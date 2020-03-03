تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر السابع على التوالي

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م

القطاع الخاص

سجل مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة IHS Markit انكماشاً للشهر السابع على التوالي في شهر فبراير الماضي بالسوق المصرى. وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم، الثلاثاء، أن القراءة الأخيرة للمؤشر الذي يقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ارتفعت إلى 47.1 نقطة عن قراءة شهر يناير الأدنى في 3 سنوات 46 نقطة لكنها ظلت تشير إلى تراجع آخر قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي. وبحسب الدراسة استمر الانكماش بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال فبراير وشهد مزيداً من التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

ومؤشر مديري المشتريات عبارة عن مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.ويستند