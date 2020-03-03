الجيش الليبى يستهدف منصات تركية في مطار معيتيقة

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م

الجيش الليبي - صورة أرشيفية

استهدفت قوات الجيش الوطنى الليبي، اليوم الثلاثاء، منصات الدفاع الجوى التى ثبتتها القوات التركية منذ أيام قليلة فى مطار معيتيقة ودمرتها بالكامل، وذلك بحسب ما أفادت به غرفة العمليات التابعة للجيش، وأفادت شعبة الإعلام الحربى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان صحفي، أوردته قناة "العربية" الفضائية، بأن أصواتا قوية نجمت عن انفجار منصات الدفاع الجوى التابعة للقوات التركية التى تم استهدافها من قبل الجيش. وبدورها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة، توقف حركة الملاحة الجوية وإخلاء المطار من المسافرين والعاملين به.

وأكدت إدارة المطار، في بيان لها، أنه تم إخلاء مطار معيتيقة الدولى من المسافرين والعاملين، وأعلنت توقف الملاحة الجوية.يذكر أن القوات التركية فقدت 10 من جنودها، يوم الجمعة الماضي، في قصف مدفعي للجيش الوطني على المطار الذي حولته أنقرة إلى قاعدة عسكرية، كما أعلن الجيش الليبى مقتل 7 مرتزقة سوريين، وأسر آخر