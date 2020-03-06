حمى وصداع.. تعرف على أسباب وأعراض التهاب اللوزتين

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٠ م

التهاب اللوزتين

التهاب اللوزتين من أكثر الحالات المرضية المزعجة، خاصة عندما تصيب الأطفال، فهم لا يمتلكون القدرة على تحمل الأعراض والآلام، ويقول الأطباء إن العلاج الأولي يتمثل في تناول مضادات للالتهابات، وإذا لم تحقق أعلى معدلات من الشفاء، يجب إجراء عملية جراحية على الفور، وبالرغم من أن اللوزتين لهما دورا فعالا في الوقاية من الالتهابات، إلا أن الالتهابات المتكررة الناتجة عنها، تجعلها غير فعالة بالجسم، لذا عند تكرار الإصابة أو العدوى، لا بد من التحدث مع الطبيب، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".

ويحدث التهاب اللوزتين بسبب وجود بكتيريا أو فيروس، فعلى سبيل المثال يوجد نوع من الباكتيريا يسمى "المكورات العقدية"، يعتبر من أكثر الأنواع المسببة لالتهاب اللوزتين. كما أن فيروس البرد ونقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي من الأسباب الأخرى لحدوث التهاب، ويصاب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-15