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300 مليار ضرائب في 6 أشهر.. أين تذهب إيرادات الدولة؟

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إيرادات الدولة عبارة عن 75% ضرائب، ونحو 25% إيرادات أخرى تجارية وصناعية وتوزيعات القطاع العام، ورسوم إضافية مثل المحاجر والمناجم
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٧ م
الضرائب
الضرائب
ارتفعت حصيلة إيرادات الدولة من الضرائب لتصل إلى 303.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، ومهو ما يعادل نحو 35.5% من الحصيلة المستهدفة خلال العام ككل، بحسب بيانات صادرة من وزارة المالية. وسجلت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 حوالي 688 مليار جنيه، فيما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، حيث تعد الضرائب المورد الأهم فى بند الإيرادات.
390 مليار جنيه إجمالي إيرادات الدولة في 6 أشهرسجل حجم الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، إلى 390.117 مليار جنيه، في مقابل نحو 388.263 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 0.5%، حسب تقرير
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اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 696 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1598 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
مصنع-ادوية

تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر السابع على التوالي

سجل مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة IHS Markit انكماشاً للشهر السابع على التوالي في شهر فبراير الماضي بالسوق المصرى. وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم، الثلاثاء، أن القراءة الأخيرة للمؤشر الذي يقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ارتفعت إلى 47.1 نقطة عن قراءة شهر يناير الأدنى في 3 سنوات 46 نقطة لكنها ظلت تشير إلى تراجع آخر قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي. وبحسب الدراسة استمر الانكماش بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال فبراير وشهد مزيداً من التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.
صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد: مستعدون لمساعدة الدول على مواجهة كورونا

ذكر صندوق النقد والبنك الدولي الدوليان، أنهما مستعدان وملتزمان تمامًا بمساعدة البلدان الأعضاء في مواجهة المأساة الإنسانية، والتحدي الاقتصادي الذي يمثله فيروس "كوفيد 19" المعروف بـ"كورونا". وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان مشترك: "نحن نعمل بنشاط مع المؤسسات الدولية الأخرى، في الوقت الذي نولي فيه اهتمامًا خاصًا بالفقراء". وأكدا استخدام كلتا المؤسستين الدوليتين مواردهما المتاحة إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك التمويل المتاح لحالات الطوارئ، وتقديم المشورة السياسية والمالية.
هشام-توفيق (5)

الحكومة تتراجع عن طرح شركة «مصر الجديدة» في البورصة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه لن يتم طرح 10% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في البورصة، لحين إنهاء مخطط تطوير الشركة ودراسة أفضل السبل الاستثمارية لها. وأضاف توفيق، خلال جولة في مدينة هيلوبلس لتفقد مشروعات البنية التحتية ومحطة معالجة المياه اليوم، أن الباب ما زال مفتوحا أمام القطاع الخاص للتعاون في مشروعات الإنشائية في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وأكد الوزير، أن مخطط التطور يتضمن رسم خريطة لاستغلال جميع الأراضي المملوكة للشركة والبالغة 22 مليون متر غير مستغل، بخلاف محفظة الأراضي المستغلة.
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وزارة-المالية

وزير المالية: سداد 112 مليار جنيه لصناديق المعاشات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم سداد 112 مليار جنيه حتى الآن لصناديق المعاشات، ومن المستهدف أن تصل إلى 160.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، وجرى تخصيص 18 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة"، و89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و6 مليارات جنيه لمساندة وتنمية الصادرات، مشددًا على التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للمصدرين. جاء ذلك خلال لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين في الحلقة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021.
وزير-الماليه

تكليفات رئاسية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفات رئاسية بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التي تعد إحدى دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة، والتركيز على تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي للتحول الرقمى، على النحو الذي يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية، وكذلك زيادة المخصصات المالية لمساندة القطاعات الإنتاجية؛ بما يسهم فى تشجيع القطاع الخاص على التوسع فى أنشطته الاستثمارية.
وزارة-المالية

تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يمكن للممول المحجوز عليه أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوباً بسداد 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها وسيتم إلغاء الحجز فورا. وأوضح عبد القادر في بيان له اليوم، الأربعاء، أنه يتم الاستفادة من قرار إنهاء المنازعات بتخفيض مقابل التأخير بعد إجراء التسويات الناتجة عن إنهاء المنازعات وفقاً للقانون، وذلك وفقاً لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2020. وأشار إلى أن هذا يأتي ذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية.
سجائر (1)

19 جنيهًا للسوبر.. «المالية» تُعلن الأسعار الجديدة للسجائر

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ فى أسعار بيع السجائر من محل لآخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها.
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