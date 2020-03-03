رياضة

غريب يتحدث عن استبعاد عاشور ومشاركة صلاح بالأولمبياد

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م
شوقي غريب
شوقي غريب
يجهز شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ملفا شاملا لتسليمه لمدرب ليفربول يورجن كلوب عن مشاركة محمد صلاح مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث أشار غريب عبر قناة أون تايم سبورتس: "كلوب طلب ملفا كاملا عن برنامج المنتخب الأولمبي، وجاري تجهيزه ليدرس إمكانية مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، ولدي قناعة وأمل كبير أن يتواجد صلاح معنا، وكل اللاعبين لديهم رغبة في تواجده، إنه اسم كبير في الكرة العالمية وسيكون إضافة قوية لنا خاصة أننا نتطلع للمنافسة على ميدالية أولمبية لذا لابد من استغلال كل إمكانياتنا".
وتابع شوقي غريب: "لسنا أصحاب القرار بل النادي الإنجليزي ومدربه كلوب وصلاح ذاته، لقد فوضنا عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة في التحدث معه، وسوف نقيد 50 لاعبا في القائمة المبدئية يوم 20 مايو، بينهم 12 لاعبا من الكبار، والقائمة النهائية موعد إرسالها في الأول من يوليو".كما لوح شوقي غريب، بإمكانية استبعاد
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ميدو

ميدو يعدد أزمات مصر بعد إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم مصر السابق، أن احتمالات تأجيل أولمبياد طوكيو لنهاية عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا لن تفيد منتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد أن قالت سايكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد اليابانية في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن" إن هناك تفكيرا في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في نهاية العام بدلا من شهر يوليو المقبل. ومن المفترض أن تبدأ الأولمبياد يوم 24 يوليو المقبل ومن المتوقع أن يشارك به 11 ألف رياضي، وبناء على العقد الموقع بين المستضيف واللجنة الأولمبية الدولية، فإن إلغاء إقامة الدورة الأولمبية يعود للجنة الدولية فقط.
اولمبياد-طوكيو (2)

اليابان تفكر في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

قالت سايكو هاشيموتو وزير الأولمبياد في اليابان، إن هناك تفكيرا في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في نهاية العام الحالي بدلا من شهر يوليو المقبل، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن". وقالت البطلة الأولمبية اليابانية السابقة: "العقد يطالب بأن تقام الأولمبياد خلال عام 2020، هذا قد يسمح بتأجيل موعد المنافسة، وما زلنا ملتزمين باستضافة الحدث الرياضي". ومن المفترض أن يبدأ الأولمبياد يوم 24 يوليو المقبل ومن المتوقع أن يشارك به 11 ألف رياضي، كما سيقام البارالمبياد يوم 25 أغسطس بمشاركة 4 آلاف و400 رياضي.
تركي-آل-الشيخ

استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي

تقدم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني بدوري الدرجة الثانية، بإستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعاً ومحباً ... حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الاهلي وكل أنديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
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محمد صلاح

محمد صلاح لأتليتكو مدريد: «أنفيلد ينتظركم»

وجه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد الإسباني، بعد الخسارة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد، جاء عن طريق ساؤول، قبل مباراة العودة بين الفريقين، المقرر إقامتها في الحادي عشر من شهر مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل الريدز. ونشر النجم المصري صورتين له من مباراة الذهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقًا عليها، قائلًا:"أنفيلد ينتظركم"، في رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد.
محمد-صلاح

شوقي غريب: لا تسألوني عن بدائل لصلاح في الأولمبياد

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي إنه سيعرض برنامجه بالكامل استعدادا لأولمبياد طوكيو على نادي ليفربول الإنجليزي ومدربه الألماني يورجن كلوب، وذلك حسبما أفاد عبر قناة ten. وأوضح مدرب المنتخب الأولمبي: "لن أتدخل في الأجندة الدولية لشهري مارس ويونيو، بل ما يهمني مرحلة ما بعد انتهاء الموسم الجاري لتفادي أي تداخل نهائي، وهناك منتخبات بلا أهداف في الدورة الأولمبية، تستدعي لاعبين لتكريمهم وإشراكهم ليحققوا رقما في مشوارهم باللعب في كأس العالم والأولمبياد".
محمد صلاح

فيفا: الأندية ليست ملزمة بخوض لاعبيها الأولمبياد

كشف متحدث رسمي بإسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها إذا أرادت منتخباتهم الوطنية الاستعانة بهم في دورة الألعاب الأولمبية. وبعد فوز الفراعنة بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما، يريد شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأولمبي، الاستعانة بمحمد صلاح نجم ليفربول للمشاركة في الأولمبياد. وصرح شوقي غريب أن قرار مشاركة صلاح في طوكيو 2020 في يد مهاجم ليفربول إذا أراد ذلك، ثم كتبت تقارير صحفية أجنبية أن صلاح سيشارك مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية، الأمر الذي نفاه رامي عباس وكيل أعمال نجم مصر البالغ عمره 27 عاما.
محمد-صلاح

غريب: مشاركة صلاح في طوكيو تحتاج مجهود شخصي منه

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل تحتاج إلى مجهود من اللاعب، كما أعرب عن قلقه بسبب عدم مشاركة عدد كبير من لاعبي فريقه المتوج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مع أنديتهم، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أون سبورت". وقال شوقي غريب: "محمد صلاح هو الوحيد الذي تم حسم أمره من بين اللاعبين الكبار الذين سنضمهم لقائمة المنتخب الأوليمبي نظراً لقيمته الكبرى، فهو من أفضل 3 لاعبين في العالم".
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