تنفيذ 8472 وحدة سكنية في بمدينة السادات

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م

وحدة سكنية - صورة أرشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 آلاف و472 وحدة سكنية في مدينة السادات، 7 آلاف و680 وحدة منها هي إسكان اجتماعي (402 عمارة) بمناطق (السكنية الـ25 – حى النور - الفردوس) بالمدينة، و200 منها هي وحدة إسكان اجتماعى بالمنطقة السكنية الـ25، وجار الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإنشاء 576 وحدة إسكان اجتماعي بحي الفردوس في المدينة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 792 وحدة (33 عمارة) بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمرحلتين الأولى والثانية.

وأضاف الجزار، أنه تم تسليم الوحدات لمستحقيها بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.وأشار إلى أنه تم تخصيص 24 قطعة أرض لإقامة مشروعات (صناعية – خدمية – زراعية - تجارية) بمساحات مختلفة، وفق آلية التخصيص