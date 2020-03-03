غريب يتحدث عن استبعاد عاشور ومشاركة صلاح بالأولمبياد

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م

شوقي غريب

يجهز شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ملفا شاملا لتسليمه لمدرب ليفربول يورجن كلوب عن مشاركة محمد صلاح مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث أشار غريب عبر قناة أون تايم سبورتس: "كلوب طلب ملفا كاملا عن برنامج المنتخب الأولمبي، وجاري تجهيزه ليدرس إمكانية مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، ولدي قناعة وأمل كبير أن يتواجد صلاح معنا، وكل اللاعبين لديهم رغبة في تواجده، إنه اسم كبير في الكرة العالمية وسيكون إضافة قوية لنا خاصة أننا نتطلع للمنافسة على ميدالية أولمبية لذا لابد من استغلال كل إمكانياتنا".

وتابع شوقي غريب: "لسنا أصحاب القرار بل النادي الإنجليزي ومدربه كلوب وصلاح ذاته، لقد فوضنا عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة في التحدث معه، وسوف نقيد 50 لاعبا في القائمة المبدئية يوم 20 مايو، بينهم 12 لاعبا من الكبار، والقائمة النهائية موعد إرسالها في الأول من يوليو".كما لوح شوقي غريب، بإمكانية استبعاد

وتابع شوقي غريب: "لسنا أصحاب القرار بل النادي الإنجليزي ومدربه كلوب وصلاح ذاته، لقد فوضنا عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة في التحدث معه، وسوف نقيد 50 لاعبا في القائمة المبدئية يوم 20 مايو، بينهم 12 لاعبا من الكبار، والقائمة النهائية موعد إرسالها في الأول من يوليو".



كما لوح شوقي غريب، بإمكانية استبعاد إمام عاشور لاعب الزمالك من حساباته في الفترة المقبلة، حيث قال: "أي لاعب سيصدر بحقه عقوبة انضباطية أو أخلاقية لن يتواجد معنا في المنتخب الأولمبي، لأن الحب والاحترام أساس النجاح الذي تحقق".



وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "إمام عاشور لديه درجات استئناف، ولكن إذا تأكدت عقوبته من الصعب أن يتواجد في المنتخب، وهناك من تم استبعاده 4 أو 6 أشهر أو سنة، نحن نربي النشء ليكون مفيدا".

