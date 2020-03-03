الكويت توضح حقيقة إجلاء رعايا مصريين بسبب «كورونا»

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٢ م

كورونا - صورة أرشيفية

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد لدى السلطات الكويتية نية لإجلاء المواطنين الكويتيين من مصر، لافتة إلى أنها تراقب الوضع العام الدولي، لتحديد مدى الحاجة لإجراءات احترازية إضافية. وقالت بثينة المضف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، خلال مؤتمر صحفي مخصص للإعلان عن مستجدات فيروس "كورونا" في البلاد، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء": "لا توجد حتى الآن أي نية لإجلاء الكويتيين من مصر، ولكن نحن نراقب الوضع بشكل عام في العالم، ونحدد مدى الحاجة لمزيد من الإجراءات الاحترازية التي سنقوم في الإعلان عنها في حينه".

وبخصوص الانتقادات حول إجراءات الكويت للعائدين من مصر، قالت المضف: "نقوم بتلك الإجراءات ليس فقط مع مصر، وإنما إجراءات احترازية تطبق بحسب ما تراه الدولة وبحسب تحديد درجة الخطورة، وهذا الإجراء لن يطبق على مصر فقط وإنما وعلى سورية والهند وبنغلاديش والفلبين أيضا"، لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة مصابة