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تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر السابع على التوالي

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م
القطاع الخاص
القطاع الخاص
سجل مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة IHS Markit انكماشاً للشهر السابع على التوالي في شهر فبراير الماضي بالسوق المصرى. وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم، الثلاثاء، أن القراءة الأخيرة للمؤشر الذي يقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ارتفعت إلى 47.1 نقطة عن قراءة شهر يناير الأدنى في 3 سنوات 46 نقطة لكنها ظلت تشير إلى تراجع آخر قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي. وبحسب الدراسة استمر الانكماش بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال فبراير وشهد مزيداً من التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.
ومؤشر مديري المشتريات عبارة عن مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.ويستند
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اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 696 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1598 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
فلوس

300 مليار ضرائب في 6 أشهر.. أين تذهب إيرادات الدولة؟

ارتفعت حصيلة إيرادات الدولة من الضرائب لتصل إلى 303.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، ومهو ما يعادل نحو 35.5% من الحصيلة المستهدفة خلال العام ككل، بحسب بيانات صادرة من وزارة المالية. وسجلت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 حوالي 688 مليار جنيه، فيما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، حيث تعد الضرائب المورد الأهم فى بند الإيرادات.
صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد: مستعدون لمساعدة الدول على مواجهة كورونا

ذكر صندوق النقد والبنك الدولي الدوليان، أنهما مستعدان وملتزمان تمامًا بمساعدة البلدان الأعضاء في مواجهة المأساة الإنسانية، والتحدي الاقتصادي الذي يمثله فيروس "كوفيد 19" المعروف بـ"كورونا". وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان مشترك: "نحن نعمل بنشاط مع المؤسسات الدولية الأخرى، في الوقت الذي نولي فيه اهتمامًا خاصًا بالفقراء". وأكدا استخدام كلتا المؤسستين الدوليتين مواردهما المتاحة إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك التمويل المتاح لحالات الطوارئ، وتقديم المشورة السياسية والمالية.
هشام-توفيق (5)

الحكومة تتراجع عن طرح شركة «مصر الجديدة» في البورصة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه لن يتم طرح 10% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في البورصة، لحين إنهاء مخطط تطوير الشركة ودراسة أفضل السبل الاستثمارية لها. وأضاف توفيق، خلال جولة في مدينة هيلوبلس لتفقد مشروعات البنية التحتية ومحطة معالجة المياه اليوم، أن الباب ما زال مفتوحا أمام القطاع الخاص للتعاون في مشروعات الإنشائية في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وأكد الوزير، أن مخطط التطور يتضمن رسم خريطة لاستغلال جميع الأراضي المملوكة للشركة والبالغة 22 مليون متر غير مستغل، بخلاف محفظة الأراضي المستغلة.
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اشرف-صبحي

وزير الشباب في البرلمان: بدأنا شراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "وزارة الشباب هي العمود الفقري لكل القطاعات في مصر ومؤمنين بهذه القضية، وكان لدينا مجلس قومي للشباب ومجلس قومي للرياضة، وأنا لغيت ذلك ودمجت الادارات من أجل التسهيل والتيسير، ولدينا اعتبارات كثيرة منها النظر للقرى المحرومة والبعد القومي"، موضحا: "الوزارة رصدت 3 مليارات جنيه لمشروعات الشباب، ومن خلال التنسيق مع البنك المركزي اتفقنا مع وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية على مبادرة لمسابقة (مفتاحك مشروعك) بتقديم 100 ألف جنيه لتدشين مشروع محدد وفقا لدراسة جدوى سواء داخل المراكز أو خارجها".
البنك-المركزي

«إتش سي» تتوقع تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020 كما توقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير - مايو) قبل أن يقفز على 8.9% في فترة يونيه – ديسمبر بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس. تشير بعض المؤشرات الاقتصادية لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع السابق
صناعة

تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر لأدنى مستوى منذ 2017

أظهر مؤشر مديري المشتريات الذي تعده مجموعة «آي إتش إس ماركيت»، والذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص فى مصر، هبوط قراءة المؤشر وتسجيله أدنى مستوى له منذ عام 2017. وواصل القطاع انكماشه، ليسجل المؤشر 46 نقطة فقط خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 48.2 نقطة في ديسمبر 2019. وأشار التقرير إلى تدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت القراءة هي أضعف قراءة مسجلة في قرابة عام، بالإضافة إلى تراجع كل من الانتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع، وبدوره شهد معدل التوظيف تراجعا للشهر الخامس على التوالي.
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