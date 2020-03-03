أستراليا بدون وكالة أنباء رسمية لأول مرة منذ 85 عاما

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ ص

علم أستراليا - صورة أرشيفية

أعلنت وكالة "أسوشيتد برس الأسترالية"، وهي وكالة الأنباء الوطنية في البلاد، اليوم الثلاثاء، أنها ستتوقف عن العمل بعد مسيرة دامت 85 عاما، لتصبح البلاد بدون وكالة أنباء. وقال رئيس تحرير الوكالة توني جيليس، في تغريدة عبر موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "إنه أتعس يوم، سيتم إغلاق أسوشيتد برس الأسترالية بعد 85 عاما من التميز في الصحافة. سنفتقد أسرة الوكالة بشدة". وأبلغ بروس ديفيدسون الرئيس التنفيذي للوكالة، الموظفين بمقرهم في سيدني أن الوكالة ستتوقف عن العمل في نهاية يونيو، قائلا إن العمل لم يعد مجديا في مواجهة زيادة المحتوى المجاني على الإنترنت.

كما ستتوقف الأعمال الأخرى التابعة للوكالة أيضا. وكانت وكالة الأنباء قد أغلقت خدمتها الإخبارية في نيوزيلندا عام 2018.ويشار إلى أن وسائل الإعلام الأسترالية خضعت لضغوط مالية ضخمة خلال الأعوام القلائل الماضية بسب تراجع الاشتراكات المدفوعة والإيرادات والمحتوى المجاني لعملاقي الإنترنت جوجل وفيسبوك.وبدأت الوكالة