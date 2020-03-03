ارتفاع أسعار الكمامات في السعودية بنسبة 1700%

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م

كمامة - صورة أرشيفية

رصدت صحيفة "عكاظ" السعودية، ارتفاع أسعار الكمامات بنسبة 1700% في بعض المحلات التجارية داخل المملكة. ووفقا لما نشرته الصحيفة، تقوم بعض المحلات ببيع كرتونة الكمامات (50 كمامة) بسعر 10.5 ريال، فيما تعرضها مواقع عبر الإنترنت بسعر 189 ريالا. وتواصلت الصحيفة مع المورد الرئيسي لأشهر أنواع الكمامات، إذ بين مدير التسويق في إحدى الشركات المتخصصة يزيد الغامدي، أن الكمامات التي تباع في الأسواق تم استيرادها خلال الفترة الماضية من الصين، وفي الوقت الحالي توقف الاستيراد تزامنا مع تفشي فيروس كورونا.

ولجأت محلات أخرى إلى فتح كراتين الكمامات وبيعها بالتجزئة، بما يعادل نصف ريال للكمامة الواحدة، في سياسة بيع تهدف لتحقيق الربح من الطلب العالي على الكمامات، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الاثنين، في بيان لها، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى