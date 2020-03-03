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ارتفاع أسعار الكمامات في السعودية بنسبة 1700%

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م
كمامة - صورة أرشيفية
كمامة - صورة أرشيفية
رصدت صحيفة "عكاظ" السعودية، ارتفاع أسعار الكمامات بنسبة 1700% في بعض المحلات التجارية داخل المملكة. ووفقا لما نشرته الصحيفة، تقوم بعض المحلات ببيع كرتونة الكمامات (50 كمامة) بسعر 10.5 ريال، فيما تعرضها مواقع عبر الإنترنت بسعر 189 ريالا. وتواصلت الصحيفة مع المورد الرئيسي لأشهر أنواع الكمامات، إذ بين مدير التسويق في إحدى الشركات المتخصصة يزيد الغامدي، أن الكمامات التي تباع في الأسواق تم استيرادها خلال الفترة الماضية من الصين، وفي الوقت الحالي توقف الاستيراد تزامنا مع تفشي فيروس كورونا.
ولجأت محلات أخرى إلى فتح كراتين الكمامات وبيعها بالتجزئة، بما يعادل نصف ريال للكمامة الواحدة، في سياسة بيع تهدف لتحقيق الربح من الطلب العالي على الكمامات، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الاثنين، في بيان لها، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى
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فيروس- كورونا (16)

الكويت توضح حقيقة إجلاء رعايا مصريين بسبب «كورونا»

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد لدى السلطات الكويتية نية لإجلاء المواطنين الكويتيين من مصر، لافتة إلى أنها تراقب الوضع العام الدولي، لتحديد مدى الحاجة لإجراءات احترازية إضافية. وقالت بثينة المضف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، خلال مؤتمر صحفي مخصص للإعلان عن مستجدات فيروس "كورونا" في البلاد، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء": "لا توجد حتى الآن أي نية لإجلاء الكويتيين من مصر، ولكن نحن نراقب الوضع بشكل عام في العالم، ونحدد مدى الحاجة لمزيد من الإجراءات الاحترازية التي سنقوم في الإعلان عنها في حينه".
الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبى يستهدف منصات تركية في مطار معيتيقة

استهدفت قوات الجيش الوطنى الليبي، اليوم الثلاثاء، منصات الدفاع الجوى التى ثبتتها القوات التركية منذ أيام قليلة فى مطار معيتيقة ودمرتها بالكامل، وذلك بحسب ما أفادت به غرفة العمليات التابعة للجيش، وأفادت شعبة الإعلام الحربى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان صحفي، أوردته قناة "العربية" الفضائية، بأن أصواتا قوية نجمت عن انفجار منصات الدفاع الجوى التابعة للقوات التركية التى تم استهدافها من قبل الجيش. وبدورها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة، توقف حركة الملاحة الجوية وإخلاء المطار من المسافرين والعاملين به.
فيروس- كورونا (18)

هروب أول مصاب بكورونا في اليمن من المستشفى

ذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن الشاب الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من الخارج، عمد إلى الفرار من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له، قائلة إنه وبعد أن أثبتت نتائج الفحص الإصابة بالفيروس تم إبلاغ مستشفى ابن سيناء (أكبر مستشفيات حضرموت) ليتم تجهيز غرفة حجر صحي له، إلا أن السلطات الصحية فوجئت بالشاب يلوذ بالفرار قبل أن يتم نقله إلى هناك. وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وانتشرت، أمس الإثنين، أنباء عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في منطقة المكلا، بعد خضوع شخص للفحص في مستشفى البرج حيث تأكدت إصابته بالفيروس.
البرهان

السودان يسحب 13 ألف جنسية منحها نظام البشير لأجانب

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، قرارا بسحب نحو 13 ألف جنسية سودانية منحت لأجانب من أصول غير سودانية حصلوا عليها من قبل نظام الرئيس السابق عمر البشير، وشمل القرار حظر ومراجعة مجموعات أخرى من ملفات الجنسيات السودانية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية حتى تتم مراجعة السلطات المختصة للتأكد من سلامة إجراءات الحصول عليها، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن صحيفة "السوداني" السودانية.
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كورونا

وقف تصدير المنتجات الطبية المتعلقة بكورونا في السعودية

أوقفت السعودية تصدير جميع المنتجات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد عبر المنافذ الجمركية، إذ قالت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إنه تم إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية، البرية والبحرية والجوية، لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف عن أو الوقاية من فيروس «كوفيد 19»، وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة، وفقًا لسكاي نيوز.
فيروس-كورونا (2)

السعودية تُعلق التأشيرات السياحية للدول المنتشر بها «كورونا»

قررت وزارة السياحة السعودية، اليوم الجمعة، تعليق التأشيرات السياحية للدول التي ينتشر بها فيروس «كورونا»، إذ أكدت الوزارة أنها من خلال التنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من: «الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان»، وعند وصول القادمين من تلك الدول، كما قررت إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها أعلاه، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تلغي سفر المعتمرين من اليوم

على خلفية قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا من حاملي تأشيرات العمرة، وكذلك من حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كل رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف أولا بأول وفقًا للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الكويت:43 إصابة مؤكدة بكورونا جميعهم قادمين من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في الكويت، وجميع حالات فيروس كورونا المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدموا من إيران، وأنه تم عزل جميع حالات فيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية، مضيفة أنه تم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الخميس.
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