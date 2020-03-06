صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

حمى وصداع.. تعرف على أسباب وأعراض التهاب اللوزتين

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٠ م
التهاب اللوزتين
التهاب اللوزتين
التهاب اللوزتين من أكثر الحالات المرضية المزعجة، خاصة عندما تصيب الأطفال، فهم لا يمتلكون القدرة على تحمل الأعراض والآلام، ويقول الأطباء إن العلاج الأولي يتمثل في تناول مضادات للالتهابات، وإذا لم تحقق أعلى معدلات من الشفاء، يجب إجراء عملية جراحية على الفور، وبالرغم من أن اللوزتين لهما دورا فعالا في الوقاية من الالتهابات، إلا أن الالتهابات المتكررة الناتجة عنها، تجعلها غير فعالة بالجسم، لذا عند تكرار الإصابة أو العدوى، لا بد من التحدث مع الطبيب، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
ويحدث التهاب اللوزتين بسبب وجود بكتيريا أو فيروس، فعلى سبيل المثال يوجد نوع من الباكتيريا يسمى "المكورات العقدية"، يعتبر من أكثر الأنواع المسببة لالتهاب اللوزتين. كما أن فيروس البرد ونقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي من الأسباب الأخرى لحدوث التهاب، ويصاب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-15
اقرأ المزيد
فواكه-هامة-في-رمضان

لا تقلل من تناول الفواكه والخضراوات! ستصاب بالاكتئاب

ينصح خبراء التغذية بتناول الفواكه والخضراوات الطازجة، لأنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، التي يتطلبها الجسم، بجانب الفوائد المتعددة الأخرى، على سبيل المثال يقول الأطباء تفاحة واحدة في الصباح تقيك من الأمراض، وتمنحك قيمة غذائية عالية، أما الخضراوات، فهي مصدر غني بالألياف الغذائية، التي تزيد من معدلات الشبع، وتحافظ على الجهاز الهضمي، و وضحت آخر الدراسات أن تناول كميات قليلة من الفواكه والخضراوات، يقلل من معدلات القلق والتوتر، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
عسل-النحل

بالويسكي والعسل.. شاب يُعالج نفسه من فيروس كورونا

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن شابًا بريطانيًا، يعيش في الصين، زعم أنه تمكن من شفاء نفسه من فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد- 19"، عن طريق شرب مزيج من الويسكي الساخن والعسل الطبيعي. وكشف كونور ريد، البالغ من العمر 25 عاما، عن أنه انتقل للعيش في مقاطعة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، الصيف الماضي، لتدريس اللغة الإنجليزية، قبل أن يخضع للعلاج من الفيروس، لأسبوعين، في أحد مشافي المدينة.
فحص-العين-مرض-التراخوما

للتخلص من متلازمة النظر للكمبيوتر.. اتبع 4 نصائح

الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة يؤثر على الرؤية بشكل كبير، ومن بينها متلازمة الإبصار الحاسوبي-متلازمة النظر للكمبيوتر-، تحدث نتيجة استخدام الموبايل والكمبيوتر لفترات طويلة، حيث ترهق العينين بشكل ملحوظ، وتؤدي إلى ضعف العضلات، وتؤثر هذه المتلازمة على ما يقرب من 60 مليون شخص حول العالم، وهذه الأيام تعتمد جميع الوظائف على استخدام الشاشات، لذا ما العمل؟ توجد بعض الأبحاث، التي توضح أنه يمكنك تغيير بعض من العادات اليومية، للتقليل من خطورة الإصابة بهذه المتلازمة، والتحسين من الرؤية، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
اقرأ المزيد من الأخبار
الأمراض-التي-يؤثر-عليها-التدخين

4 ثمار تساعدك على تنظيف جسمك من النيكوتين

التدخين يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض والموت حول العالم، بجانب اتباع أسلوب حياة غير صحي، وبالرغم من أن المدخنين يعلمون جيدًا الأضرار الناتجة عن الإفراط فيه، إلا أن النيكوتين الموجود بالسجائر، يولد رغبة شديدة، للاستمرار في التدخين، تفوق قدرتك في التغلب على السجائر، لكن ما العمل؟ يقول خبراء التغذية، إنه يوجد العديد من الثمار الصحية، التي تساعد على طرد النيكوتين من الجسم، على سبيل المثال: البرتقال والزنجبيل والجزر والليمون، وذلك نقلًا عن "boldsky".
فواكه تساعد على فقدان الوزن

التفاح وفوايده| 5 طرق لإدراجه في نظامك الغذائي

الفواكه بشكل عام غنية بالعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، كما تساعد على فقدان سريع للوزن، وتضمن لك عملية هضم صحية، بجانب الوقاية من الأمراض السرطانية، وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، والتقليل من خطر تكون الحصوات داخل الكلى، وبالنسبة للتفاح، فيعتبر من أهم الفواكه، التي يجب استهلاكها بانتظام، وإذا كنت تشعر بالملل، يمكنك ادراجه في نظامك الغذائي، على سبيل المثال أضف التفاح إلى الشوفان، كما أن الزبادي بالتفاح خيار مثالي، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
الإفراط في-تناول-الفواكه

كيوي وتوت|5 فواكه غنية بالألياف الغذائية

تحدثنا كثيرًا عن الألياف الغذائية، وأهميتها بالنسبة لصحة الجسم، ودائمًا ننصح بادراجها في أي نظام غذائي صحي، نظرُا لفوائدها المتعددة، على سبيل المثال الوقاية من الإمساك، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مع تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للسرطان، فهي تقوم بدور فعال في الحماية من سرطان القولون، ولكن هل تعلم أنه توجد مجموعة من الفواكه غنية بالألياف أكثر من غيرها، على سبيل المثال الكيوي والتوت والجوافة، فإذا كنت تعاني من الإمساك، ركز على هذه الفواكه، نقلًا عن "boldsky".
عادات-صحية-تتعلق-بالطعام

غسول اليد وفرشة الأسنان|4 عادات لا تبالغ في ممارستها

توجد العديد من العادات التي نمارسها يوميًا، بدون علم بأهميتها أو آثارها الجانبية على الجسم، على سبيل المثال: ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، يجعلك تتمتع بصحة جيدة على المدى البعيد لكنه ممارستها لساعات طويلة يؤلم العضلات والعظام، أما اتباع نظام غذائي غني بالدهون والأطعمة الجاهزة، ينتج عنه زيادة كبيرة بالجسم، وارتفاع معدلات الكوليسترول الضارة، لذا بعض العادات غير صحية على الإطلاق، يجب التوقف عنها على الفور، كالإفراط في غسيل الأسنان، والنوم لساعات طويلة أكثر من المعتاد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]