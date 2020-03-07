لو بتعاني من النحافة.. إليك 3 نصائح «هتجيب من الآخر»

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م

قياس الوزن

نبحث دائمًا عن طرق فعالة لفقدان الوزن، والحفاظ على الصحة، والحصول على جسم مثالي ورشيق، وعلى الجانب الآخر، يوجد أشخاص يعانون من النحافة، ويرغبون في الحصول على مزيد من الكيلو جرامات الصحية.. لا تشعر بالحيرة، فتوجد أساليب متعددة تساعدك في زيادة الوزن، بدون التعرض لآثار جانبية أو أمراض، منها تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة كزبدة الفول السوداني والمكسرات، ويمكنك أيضًا ممارسة بعض من التمارين، التي تساعدك في الوصول إلى وزن صحي، نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".

وتعتمد زيادة أو فقدان الوزن على عوامل مختلفة مثل العمر وكتلة الجسم والطول، لذا عليك باختيار أطعمة صحية، تمنحك المظهر الذي تحلم به، وبعض العادات الأخرى، وفيما يلي بعض منها: - زبدة الفول السوداني تحتوي على معدلات عالية من الدهون والبروتين وهما من العناصر الغذائية الهامة، لزيادة صحية للجسم. - لا تنسى اللحوم