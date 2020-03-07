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لو بتعاني من النحافة.. إليك 3 نصائح «هتجيب من الآخر»

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م
قياس الوزن
قياس الوزن
نبحث دائمًا عن طرق فعالة لفقدان الوزن، والحفاظ على الصحة، والحصول على جسم مثالي ورشيق، وعلى الجانب الآخر، يوجد أشخاص يعانون من النحافة، ويرغبون في الحصول على مزيد من الكيلو جرامات الصحية.. لا تشعر بالحيرة، فتوجد أساليب متعددة تساعدك في زيادة الوزن، بدون التعرض لآثار جانبية أو أمراض، منها تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة كزبدة الفول السوداني والمكسرات، ويمكنك أيضًا ممارسة بعض من التمارين، التي تساعدك في الوصول إلى وزن صحي، نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
وتعتمد زيادة أو فقدان الوزن على عوامل مختلفة مثل العمر وكتلة الجسم والطول، لذا عليك باختيار أطعمة صحية، تمنحك المظهر الذي تحلم به، وبعض العادات الأخرى، وفيما يلي بعض منها: - زبدة الفول السوداني تحتوي على معدلات عالية من الدهون والبروتين وهما من العناصر الغذائية الهامة، لزيادة صحية للجسم. - لا تنسى اللحوم
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تخسيس-الكرش

3 أوقات نشعر فيها بالجوع.. ما الحل؟

تناول الطعام الصحي من أهم الطرق الأساسية، للحفاظ على صحة الجسم وتجنب زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وفي نفس الوقت نشعر بالجوع في منتصف اليوم، إذن ما العمل؟ كشف خبراء التغذية عن ثلاث مفاتيح أساسية، يمكنك من خلالها التوقف عن الإفراط في تناول الطعام، بعد استهلاك وجبة الإفطار، على سبيل المثال بدلًا من استهلاك الكيك أو المافين، عليك باختيار سناك صحي، كما يجب أن تحتوي الوجبة الخفيفة على 100 - 200 سعر فقط، و5 - 10 جرام من البروتين، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".
كوكيز

لحرق الدهون في الصباح.. تناول كوكيز جوز الهند

نبحث دائمًا عن وجبة فطار مختلفة، للمساعدة في تناول العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ونحرص على إدراج الفواكه والخضراوات المهمة، للحصول على الفيتامينات والمعادن، ومن أفضل الخيارات الصحية التي تساعدك على حرق مزيد من الدهون بالصباح "كوكيز جوز الهند"، ويرجع ذلك إلى أنه يحتوي على عناصر غذائية محددة، تمنحك القيمة الغذائية، التي ترغب بها، فهو غني بالألياف الغذائية والبروتين والدهون الصحية، والقليل من الكربوهيدرات، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
فطار صحي

مفاجأة.. وجبة فطار كبيرة = فقدان أسرع للوزن

أصبح فقدان الوزن والرشاقة بمثابة هوس لدى العديد من الأشخاص، فالجميع يبحث عن أسهل الطرق للوصول إلى وزن مثالي، بدون بذل مجهود أو الشعور بآلام الجوع، ومن أكثر الحلول المستخدمة، اتباع نظام غذائي صحي مثل النظام النباتي والكيتو، لكن توجد بعض الحيل البسيطة، التي يمكن أن تكون فعالة، وتساعدك على فقد الكثير، على سبيل المثال وجبة كبيرة في الإفطار غنية بالعناصر الغذائية المتطلبة لبناء صحي للجسم، تغنيك عن اتباع أنظمة غذائية، غير فعالة مع طبيعة جسمك، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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تخسيس-الكرش

3 أوقات نشعر فيها بالجوع.. ما الحل؟

تناول الطعام الصحي من أهم الطرق الأساسية، للحفاظ على صحة الجسم وتجنب زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وفي نفس الوقت نشعر بالجوع في منتصف اليوم، إذن ما العمل؟ كشف خبراء التغذية عن ثلاث مفاتيح أساسية، يمكنك من خلالها التوقف عن الإفراط في تناول الطعام، بعد استهلاك وجبة الإفطار، على سبيل المثال بدلًا من استهلاك الكيك أو المافين، عليك باختيار سناك صحي، كما يجب أن تحتوي الوجبة الخفيفة على 100 - 200 سعر فقط، و5 - 10 جرام من البروتين، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".
وجبة-الإفطار-لفقدان الوزن

لفقدان الوزن.. تجنب عادات تفعلها في الصباح

فقدان الوزن والرشاقة من الأشياء التي أصبحت تطاردنا، وعند مقارنة أجسامنا مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي ذلك إلى الشعور بالاكتئاب والإحباط، لذا نبحث دائمًا عن أنظمة غذائية صحية، تساعدنا على فقد الكيلو جرامات في فترة قصيرة، بما في ذلك، نظام الكيتو الذي حظى بشهرة كبيرة في الأونة الأخيرة، من ناحية أخرى، وضح خبراء التغذية وجود عادات يومية نمارسها في الصباح، وتؤدي إلى زيادة مؤكدة بالوزن، مثل عدم شرب ماء، أو تناول وجبات سريعة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "boldsky".
اللبن يزيد الوزن

اللبن ليس مشروب صحي فقط!.. يساعد على زيادة الوزن

اللبن من المشروبات الأساسية، التي يجب تناولها يوميًا، وخاصة بالنسبة للأطفال في السن الصغير، فيعتبر من أكثر المشروبات الصحية، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم من جانب، ويمنحه أيضًا العناصر الغذائية الهامة، مثل الكالسيوم، الذي يعتبر أهم المعادن المساهمة في بناء العضلات، فتوجد العديد من المواد الإعلانية، الموضحة لأهمية اللبن، وينصح خبراء التغذية دائمًا بإدراجه في النظام الغذائي، ولكن هل يساعد اللبن على زيادة الوزن؟، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
فقدان الوزن

التوقف عن الوجبات السريعة لا يعني فقدان الوزن!

نبحث عن خطط سريعة وفعالة لفقدان الوزن، وفي وقت انتشرت به الأنظمة الغذائية الفعالة، نحاول اختيار ما يناسب أجسامنا، مع تجنب بعض الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الكيلو جرامات، ومن بينها الوجبات السريعة الغنية بالدهون، حيث أنها من أكثر الأطعمة، التي يحذر الأطباء من تناولها، ولكن بعض الأشخاص لا يفقدون وزنهم، حتى بعض تجنب "الديليفري"، هل توجد أسباب لذلك؟ وجد خبراء التغذية بعض من العوامل التي تجعلك محتفظًا بوزنك الزائد، نقلًا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
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