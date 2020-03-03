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أستراليا بدون وكالة أنباء رسمية لأول مرة منذ 85 عاما

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ ص
علم أستراليا - صورة أرشيفية
علم أستراليا - صورة أرشيفية
أعلنت وكالة "أسوشيتد برس الأسترالية"، وهي وكالة الأنباء الوطنية في البلاد، اليوم الثلاثاء، أنها ستتوقف عن العمل بعد مسيرة دامت 85 عاما، لتصبح البلاد بدون وكالة أنباء. وقال رئيس تحرير الوكالة توني جيليس، في تغريدة عبر موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "إنه أتعس يوم، سيتم إغلاق أسوشيتد برس الأسترالية بعد 85 عاما من التميز في الصحافة. سنفتقد أسرة الوكالة بشدة". وأبلغ بروس ديفيدسون الرئيس التنفيذي للوكالة، الموظفين بمقرهم في سيدني أن الوكالة ستتوقف عن العمل في نهاية يونيو، قائلا إن العمل لم يعد مجديا في مواجهة زيادة المحتوى المجاني على الإنترنت.
كما ستتوقف الأعمال الأخرى التابعة للوكالة أيضا. وكانت وكالة الأنباء قد أغلقت خدمتها الإخبارية في نيوزيلندا عام 2018.ويشار إلى أن وسائل الإعلام الأسترالية خضعت لضغوط مالية ضخمة خلال الأعوام القلائل الماضية بسب تراجع الاشتراكات المدفوعة والإيرادات والمحتوى المجاني لعملاقي الإنترنت جوجل وفيسبوك.وبدأت الوكالة
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فيروس- كورونا (17)

الإيسيسكو: مكافأة 200 ألف دولار لمكتشف علاج كورونا

قررت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تخصيص جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، لمن يكتشف علاجا ناجعا، أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا المستجد (Covid 19)، وذلك تشجيعا منها للبحث العلمي التطبيقي المتخصص، ونهوضا بدورها في العمل الإنساني والاجتماعي. وأوضح الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، أن هذه المبادرة تعبر عن الوعي العميق للمنظمة بالانعكاسات الخطيرة لهذا الفيروس، الذي قد يتحول إلى وباء مدمر ذي عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم أجمع.
فيروس- كورونا (19)

الصين: 2964 حالة وفاة و80 ألف إصابة بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن 125 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و31 حالة وفاة أمس الإثنين، ما يرفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 2946 وفاة و80302 إصابة حتى نهاية أمس، مشيرة إلى أن جميع الوفيات المسجلة أمس كانت في مقاطعة "هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) التي سجلت كذلك 114 حالة إصابة جديدة فيما تم تسجيل 11 حالة فقط في باقي أنحاء الصين، وأن 2742 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد،
فيروس- كورونا (16)

الاتحاد الأوروبي يرفع درجة خطر فيروس «كورونا»

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية?أورسولا فون، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا، وأنه تم رفع درجة الخطر من معتدل إلى مرتفع، قائلة: "تم تشكيل قوة مجابهة كورونا لتنسيق جهود الدول الأعضاء لمواجهة تفشي الفيروس، فخطر فيروس كورونا على دول الاتحاد الأوروبي انتقل من مرحلة متوسط إلى مرتفع، بعد ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي إلى 38"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
انتخابات اسرائيل

للمرة الثالثة خلال عام.. عقد انتخابات برلمان إسرائيل

انطلقت، اليوم الإثنين، في إسرائيل ثالث انتخابات برلمانية عامة في غضون عام واحد، بعدما فشلت الانتخابات الأولى والثانية في فرز تحالفات وائتلافات تستطيع تشكيل حكومة تحصل على أكثرية ولو بسيطة، ولم يتمكن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ولا منافسه الرئيسي بيني جانتس، من تشكيل ائتلاف أغلبية بعد الانتخابات في المرتين السابقتين، وتشير آخر استطلاعات للرأي قبل الاقتراع إلى أن نتائج هذه الانتخابات ستكون متقاربة جدا بدورها. ويسعى نتنياهو إلى إعادة انتخابه قبل أسبوعين من موعد محاكمته بتهم فساد.
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كورونا

أستراليا وتايلاند تسجلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن مسؤول بقطاع الصحة في أستراليا، اليوم الأحد، أن رجلا مصابا بفيروس كورونا توفي، صباح اليوم، بمستشفى في مدينة بيرث وذلك في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد. وقال مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية اندرو روبرتسون للصحفيين: "نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا في أستراليا". وكان الرجل (78 عاما) يخضع للحجر الصحي بعد إجلائه من السفينة السياحية دايموند برنسيس في اليابان ضمن أكثر من 150 مواطنا أستراليا.? وذكرت السلطات أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس لكنها في حالة مستقرة.
حراق-غابات-الامازون (1)

أمطار غزيرة تخمد حريقا كبيرا للغابات في أستراليا

ذكرت دائرة الإطفاء الريفي في ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية أن الهطول الغزير للأمطار على الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم الأحد، أدى إلى إخماد حريق كبير للغابات، وحدوث فيضان كبير، مضيفة أن الأمطار أخمدت حريقا بغابات منطقة "كوروان" الواقعة جنوبي مدينة "سيدني"، بعد أن التهم الحريق 500 ألف هكتار من الأراضي ودمر 312 منزلا على مدار 74 يوما. من جانبه، أعرب مفوض دائرة الإطفاء الريفي في الولاية شين فيتزسيمونز عن أمله في أن تتجه الأمطار الغزيرة من الساحل إلى داخل البلاد، وتطفئ المزيد من حرائق الغابات الكبرى المشتعلة منذ شهور.
حراق-غابات-الامازون (3)

أستراليا: هدنة من الحرائق.. واستعدادات للإعصار

أخذ كثيرون من الأستراليين هدنة من خطر حرائق الغابات، اليوم الخميس، بفضل الأمطار الغزيرة على بعض مناطق الولايات الشرقية، لكنها كانت مشوبة بخطر آخر، إذ تشير التوقعات إلى أن إعصارا مداريا سيجتاح شمال غربي البلاد، مطلع الأسبوع. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من العواصف الرعدية الشديدة في ولاية كوينزلاند الجنوبية الشرقية، ومن السيول في أكثر من 20 منطقة في ولاية نيو ساوث ويلز، بعد بدء هطول أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر لعدة أيام، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
عالم-استراليا

استقالة وزيرة أسترالية على خلفية فضيحة منح رياضية

استقالت وزيرة أسترالية من الحكومة بعد جدل حول 100 مليون دولار من المنح الرياضية أحاط برئيس الوزراء سكوت موريسون لأسابيع، بحسب "د ب أ". واستقالت بريدجيت ماكنزي، نائبة زعيم حزب الوطنيين، وهو شريك في ائتلاف حكومة موريسون، من منصب وزيرة الزراعة اليوم الأحد بسبب قرارات تمويل الرياضة التي اتخذتها العام الماضي بينما كانت وزيرة للرياضة. وقال موريسون للصحفيين في كانبرا اليوم الأحد إن ماكنزي انتهكت المعايير الوزارية بعدم الكشف عن عضويتها في ناديين للرماية حصلا على التمويلات.
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