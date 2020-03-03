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أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 696 جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٤ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1598 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 696 جنيهًا.عيار 24: 795 جنيهًا.عيار 18: 597 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5568 جنيهًا.وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي،
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فلوس

300 مليار ضرائب في 6 أشهر.. أين تذهب إيرادات الدولة؟

ارتفعت حصيلة إيرادات الدولة من الضرائب لتصل إلى 303.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، ومهو ما يعادل نحو 35.5% من الحصيلة المستهدفة خلال العام ككل، بحسب بيانات صادرة من وزارة المالية. وسجلت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 حوالي 688 مليار جنيه، فيما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، حيث تعد الضرائب المورد الأهم فى بند الإيرادات.
مصنع-ادوية

تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر السابع على التوالي

سجل مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة IHS Markit انكماشاً للشهر السابع على التوالي في شهر فبراير الماضي بالسوق المصرى. وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم، الثلاثاء، أن القراءة الأخيرة للمؤشر الذي يقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ارتفعت إلى 47.1 نقطة عن قراءة شهر يناير الأدنى في 3 سنوات 46 نقطة لكنها ظلت تشير إلى تراجع آخر قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي. وبحسب الدراسة استمر الانكماش بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال فبراير وشهد مزيداً من التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.
صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد: مستعدون لمساعدة الدول على مواجهة كورونا

ذكر صندوق النقد والبنك الدولي الدوليان، أنهما مستعدان وملتزمان تمامًا بمساعدة البلدان الأعضاء في مواجهة المأساة الإنسانية، والتحدي الاقتصادي الذي يمثله فيروس "كوفيد 19" المعروف بـ"كورونا". وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان مشترك: "نحن نعمل بنشاط مع المؤسسات الدولية الأخرى، في الوقت الذي نولي فيه اهتمامًا خاصًا بالفقراء". وأكدا استخدام كلتا المؤسستين الدوليتين مواردهما المتاحة إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك التمويل المتاح لحالات الطوارئ، وتقديم المشورة السياسية والمالية.
هشام-توفيق (5)

الحكومة تتراجع عن طرح شركة «مصر الجديدة» في البورصة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه لن يتم طرح 10% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في البورصة، لحين إنهاء مخطط تطوير الشركة ودراسة أفضل السبل الاستثمارية لها. وأضاف توفيق، خلال جولة في مدينة هيلوبلس لتفقد مشروعات البنية التحتية ومحطة معالجة المياه اليوم، أن الباب ما زال مفتوحا أمام القطاع الخاص للتعاون في مشروعات الإنشائية في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وأكد الوزير، أن مخطط التطور يتضمن رسم خريطة لاستغلال جميع الأراضي المملوكة للشركة والبالغة 22 مليون متر غير مستغل، بخلاف محفظة الأراضي المستغلة.
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سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1609 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظَا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1568 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (6)

الذهب يستقر في السوق المحلي وعيار 21 يسجل 714 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1646 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (3)

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 714 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1646 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
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