صحيفة: ترامب يضغط للإسراع في إنتاج علاج لـ«كورونا»

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على صناعة العقاقير الصيدلانية من أجل الإسراع في تطوير اللقاحات والعلاجات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وألمح إلى احتمالية فرض مزيد من القيود على السفر لضمان بقاء الأشخاص المصابين بالفعل خارج الولايات المتحدة، قائلا إن ترامب أعلن خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية في البيت الأبيض، أن إدارته ستعمل على تقليل العقبات التنظيمية أمام صناعة العلاجات، لكنه حذر أنه حتى مع اتباع المسار السريع، فقد يستغرق الأمر ما بين عام إلى 18 شهرا لصناعة لقاح يمكن توزيعه على نطاق واسع.

وأكد ترامب، في تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أنه يدرس فرض قيود إضافية على السفر من بعض الدول التي تواجه مزيدا من تفشي الوباء، موضحا أنه تم بالفعل فرض قيود على السفر لعدد من الدول منها "الصين وأجزاء من إيطاليا وكوريا الجنوبية.وجاءت تعليقات ترامب في مطلع أسبوع كان من المتوقع