جريمة

التحفظ على 16 طردا تحوي قطع أثرية بميناء الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م
قطع أثرية - صورة أرشيفية
قطع أثرية - صورة أرشيفية
أصدرت نيابة ميناء الإسكندرية، قرارا بالتحفظ على 16 طردا تحتوي على مجموعة من القطع المشتبه في أثريتها موزعة ضمن مجموعة من المستنسخات الأثرية وقوالب صب المستنسخات بغرض تصديرها إلى إنجلترا، تم ضبطها بمعرفة رجال الإدارة العامة لجمارك الدخيلة وذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركيه على مشمول البيان الجمركي رقم 2899 في 16 فبراير الماضي، والصنف وفقا للمستندات منتجات خان الخليلي صناعة يدوية، وبالمعاينة الفعلية تبين للجنة الجمركية وجود تماثيل من الجرانيت وأواني نحاسية بها رسومات إسلامية وجعارين وتمائم قديمة اشتبهت اللجنة في أثريتها.
بمعاينة القطع تم تشكيل لجنة أثرية وتبين وجود 9 تماثيل أثرية و12 قطعة أثرية وعدد كبير من الجعارين والتمائم والأواني معظمها أثرية، ترجع إلى فترات مختلفة من التاريخ المصري القديم وخاصة الدولة الحديثة والعصور المتأخرة.وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم تشكيل لجنة أثرية عليا
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انهيار- العقار (2)

ميل عقار مكون من 12 طابقًا وتصدع آخرين بالإسكندرية

تواصل أزمة العقارات المائلة زحفها بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد أن شهدت منطقة الجمرك، بوسط المحافظة، ميل جديد بأحد العقارات، مساء اليوم الإثنين، حيث أصيب سكان المنطقة بحالة من القلق إزاء ملاحظتهم لميل العقار وتسببه في تصدع عقارين ملاصقين، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة والتى تحركت مباشرة لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الأمر مباشرة وذلك بإبلاغ إدارة حي الجمرك بقيادة المهندسة نجوى أمين للعمل على سرعة حل الأزمة وبدء معاينة العقار واتخاذ قرار سواء بإخلائه أو السماح لقاطنيه بالاستمرار.
حريق مصنع (1)

إصابة زوجين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية

انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى الشقق السكنية، الكائنة بمنطقة المنتزة ثالث، شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، ما أسفر عن إصابة مواطن وزوجته، حيث وقع الانفجار أثناء تواجدهما بالمنزل، فيما تمكنت إدارة الحماية المدنية، بقيادة اللواء جمال يسن، مدير إدارة الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
حبس-كلابشات

مهندس يدعى مهاجمة 3 ملثمين لمنزله وسرقة 250 ألف جنيه

لجأ مهندس على المعاش لحيلة غريبة للتخلص من ديونه التي تراكمت بكثرة فأصاب نفسه بجروح مختلفة باستخدام سلاح أبيض مدعيا قيام 3 أشخاص بمهاجمته والتعدي عليه بأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى أنه اختلق واقعة سرقة، موضحا أنه تعرض لسرقة نحو ربع مليون جنيه، وذلك بحضور زوجته والتي أقرت بذلك خلال التحقيقات وتطوير المناقشة معها. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من مهندس بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، بتعرضه لاعتداء السرقة بمنزله.
هشام-عشماوى

الإعدام لعشماوي و36 آخرين في قضية أنصار بيت المقدس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة هشام عشماوى و36 آخرين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 61 متهمًا بالسجن المؤبد، و15 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن 10 سنوات لـ21 متهمًا، كما قضت بمعاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات وانقضاء الدعوى لـ22 متهمًا لوفاتهم، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها وعزلهم من الوظائف الأميرية ووضعهم تحت المراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما ألزمتهم المحكمة بدفع تعويض 150 مليون جنيه لوزراة الداخلية تعويضًا مؤقتا، بالقضية المعروفة إعلاميا «أنصار بيت المقدس».
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محاكمة لجين

لتهريبه الآثار.. السجن 30 سنة لشقيق وزير المالية الأسبق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بالسجن المشدد لمدة 30 سنة، للفنان بطرس رؤوف بطرس غالي، وتغريمه مبلغ 6 ملايين جنيه، فى قضيتين متهم فيهما بتهريب الآثار خارج البلاد، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "الحاوية الدبلوماسية"، التي عثر عليها في إيطاليا تضم آثارا تم تهريبها، ففى القضية الأول عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، وفى القضية الثانية تقرر معاقبته مع متهمين آخرين هم مدحت ميشيل، مندوب شركة شحن، وأحمد حسن النجدي، عامل، ولاديسلاف اتكر سكاكر، القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالقاهرة، بالسجن المشدد 15 عاما وتغرم كل منهم مليون جنيه ومصادر المضبوطات.
مخدر-الحشيش (4)

إحباط تهريب 4 أطنان حشيش قيمتها 390 مليون جنيه

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية كبرى ضد مهربي المواد المخدرة، إذ تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية من إحباط تهريب 4 أطنان من مخدر الحشيش على متن حاويتين تحملان "حمص مخلوط بالطحينة". وبدأت الواقعة بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدتها التحريات تؤكد وصول حاويتين قادمتين من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحري، مشمولهما المستندي المشروع معلبات معدنية لمنتج غذائى "حمص مخلوط بالطحينة" مشحونة بمعرفة إحدى الشركات ومقرها بالقاهرة، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.
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