ميدو يعدد أزمات مصر بعد إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤١ م

أحمد حسام «ميدو»

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم مصر السابق، أن احتمالات تأجيل أولمبياد طوكيو لنهاية عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا لن تفيد منتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد أن قالت سايكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد اليابانية في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن" إن هناك تفكيرا في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في نهاية العام بدلا من شهر يوليو المقبل. ومن المفترض أن تبدأ الأولمبياد يوم 24 يوليو المقبل ومن المتوقع أن يشارك به 11 ألف رياضي، وبناء على العقد الموقع بين المستضيف واللجنة الأولمبية الدولية، فإن إلغاء إقامة الدورة الأولمبية يعود للجنة الدولية فقط.

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تأجيل الأولمبياد لنهاية العام إذا حدث يقتل فرص مصر في استدعاء أي من محترفيها الكبار.. وزيرة الأولمبياد بطوكيو تلمح لتأجيل الأولمبياد لنهاية العام". وواصل نجم مصر السابق: "إذا أقيمت الأولمبياد في ديسمبر هذا معناه أن البطولة ستكون في عز معمعة

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تأجيل الأولمبياد لنهاية العام إذا حدث يقتل فرص مصر في استدعاء أي من محترفيها الكبار.. وزيرة الأولمبياد بطوكيو تلمح لتأجيل الأولمبياد لنهاية العام".



وواصل نجم مصر السابق: "إذا أقيمت الأولمبياد في ديسمبر هذا معناه أن البطولة ستكون في عز معمعة الدوريات الأوروبية الكبرى، مستحيل أن تتخلى الأندية عن لاعبيها.. وعلى شوقي غريب أن يبحث عن 3 لاعبين كبار من الدوري المصري اللي أكيد سيتم إيقافه وقت البطولة".



وأردف ميدو: "انتظروا موسما مضغوطا آخر للدوري المصري إذا حدث وأقيمت الأولمبياد في ديسمبر، هذا معناه أن الدوري المصري سيتم إيقافه لمدة شهرين ونصف بعد تحديد يناير كتاريخ لكأس الأمم الإفريقية القادمة".

