودانية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية حتى تتم مراجعة السلطات المختصة للتأكد من سلامة إجراءات الحصول عليها، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن صحيفة "السوداني" السودانية.
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فيروس-كورونا (2)

الصين: 1017 حالة وفاة و42 ألف مصاب بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 وفاة و42 ألفا و708 إصابات مؤكدة حتى نهاية أمس الإثنين، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2478 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، و108 حالات وفاة جديدة أمس، بواقع 103 حالات في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس)، وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وهيلونغجيانغ وآنهوي وخنان، وأن 7 آلاف و333 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، فيما خرج 3 آلاف و998 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.
فيروس-كورونا (2)

إصابة 60 حالة بفيروس «كورونا» على متن سفينة باليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لأشخاص كانوا على متن السفينة «دايموند برينسس» السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء «يوكوهاما» مؤخرا. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بالإعلان عن هذه الحالات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» الجديد على متن السفينة إلى 130 حالة. من ناحية أخرى، ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا الجديد بنحو 97 شخصا، أمس الأحد، وهو أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد.
فيروس-كورونا (1)

الصين: 812 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 812 وفاة و37 ألفا و251 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد، وذلك حتى نهاية أمس السبت، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2656 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و89 حالة وفاة جديدة بنهاية يوم أمس، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالتي وفاة في مقاطعة خنان إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من خبي وهيلونغجيانغ وآنهوي وشاندونغ وهونان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.
كورونا 2

بالأرقام.. 34.9 ألف مصاب بفيروس كورونا في 29 دولة

كشف موقع "ورلد ميتر"، أن هناك زيادة هائلة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، أدى إلى حالة من الهلع في العالم بأسره، وفرض حالة من العزلة على الصين التي شهدت ولادة الفيروس القاتل. ووصل إجمالي المصابين حول العالم إلى 34.9 ألف حالة، منهم 34.5 في الصين فقط، وباقي الحالات موزعة على 28 دولة، وفقًا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين.
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