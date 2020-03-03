أوكرانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا»

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م

كورونا - صورة أرشيفية

أكدت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد. ونقلت صحيفة (كييف بوست) الإلكترونية الأوكرانية عن نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، إنه تم اكتشاف حالة الإصابة في مدينة "تشيرنفتسي" جنوب غربي البلاد، وأن المصاب سافر مع أسرته إلى إيطاليا التي شهدت المئات من حالات الإصابة بالفيروس، مضيفا: "لدينا 4 حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس واليوم تم تأكيد حالة إصابة، وحالات الاشتباه لديها اتصالات قليلة مع أشخاص آخرين، لكن علماء الأوبئة المحليين على علم بهم جميعا ويعملون حاليا على معالجة الأمر".

من ناحية أخرى، قررت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تخصيص جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، لمن يكتشف علاجا ناجعا، أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا المستجد (Covid 19)، وذلك تشجيعا منها للبحث العلمي التطبيقي المتخصص، ونهوضا بدورها في العمل الإنساني والاجتماعي. وأوضح الدكتور