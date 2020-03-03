مدبولي يتابع جهود إدارة الأزمات للوقاية من «كورونا»

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

تابع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19). وأكد أسامة الجوهري القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، سيبدأ التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والأزهر الشريف، لتنظيم دورات تدريب توعوية لمديري مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.

وأوضح اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، أن قطاع الطب الوقائي سينفذ تدريبا لمديريات التربية والتعليم ومديري المعاهد الأزهرية أيام 5 و12 و19 مارس 2020، على كيفية الوقاية من المرض، مدعوم برسائل ونشرات توعيه للوقاية من فيروس كوفيد 19، مضيفا أنه سيتم إلقاء محاضرات