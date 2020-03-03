سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أوكرانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا»

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أكدت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد. ونقلت صحيفة (كييف بوست) الإلكترونية الأوكرانية عن نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، إنه تم اكتشاف حالة الإصابة في مدينة "تشيرنفتسي" جنوب غربي البلاد، وأن المصاب سافر مع أسرته إلى إيطاليا التي شهدت المئات من حالات الإصابة بالفيروس، مضيفا: "لدينا 4 حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس واليوم تم تأكيد حالة إصابة، وحالات الاشتباه لديها اتصالات قليلة مع أشخاص آخرين، لكن علماء الأوبئة المحليين على علم بهم جميعا ويعملون حاليا على معالجة الأمر".
من ناحية أخرى، قررت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تخصيص جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، لمن يكتشف علاجا ناجعا، أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا المستجد (Covid 19)، وذلك تشجيعا منها للبحث العلمي التطبيقي المتخصص، ونهوضا بدورها في العمل الإنساني والاجتماعي. وأوضح الدكتور
اقرأ المزيد
فيروس- كورونا (14)

كورونا:وفاة ثالث طبيب في ووهان.. وأول حالة بجبل طارق

أعلنت سلطات مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبى" (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد بوسط الصين) وفاة ثالث طبيب فى مستشفى "ووهان المركزي"، متأثرا بإصابته بالفيروس، وأعربت إدارة المستشفى، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها في وفاة "مى تشونج مينج" نائب مدير قسم طب العيون فى المستشفى اليوم عن عمر يناهز 57 عاما، نتيجة إصابته بفيروس (كوفيد-19). وعمل مينج، فى نفس القسم الذى كان يعمل فيه الطبيب "لى ون ليانج" الذى كان أول من حذر من ظهور الفيروس الجديد وتوفى بسببه فى 7 فبراير الماضي.
فيروس- كورونا (17)

الإيسيسكو: مكافأة 200 ألف دولار لمكتشف علاج كورونا

قررت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تخصيص جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، لمن يكتشف علاجا ناجعا، أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا المستجد (Covid 19)، وذلك تشجيعا منها للبحث العلمي التطبيقي المتخصص، ونهوضا بدورها في العمل الإنساني والاجتماعي. وأوضح الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، أن هذه المبادرة تعبر عن الوعي العميق للمنظمة بالانعكاسات الخطيرة لهذا الفيروس، الذي قد يتحول إلى وباء مدمر ذي عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم أجمع.
عالم-استراليا

أستراليا بدون وكالة أنباء رسمية لأول مرة منذ 85 عاما

أعلنت وكالة "أسوشيتد برس الأسترالية"، وهي وكالة الأنباء الوطنية في البلاد، اليوم الثلاثاء، أنها ستتوقف عن العمل بعد مسيرة دامت 85 عاما، لتصبح البلاد بدون وكالة أنباء. وقال رئيس تحرير الوكالة توني جيليس، في تغريدة عبر موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "إنه أتعس يوم، سيتم إغلاق أسوشيتد برس الأسترالية بعد 85 عاما من التميز في الصحافة. سنفتقد أسرة الوكالة بشدة". وأبلغ بروس ديفيدسون الرئيس التنفيذي للوكالة، الموظفين بمقرهم في سيدني أن الوكالة ستتوقف عن العمل في نهاية يونيو، قائلا إن العمل لم يعد مجديا في مواجهة زيادة المحتوى المجاني على الإنترنت.
فيروس- كورونا (19)

الصين: 2964 حالة وفاة و80 ألف إصابة بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن 125 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و31 حالة وفاة أمس الإثنين، ما يرفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 2946 وفاة و80302 إصابة حتى نهاية أمس، مشيرة إلى أن جميع الوفيات المسجلة أمس كانت في مقاطعة "هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) التي سجلت كذلك 114 حالة إصابة جديدة فيما تم تسجيل 11 حالة فقط في باقي أنحاء الصين، وأن 2742 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد،
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس- كورونا (19)

الصين: 2964 حالة وفاة و80 ألف إصابة بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن 125 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و31 حالة وفاة أمس الإثنين، ما يرفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 2946 وفاة و80302 إصابة حتى نهاية أمس، مشيرة إلى أن جميع الوفيات المسجلة أمس كانت في مقاطعة "هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) التي سجلت كذلك 114 حالة إصابة جديدة فيما تم تسجيل 11 حالة فقط في باقي أنحاء الصين، وأن 2742 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد،
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: 35 حالة وفاة و573 إصابة جديدة بكورونا

قالت السلطات الصحية بالصين، اليوم الأحد، إنها سجلت 35 حالة وفاة بفيروس كورونا، أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 2870، كما تم تسجيل 573 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 427 حالة في اليوم السابق، ما يصل بإجمالي الإصابات إلى 79 ألفا و824 حالة، وضمت الوفيات 34 حالة في إقليم هوبي موطن الفيروس الذي سجل أيضا 570 حالة إصابة جديدة. وكانت اللجنة الوطنية للصحة أعلنت، أمس السبت، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا الجديد في ازدياد يوميا، في بر البلاد الرئيسي لليوم الـ17 على التوالي.
كورونا 2

إصابة نائبة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

أصيبت معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، اليوم الخميس، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد، وذلك حسبما ذكر موقع وكالة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وفي ذات السياق أعلنت مواقع إيرانية، وفاة الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق حجة الإسلام سيد هادي خسروشاهي، بعد إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام في إحدى مستشفيات العاصمة طهران.
كورونا

أمريكا ترصد أول حالة كورونا دون الاحتكاك بشخص مصاب

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس. وأعربت السلطات الصحية بأمريكا عن قلقها من إمكانية حدوث إصابات جماعية بالفيروس، بحيث ينتشر خارج مناطق الحجر الصحي أو عمليات الاختلاط المعروفة مع المصابين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]