التحفظ على 16 طردا تحوي قطع أثرية بميناء الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

قطع أثرية - صورة أرشيفية

أصدرت نيابة ميناء الإسكندرية، قرارا بالتحفظ على 16 طردا تحتوي على مجموعة من القطع المشتبه في أثريتها موزعة ضمن مجموعة من المستنسخات الأثرية وقوالب صب المستنسخات بغرض تصديرها إلى إنجلترا، تم ضبطها بمعرفة رجال الإدارة العامة لجمارك الدخيلة وذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركيه على مشمول البيان الجمركي رقم 2899 في 16 فبراير الماضي، والصنف وفقا للمستندات منتجات خان الخليلي صناعة يدوية، وبالمعاينة الفعلية تبين للجنة الجمركية وجود تماثيل من الجرانيت وأواني نحاسية بها رسومات إسلامية وجعارين وتمائم قديمة اشتبهت اللجنة في أثريتها.

بمعاينة القطع تم تشكيل لجنة أثرية وتبين وجود 9 تماثيل أثرية و12 قطعة أثرية وعدد كبير من الجعارين والتمائم والأواني معظمها أثرية، ترجع إلى فترات مختلفة من التاريخ المصري القديم وخاصة الدولة الحديثة والعصور المتأخرة.وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم تشكيل لجنة أثرية عليا