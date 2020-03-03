الطيب: وقف حمامات دماء التكفير يكون بمذهب أهل السنة

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف- صورة أرشيفية

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنه قد كُتِبَ الخلودُ لمذهبِ هذَيْنِ الإمامَيْنِ –الأشعري والماتريدي- بسبب أنَّه لم يكن مذهبًا جديدًا اختَرَعه الماتريديُّ أو الأشعريُّ، يميل إلى العقل على حساب النَّص، أو ينحاز لظاهر النص على حساب العقل، وإنما هو مذهب يقرِّر ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمسَّك به ويناضل عنه ويقيم الحجج والبراهين عليه، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية» بأوزباكستان، اليوم الثلاثاء.

وتساءل الطيب: "هل الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى مذهب الإمامين الجليلين: الماتريدي والأشعري ومذهب أهل الحديث؟ والجواب المباشر هو: نعم وألف نعم، بل أذهب إلى أبعد من ذلك لأقول: إنه لا يوقف حمامات الدماء التي أُريقت على مذابح التكفير إلا مذهب أهل السنة والجماعة، فنحن نعلم يقينا أن الجماعات المسلحة التي