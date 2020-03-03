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تنفيذ 8472 وحدة سكنية في بمدينة السادات

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م
وحدة سكنية - صورة أرشيفية
وحدة سكنية - صورة أرشيفية
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 آلاف و472 وحدة سكنية في مدينة السادات، 7 آلاف و680 وحدة منها هي إسكان اجتماعي (402 عمارة) بمناطق (السكنية الـ25 – حى النور - الفردوس) بالمدينة، و200 منها هي وحدة إسكان اجتماعى بالمنطقة السكنية الـ25، وجار الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإنشاء 576 وحدة إسكان اجتماعي بحي الفردوس في المدينة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 792 وحدة (33 عمارة) بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمرحلتين الأولى والثانية.
وأضاف الجزار، أنه تم تسليم الوحدات لمستحقيها بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.وأشار إلى أنه تم تخصيص 24 قطعة أرض لإقامة مشروعات (صناعية – خدمية – زراعية - تجارية) بمساحات مختلفة، وفق آلية التخصيص
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الطيب: وقف حمامات دماء التفكير يكون بمذهب أهل السنة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنه قد كُتِبَ الخلودُ لمذهبِ هذَيْنِ الإمامَيْنِ –الأشعري والماتريدي- بسبب أنَّه لم يكن مذهبًا جديدًا اختَرَعه الماتريديُّ أو الأشعريُّ، يميل إلى العقل على حساب النَّص، أو ينحاز لظاهر النص على حساب العقل، وإنما هو مذهب يقرِّر ما عليه أصحاب رسول الله، يتمسَّك به ويناضل عنه ويقيم الحجج والبراهين عليه، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية» بأوزباكستان، اليوم الثلاثاء.
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مدبولي يتابع جهود إدارة الأزمات للوقاية من «كورونا»

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قال السفير الصيني لدى القاهرة لياو لي تشيانج، إن الصين ومصر شريكان وصديقان حقيقيان، مشيدا بالدعم الذي تحظى به بلاده من جانب مصر رئيسا وحكومة وشعبا في جهود الصين لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مضيفا: "بعد تفشي الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أعربت مصر حكومة وشعبا عن ثقتها القوية في انتصار الصين على الفيروس وقدمت مساعدات حقيقية بقلوبها الدافئة"، جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة (الشعب اليومية) الصينية، اليوم الإثنين، بتوقيع السفير بعنوان (الصين ومصر.. صديقان عند الشدائد في مكافحة فيروس كورونا الجديد).
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اليوم.. طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على مناطق القاهرة والوجه البحري وسواحل البلاد الشمالية الغربية، حيث يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط معتدل للرياح بينما يظل التحذير من الشبورة المائية على الطرق في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل. وتكون حالة الطقس على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون هناك شبورة كثيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
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بدء حجز 2714 وحدة سكنية بـ«دار مصر» في 8 مدن جديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، بأنه بدأ منذ الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل الخميس المقبل، الحجز الإلكترونى لـ2714 وحدة سكنية (أرضي - أخير)، بمشروع "دار مصر"، للإسكان المتوسط بـ8 مدن جديدة، موضحا أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb–reservation.com)، وذلك للعملاء الذين سبق لهم تسجيل البيانات إلكترونيا على الموقع، وسددوا مقدمات الحجز.
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طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بنظام مبادرة البنك المركزي

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، على قبول التماسات العملاء الذين قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز، بالإضافة إلى الأقساط ربع السنوية، ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية، ولم يسحبوا مبلغ مقدم جدية الحجز، وذلك بداية من تاريخه، تيسيرا على المواطنين المتقدمين الذين أثبتوا جدية فى التعامل من خلال سداد جميع المستحقات المالية المطلوبة، وتحقيقا لمصلحتهم، وإتاحة الفرصة لهم لتسجيل طلباتهم على النظام الآلى للصندوق إلكترونيا.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: قضية فلسطين حاضرة في قلوب الدول الإفريقية

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأكيد على دعم الدول الإفريقية لحقوق الشعب الفلسطيني، قائلا: «القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الإفريقية، التي ستستمر في تضامنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية العادية الـ33، اليوم الأحد، والتي تعقد هذا العام تحت شعار «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا»، وذلك بحضور 31 رئيسا، وتبحث القمة أزمات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والإصلاح الهيكلي للاتحاد الإفريقي.
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وزير الكهرباء: استراتيجية جديدة لتقليل نسبة الأعطال

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن هناك خطة واستراتيجية جديدة تقوم بها الوزارة من اجل العمل على رفع الكفاءة وكذلك تقليل نسبة الأعطال، مضيفا أنه تم ضخ استثمارات كبيرة جدا معظمها بقروض دولية لا بد من تسديدها في موعدها، وطبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه يتم سداد كافة المستحقات الدولية أو المحلية في موعدها، لأن الرئيس شدد على هذا الأمر ويستدعيني قبل اي قرض ويعرف كيفية السداد في الموعد المحدد، وهي تعليمات واضحة بالالتزام بالسداد وفي مواعيدها، كاشفا أن الوزارة تورد لوازرة البترول ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا.
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