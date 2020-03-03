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الكويت توضح حقيقة إجلاء رعايا مصريين بسبب «كورونا»

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٢ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد لدى السلطات الكويتية نية لإجلاء المواطنين الكويتيين من مصر، لافتة إلى أنها تراقب الوضع العام الدولي، لتحديد مدى الحاجة لإجراءات احترازية إضافية. وقالت بثينة المضف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، خلال مؤتمر صحفي مخصص للإعلان عن مستجدات فيروس "كورونا" في البلاد، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء": "لا توجد حتى الآن أي نية لإجلاء الكويتيين من مصر، ولكن نحن نراقب الوضع بشكل عام في العالم، ونحدد مدى الحاجة لمزيد من الإجراءات الاحترازية التي سنقوم في الإعلان عنها في حينه".
وبخصوص الانتقادات حول إجراءات الكويت للعائدين من مصر، قالت المضف: "نقوم بتلك الإجراءات ليس فقط مع مصر، وإنما إجراءات احترازية تطبق بحسب ما تراه الدولة وبحسب تحديد درجة الخطورة، وهذا الإجراء لن يطبق على مصر فقط وإنما وعلى سورية والهند وبنغلاديش والفلبين أيضا"، لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة مصابة
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الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبى يستهدف منصات تركية في مطار معيتيقة

استهدفت قوات الجيش الوطنى الليبي، اليوم الثلاثاء، منصات الدفاع الجوى التى ثبتتها القوات التركية منذ أيام قليلة فى مطار معيتيقة ودمرتها بالكامل، وذلك بحسب ما أفادت به غرفة العمليات التابعة للجيش، وأفادت شعبة الإعلام الحربى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان صحفي، أوردته قناة "العربية" الفضائية، بأن أصواتا قوية نجمت عن انفجار منصات الدفاع الجوى التابعة للقوات التركية التى تم استهدافها من قبل الجيش. وبدورها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة، توقف حركة الملاحة الجوية وإخلاء المطار من المسافرين والعاملين به.
تظاهر العراقيين بالكمامات

ارتفاع أسعار الكمامات في السعودية بنسبة 1700%

رصدت صحيفة "عكاظ" السعودية، ارتفاع أسعار الكمامات بنسبة 1700% في بعض المحلات التجارية داخل المملكة. ووفقا لما نشرته الصحيفة، تقوم بعض المحلات ببيع كرتونة الكمامات (50 كمامة) بسعر 10.5 ريال، فيما تعرضها مواقع عبر الإنترنت بسعر 189 ريالا. وتواصلت الصحيفة مع المورد الرئيسي لأشهر أنواع الكمامات، إذ بين مدير التسويق في إحدى الشركات المتخصصة يزيد الغامدي، أن الكمامات التي تباع في الأسواق تم استيرادها خلال الفترة الماضية من الصين، وفي الوقت الحالي توقف الاستيراد تزامنا مع تفشي فيروس كورونا.
فيروس- كورونا (18)

هروب أول مصاب بكورونا في اليمن من المستشفى

ذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن الشاب الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من الخارج، عمد إلى الفرار من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له، قائلة إنه وبعد أن أثبتت نتائج الفحص الإصابة بالفيروس تم إبلاغ مستشفى ابن سيناء (أكبر مستشفيات حضرموت) ليتم تجهيز غرفة حجر صحي له، إلا أن السلطات الصحية فوجئت بالشاب يلوذ بالفرار قبل أن يتم نقله إلى هناك. وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وانتشرت، أمس الإثنين، أنباء عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في منطقة المكلا، بعد خضوع شخص للفحص في مستشفى البرج حيث تأكدت إصابته بالفيروس.
البرهان

السودان يسحب 13 ألف جنسية منحها نظام البشير لأجانب

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، قرارا بسحب نحو 13 ألف جنسية سودانية منحت لأجانب من أصول غير سودانية حصلوا عليها من قبل نظام الرئيس السابق عمر البشير، وشمل القرار حظر ومراجعة مجموعات أخرى من ملفات الجنسيات السودانية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية حتى تتم مراجعة السلطات المختصة للتأكد من سلامة إجراءات الحصول عليها، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن صحيفة "السوداني" السودانية.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يتابع جهود إدارة الأزمات للوقاية من «كورونا»

تابع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19). وأكد أسامة الجوهري القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، سيبدأ التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والأزهر الشريف، لتنظيم دورات تدريب توعوية لمديري مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.
فيروس- كورونا (18)

سفير الصين يشيد بدعم مصر لبكين في مواجهة «كورونا»

قال السفير الصيني لدى القاهرة لياو لي تشيانج، إن الصين ومصر شريكان وصديقان حقيقيان، مشيدا بالدعم الذي تحظى به بلاده من جانب مصر رئيسا وحكومة وشعبا في جهود الصين لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مضيفا: "بعد تفشي الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أعربت مصر حكومة وشعبا عن ثقتها القوية في انتصار الصين على الفيروس وقدمت مساعدات حقيقية بقلوبها الدافئة"، جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة (الشعب اليومية) الصينية، اليوم الإثنين، بتوقيع السفير بعنوان (الصين ومصر.. صديقان عند الشدائد في مكافحة فيروس كورونا الجديد).
فيروس- كورونا (8)

الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بفيروس كورونا

دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وبناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقعا إلكترونيا توعوي عن فيروس كورونا، تحت عنوان Www.care.gov.eg. ويشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظي بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.
فيروس- كورونا (18)

اكتشاف «أجنبي» حامل لفيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص «أجنبي». وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس «كورونا» المستجد، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.
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