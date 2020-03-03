اليابان تفكر في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م

أولمبياد طوكيو 2020

قالت سايكو هاشيموتو وزير الأولمبياد في اليابان، إن هناك تفكيرا في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في نهاية العام الحالي بدلا من شهر يوليو المقبل، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن". وقالت البطلة الأولمبية اليابانية السابقة: "العقد يطالب بأن تقام الأولمبياد خلال عام 2020، هذا قد يسمح بتأجيل موعد المنافسة، وما زلنا ملتزمين باستضافة الحدث الرياضي". ومن المفترض أن يبدأ الأولمبياد يوم 24 يوليو المقبل ومن المتوقع أن يشارك به 11 ألف رياضي، كما سيقام البارالمبياد يوم 25 أغسطس بمشاركة 4 آلاف و400 رياضي.

وبناء على العقد الموقع بين الدولة المستضيفة واللجنة الأولمبية الدولية، فإن قرار إلغاء الدورة الأولمبية يعود للجنة الدولية فقط، والتي يترأسها توماس باخ، حيث قال باخ خلال وقت سابق: "ملتزمون كليا بإقامة أولمبياد طوكيو وفقا للموعد المحدد على الرغم من انتشار فيروس كورونا".فيروس كورونا انتشر بشكل كبير خلال

وبناء على العقد الموقع بين الدولة المستضيفة واللجنة الأولمبية الدولية، فإن قرار إلغاء الدورة الأولمبية يعود للجنة الدولية فقط، والتي يترأسها توماس باخ، حيث قال باخ خلال وقت سابق: "ملتزمون كليا بإقامة أولمبياد طوكيو وفقا للموعد المحدد على الرغم من انتشار فيروس كورونا".



فيروس كورونا انتشر بشكل كبير خلال بداية العام الجاري لتعلن منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ، خاصة وأنه أصاب 90 ألف شخص حول العالم بجانب تسببه في مقتل 3 آلاف آخرين، وتأثرت عدد من الدورات المؤهلة للأولمبياد بسبب انتشار الفيروس، إذ أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد ألغى 6 مسابقات دولية كانت ستقام خلال شهري مارس وأبريل.