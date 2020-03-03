هروب أول مصاب بكورونا في اليمن من المستشفى

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص

كورونا - صورة أرشيفية

ذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن الشاب الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من الخارج، عمد إلى الفرار من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له، قائلة إنه وبعد أن أثبتت نتائج الفحص الإصابة بالفيروس تم إبلاغ مستشفى ابن سيناء (أكبر مستشفيات حضرموت) ليتم تجهيز غرفة حجر صحي له، إلا أن السلطات الصحية فوجئت بالشاب يلوذ بالفرار قبل أن يتم نقله إلى هناك. وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وانتشرت، أمس الإثنين، أنباء عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في منطقة المكلا، بعد خضوع شخص للفحص في مستشفى البرج حيث تأكدت إصابته بالفيروس.

وأشارت الأنباء إلى أن الحالة تعود لشاب عائد من إحدى الدول دون تحديدها. ونفت مصادر مطلعة بمستشفى ابن سيناء العام بالمكلا، الأنباء التي تحدثت عن ظهور حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي اليمنية.كما نفت مصادر مطلعة كل تلك الأنباء، مؤكدة أن ما يجري يسبب القلق للناس، وأن الأمور في المكلا