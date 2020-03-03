الحكومة تتراجع عن طرح شركة «مصر الجديدة» في البورصة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٣ م

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه لن يتم طرح 10% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في البورصة، لحين إنهاء مخطط تطوير الشركة ودراسة أفضل السبل الاستثمارية لها. وأضاف توفيق، خلال جولة في مدينة هيلوبلس لتفقد مشروعات البنية التحتية ومحطة معالجة المياه اليوم، أن الباب ما زال مفتوحا أمام القطاع الخاص للتعاون في مشروعات الإنشائية في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وأكد الوزير، أن مخطط التطور يتضمن رسم خريطة لاستغلال جميع الأراضي المملوكة للشركة والبالغة 22 مليون متر غير مستغل، بخلاف محفظة الأراضي المستغلة.

وكانت تخطط الشركة لطرح نسبة 25% من أسهمها موزعة بين 15% بالبورصة و10% لمستثمر استراتيجي، بينما لم يتقدم أحد للشراكة من قبل القطاع الخاص.وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم، الثلاثاء، إطلاق خدمات المياه والكهرباء بمشروع مدينة هليوبوليس الجديدة "نيو هليوبوليس" التابع لشركة مصر الجديدة للإسكان