رياضة

اليابان تفكر في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م
أولمبياد طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020
قالت سايكو هاشيموتو وزير الأولمبياد في اليابان، إن هناك تفكيرا في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في نهاية العام الحالي بدلا من شهر يوليو المقبل، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن". وقالت البطلة الأولمبية اليابانية السابقة: "العقد يطالب بأن تقام الأولمبياد خلال عام 2020، هذا قد يسمح بتأجيل موعد المنافسة، وما زلنا ملتزمين باستضافة الحدث الرياضي". ومن المفترض أن يبدأ الأولمبياد يوم 24 يوليو المقبل ومن المتوقع أن يشارك به 11 ألف رياضي، كما سيقام البارالمبياد يوم 25 أغسطس بمشاركة 4 آلاف و400 رياضي.
وبناء على العقد الموقع بين الدولة المستضيفة واللجنة الأولمبية الدولية، فإن قرار إلغاء الدورة الأولمبية يعود للجنة الدولية فقط، والتي يترأسها توماس باخ، حيث قال باخ خلال وقت سابق: "ملتزمون كليا بإقامة أولمبياد طوكيو وفقا للموعد المحدد على الرغم من انتشار فيروس كورونا".فيروس كورونا انتشر بشكل كبير خلال
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ميدو

ميدو يعدد أزمات مصر بعد إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم مصر السابق، أن احتمالات تأجيل أولمبياد طوكيو لنهاية عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا لن تفيد منتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد أن قالت سايكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد اليابانية في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن" إن هناك تفكيرا في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في نهاية العام بدلا من شهر يوليو المقبل. ومن المفترض أن تبدأ الأولمبياد يوم 24 يوليو المقبل ومن المتوقع أن يشارك به 11 ألف رياضي، وبناء على العقد الموقع بين المستضيف واللجنة الأولمبية الدولية، فإن إلغاء إقامة الدورة الأولمبية يعود للجنة الدولية فقط.
المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (4)

غريب يتحدث عن استبعاد عاشور ومشاركة صلاح بالأولمبياد

يجهز شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ملفا شاملا لتسليمه لمدرب ليفربول يورجن كلوب عن مشاركة محمد صلاح مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث أشار غريب عبر قناة أون تايم سبورتس: "كلوب طلب ملفا كاملا عن برنامج المنتخب الأولمبي، وجاري تجهيزه ليدرس إمكانية مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، ولدي قناعة وأمل كبير أن يتواجد صلاح معنا، وكل اللاعبين لديهم رغبة في تواجده، إنه اسم كبير في الكرة العالمية وسيكون إضافة قوية لنا خاصة أننا نتطلع للمنافسة على ميدالية أولمبية لذا لابد من استغلال كل إمكانياتنا".
تركي-آل-الشيخ

استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي

تقدم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني بدوري الدرجة الثانية، بإستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعاً ومحباً ... حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الاهلي وكل أنديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
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محمد-صلاح

شوقي غريب: لا تسألوني عن بدائل لصلاح في الأولمبياد

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي إنه سيعرض برنامجه بالكامل استعدادا لأولمبياد طوكيو على نادي ليفربول الإنجليزي ومدربه الألماني يورجن كلوب، وذلك حسبما أفاد عبر قناة ten. وأوضح مدرب المنتخب الأولمبي: "لن أتدخل في الأجندة الدولية لشهري مارس ويونيو، بل ما يهمني مرحلة ما بعد انتهاء الموسم الجاري لتفادي أي تداخل نهائي، وهناك منتخبات بلا أهداف في الدورة الأولمبية، تستدعي لاعبين لتكريمهم وإشراكهم ليحققوا رقما في مشوارهم باللعب في كأس العالم والأولمبياد".
محمد صلاح

فيفا: الأندية ليست ملزمة بخوض لاعبيها الأولمبياد

كشف متحدث رسمي بإسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها إذا أرادت منتخباتهم الوطنية الاستعانة بهم في دورة الألعاب الأولمبية. وبعد فوز الفراعنة بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما، يريد شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأولمبي، الاستعانة بمحمد صلاح نجم ليفربول للمشاركة في الأولمبياد. وصرح شوقي غريب أن قرار مشاركة صلاح في طوكيو 2020 في يد مهاجم ليفربول إذا أراد ذلك، ثم كتبت تقارير صحفية أجنبية أن صلاح سيشارك مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية، الأمر الذي نفاه رامي عباس وكيل أعمال نجم مصر البالغ عمره 27 عاما.
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رد صادم من كلوب عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مشاركة نجمه محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أنه لم يتواصل معه أحد من المنتخب أو اتحاد الكرة المصري حتى الآن. كلوب قال للصحفيين: "لم نتخذ بعد أي قرار، مثلما هو الحال دائما، الأمر واضح، هل أرغب في خسارة لاعب في الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم؟ بالطبع لا، إنها ألعاب أولمبية وأنا شخص رياضي، يجب أن نرى كيف سنتعامل مع الوضع.. وعلينا أن نفكر في أكثر من شيء مختلف، سأتحدث مع صلاح ونوضح ما نرغب فيه، ونرغب في المزيد من المعلومات ولم يتواصل معنا أي أحد حتى الآن".
محمد-صلاح

وكيل صلاح عن مشاركته في الأولمبياد: القرار لم يُتخذ

كشف رامي عباس، محامي ووكيل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة اتخاذ صلاح قرار المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، المقرر إقامتها في الصيف المقبل. وقال عباس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردًّا على تصريحات شوقي غريب بشأن اختيار محمد صلاح للوجود مع منتخب مصر: "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر بعد". وصرح شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أمس الثلاثاء أنهم استقروا على اختيار محمد صلاح ضمن المنتخب المصري المشاركة بالأولمبياد، لكنه نفى أن يكون قد توصل إلى اتفاق بشأن وجود اللاعب من عدمه.
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