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صندوق النقد: مستعدون لمساعدة الدول على مواجهة كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
ذكر صندوق النقد والبنك الدولي الدوليان، أنهما مستعدان وملتزمان تمامًا بمساعدة البلدان الأعضاء في مواجهة المأساة الإنسانية، والتحدي الاقتصادي الذي يمثله فيروس "كوفيد 19" المعروف بـ"كورونا". وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان مشترك: "نحن نعمل بنشاط مع المؤسسات الدولية الأخرى، في الوقت الذي نولي فيه اهتمامًا خاصًا بالفقراء". وأكدا استخدام كلتا المؤسستين الدوليتين مواردهما المتاحة إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك التمويل المتاح لحالات الطوارئ، وتقديم المشورة السياسية والمالية.
وأضاف البيان أن كلتا المؤسستين لديها تسهيلات تمويل سريعة يمكنها مساعدة البلدان على الاستجابة لمجموعة واسعة من الاحتياجات، لافتا إلى أن من المهم تعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة الصحية في البلاد لاحتواء انتشار هذا المرض أو أي حالات تفشي في المستقبل.واختتم البيان مؤكداً على أهمية التعاون الدولي للتعامل
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اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 696 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1598 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
فلوس

300 مليار ضرائب في 6 أشهر.. أين تذهب إيرادات الدولة؟

ارتفعت حصيلة إيرادات الدولة من الضرائب لتصل إلى 303.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، ومهو ما يعادل نحو 35.5% من الحصيلة المستهدفة خلال العام ككل، بحسب بيانات صادرة من وزارة المالية. وسجلت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 حوالي 688 مليار جنيه، فيما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، حيث تعد الضرائب المورد الأهم فى بند الإيرادات.
مصنع-ادوية

تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر السابع على التوالي

سجل مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة IHS Markit انكماشاً للشهر السابع على التوالي في شهر فبراير الماضي بالسوق المصرى. وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم، الثلاثاء، أن القراءة الأخيرة للمؤشر الذي يقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ارتفعت إلى 47.1 نقطة عن قراءة شهر يناير الأدنى في 3 سنوات 46 نقطة لكنها ظلت تشير إلى تراجع آخر قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي. وبحسب الدراسة استمر الانكماش بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال فبراير وشهد مزيداً من التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.
هشام-توفيق (5)

الحكومة تتراجع عن طرح شركة «مصر الجديدة» في البورصة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه لن يتم طرح 10% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في البورصة، لحين إنهاء مخطط تطوير الشركة ودراسة أفضل السبل الاستثمارية لها. وأضاف توفيق، خلال جولة في مدينة هيلوبلس لتفقد مشروعات البنية التحتية ومحطة معالجة المياه اليوم، أن الباب ما زال مفتوحا أمام القطاع الخاص للتعاون في مشروعات الإنشائية في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وأكد الوزير، أن مخطط التطور يتضمن رسم خريطة لاستغلال جميع الأراضي المملوكة للشركة والبالغة 22 مليون متر غير مستغل، بخلاف محفظة الأراضي المستغلة.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزيرة الصحة تسلم هدية ورسالة السيسي للصين

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فور وصولها إلى جمهورية الصين الشعبية، اليوم الإثنين، نائب رئيس البرلمان الصيني رئيس جمعية الصليب الأحمر، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية للصحة "القائم بأعمال وزير الصحة الصيني"، وذلك خلال زيارتها التي تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين الشعبية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
فيروس-كورونا (3)

ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى 13 حالة

أعلنت السلطات الألمانية ، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة. وذكرت وزارة الخارجية حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - أنه سيتم إعادة المواطنين الألمان وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية في أسرع وقت ممكن.
فيروس-كورونا (3)

وفيات فيروس كورونا في الصين تتجاوز 560 حالة

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إنه تم اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية قيد الحجر الصحي في ميناء ياباني، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 563 شخصا مع ظهور نحو 3 آلاف حالة إصابة جديدة. وسيظل نحو 3700 شخص على متن السفينة دايموند برنسيس التي تديرها شركة كارنيفال السياحية قيد الحجر الصحي لأسبوعين على الأقل، وتأكدت إصابة 20 منهم بالفيروس فيما لا تزال الفحوص مستمرة، وسجلت اليابان 45 حالة إصابة حتى الآن.
بيل-جيتس

100 مليون دولار من بيل جيتس لمواجهة «كورونا»

أعرب الملياردير الأمريكي بيل جيتس، عن عزمه التبرع بـ100 مليون دولار، لمكافحة فيروس «كورونا». جاء ذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إطلاق برنامج لمساعدة الدول التي انتشر فيها الفيروس، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم». وقال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء: «اليوم نطلق استراتيجية للاستعداد والاستجابة بهدف مساعدة الدول في منع انتشار المرض واكتشافه وتشخيصه.. نحتاج إلى 675 مليون دولار لتنفيذ هذا المخطط»، موضحا أن المنظمة تساعد الدول في التصدي لانتشار فيروس «كورونا».
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