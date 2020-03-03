البورصة تربح 4 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ ص

البورصة المصرية

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم، الثلاثاء، على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4 مليارات جنيه، ليسجل نحو 639.559 مليار جنيه، في مقابل نحو 635.661 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الإثنين. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس30" بنسبة 54. 0%، بما يعادل 66 نقطة ليصل إلى مستوى 1356 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوى الأوزان "بنسبة 34. 0%، بما يعادل 3.88 نقطة، ليصل إلى مستوى 1129.1 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 38 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 26 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 1.57 ألف صفقة شراء وبيع. واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس، على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة أرباحا قدرها 674 مليون جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب، مقابل